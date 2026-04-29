À Rome, tout peut arriver : voici vos belles

Depuis le début de l’année 2026, on célèbre les 70 ans d’amitié entre Paris et Rome. On vous invitait à nous raconter vos plus beaux souvenirs dans la Ville éternelle. Hasard heureux, rencontres inattendues, instants suspendus ou scènes improbables : voici une sélection de vos récits.

J’ai tout raté de Rome… sauf l’éblouissement.

Lou

J’avais 30

ans et j’étais l’assistante de la chanteuse Anne Sylvestre. Un jour, grosse urgence : ses pochettes de disques sont restées bloquées en Italie, à 60 km de Rome. Anne décide de m’y envoyer, alors que j’étais incapable de prendre seule le RER. Je me

souviens surtout de mon arrivée à 7 h 30, sortant de la gare,

encore ébouriffée d’un mauvais sommeil, et éclaboussée par la lumière qui m’a comme cueillie.

À Paris, la

ville vous enveloppe immédiatement. À Rome, j’ai eu l’impression qu’on avait

posé la ville au milieu d’une campagne, au pied des collines. J’ai pris

mon premier café en regardant cette lumière, ces reliefs… Puis un

imprévu : mon train a été retardé. J’avais cinq heures devant moi. Alors j’ai

marché, sans but. J’ai traversé des rues, des places, des ponts, croisé des visages,

des langues que je ne comprenais pas. J’ai

longtemps pensé aux monuments que j’avais peut-être frôlés sans le savoir. J’ai tout

raté de Rome… sauf le soleil au bout d’une rue, une glace qui fond sur les

doigts, l’air de liberté.

Séverine et Yann

Pendant un week-end en famille à Rome, on décide de visiter le musée

du Capitole. Au guichet, l’hôtesse demande si nous sommes Français et si nous résidons à Paris. Surpris, on acquiesce et on lui tend nos titres d’identités. Et là, avec un grand sourire, elle nous annonce que grâce au jumelage entre

Paris et Rome, nos entrées sont offertes ! On ne connaissait pas ce dispositif à l’époque, mais depuis, on en parle à tous ceux et celles qui partent visiter cette ville magnifique !

Arthur

Nous sommes en juin 2024 et je quitte mon appartement, direction l’aéroport. J’ai décroché une résidence de recherche d’un mois à

la Villa Médicis. Je n’aime pas particulièrement voyager -j’adore vivre à

Paris- mais à Rome, quelque chose change. Les rencontres, les projections, les concerts et les discussions s’enchaînent, et au milieu de ce séjour, je dois faire un aller-retour express à Paris pour

défendre un projet de court métrage. Quelques minutes d’entretien… et beaucoup

de doutes. Quelques semaines plus tard, la réponse tombe : le projet est financé. Depuis, ce film a été sélectionné dans plusieurs festivals en Europe. Entre Rome et Paris, le cinéma a changé ma vie.

William

Un soir de pluie torrentielle, je cherchais la Roche Tarpéienne au Capitole (une paroi rocheuse légendaire, ndlr). Personne ne savait où elle était. Après avoir fait le tour de la colline sous un déluge impressionnant -un tunnel routier avait même été inondé cette nuit-là- on m’a envoyé vers un parking. Derrière un muret : un précipice. Rome, même sous la pluie, sait garder ses mystères.

Christine

En septembre 2025, mon amie et moi partons à Rome fêter nos 70 ans. Le séjour se déroule parfaitement jusqu’au départ. Grève des transports, manifestations dans notre quartier, impossible de se déplacer… et notre avion qui nous attend. Rome ne voulait pas nous laisser partir ! Après plusieurs montées d’adrénaline, un technicien de l’hôtel nous propose de monter dans sa voiture personnelle pour nous conduire à l’aéroport. Et finalement, nous décollons. Grazie mille, Rome !