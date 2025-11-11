Viewers in Fayette County share pictures of early morning snow Wayne Krieger in Farmington sent pictures to Pittsburgh’s Action News 4

FOLKS IN FAYETTE COUNTY WAKING UP TO THEIR OWN WINTER WONDERLAND. WHILE SOME TELL ME IT WAS PLEASANTLY SURPRISED WAKING UP TO SEEING ALL THIS SNOW TODAY, SNOW DIDN’T COME WITHOUT SOME PROBLEMS FOR DRIVERS AS WELL. LAUREL PATTERSON IS ONE OF THE MANY IN FAYETTE COUNTY, WAKING UP MONDAY MORNING TO SNOWY TREES, SLUSHY ROADS AND A SNOW COVERED CAR. PATTERSON SAYS THE SNOW CAME AS A BIT OF A SHOCK. I DIDN’T EXPECT THIS MUCH. I MEAN, I THOUGHT WE WERE GOING TO GET A DUSTING, BUT I DIDN’T THINK WE’D GET, YOU KNOW, IT’S A NASTY. ABOUT HALFWAY THROUGH NOVEMBER, PATTERSON BELIEVES THEY WEREN’T GOING TO SEE SNOW UNTIL LATER THIS YEAR. I WOULD SAY IT’S A LITTLE EARLY, AND BEING AT TODAY’S MY GRAND, MY DAUGHTER’S BIRTHDAY WHEN SHE WAS BORN, IT WAS THREE FEET OF SNOW. TODAY. SNOW WAS ALSO A REMINDER FOR DRIVERS ABOUT HOW TO NAVIGATE SLICK CONDITIONS IN HENRY CLAY TOWNSHIP. CONDITIONS LED TO A SCHOOL BUS TIPPING OVER ON FLAT ROCK ROAD, ACCORDING TO PENNSYLVANIA