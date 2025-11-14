World Earthquake Report for Thursday, 13 November 2025

Thursday, Nov 13, 2025 21:20 | 4 mins ago | By: EarthquakeMonitor
Worldwide earthquakes above magnitude 3 during the past 24 hours on 13 Nov 2025
Summary: 2 quakes 5.0+, 39 quakes 4.0+, 131 quakes 3.0+, 393 quakes 2.0+ (565 total)
Magnitude 5+: 2 earthquakes
Magnitude 4+: 39 earthquakes
Magnitude 3+: 131 earthquakes
Magnitude 2+: 393 earthquakes
No quakes of magnitude 6 or higher
10 largest earthquakes in the world (past 24 hours)
#1: Mag 5.7 Pacific-Antarctic Ridge
Thursday, Nov 13, 2025, at 12:41 am (GMT -9) –
#2: Mag 5.3 North Pacific Ocean, 212 km east of Morioka, Iwate, Japan
Friday, Nov 14, 2025, at 04:58 am (GMT +9) –
#3: Mag 4.9 Philippine Sea, 108 km east of Pulau Karakelang Island, Indonesia
Thursday, Nov 13, 2025, at 12:31 pm (GMT +9) –
#4: Mag 4.8 88 km northwest of Camana, Arequipa, Peru
Thursday, Nov 13, 2025, at 04:04 am (Lima time) –
#5: Mag 4.8 Davis Strait, Canada
Thursday, Nov 13, 2025, at 02:21 am (GMT -4) –
#6: Mag 4.8 North Pacific Ocean, 38 km west of David, Provincia de Chiriqui, Panama
Thursday, Nov 13, 2025, at 03:33 am (Panama time) –
#7: Mag 4.7 Davis Strait, Canada
Thursday, Nov 13, 2025, at 03:07 am (GMT -4) –
#8: Mag 4.7 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey
Thursday, Nov 13, 2025, at 06:16 am (Istanbul time) –
#9: Mag 4.7 East China Sea, 81 km north of Ishigaki Jima Island, Okinawa, Japan
Thursday, Nov 13, 2025, at 12:24 pm (GMT +9) –
#10: Mag 4.7 Yelizovskiy Rayon, 90 km northeast of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia
Thursday, Nov 13, 2025, at 09:48 pm (Kamchatka time) –
Earthquakes reported felt
#1: Mag 4.6 9.7 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus – 318 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 11:27 am (Nicosia time) –
#2: Mag 3.9 11 km east of Paphos, Pafos, Cyprus – 314 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 06:46 am (Nicosia time) –
#3: Mag 3.6 Solano County, 23 mi northeast of San Francisco, San Francisco County, California, United States – 110 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 12:41 pm (Los Angeles time) –
#4: Mag 3.3 10.4 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus – 80 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 03:55 pm (Nicosia time) –
#5: Mag 4.7 South China Sea, 46 km northeast of Santiago Island, Philippines – 77 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 05:57 pm (Manila time) –
#6: Mag 4.8 North Pacific Ocean, 38 km west of David, Provincia de Chiriqui, Panama – 59 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 03:33 am (Panama time) –
#7: Mag 3.3 6.7 km southwest of San Jose del Cabo, Estado de Baja California Sur, Mexico – 35 reports
Wednesday, Nov 12, 2025, at 07:10 pm (Mazatlan time) –
#8: Mag 3.1 8 km east of Paphos, Pafos, Cyprus – 19 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 09:03 am (Nicosia time) –
#9: Mag 4.7 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey – 18 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 06:16 am (Istanbul time) –
#10: Mag 2.8 Eastern Mediterranean, 18 km east of Paphos, Pafos, Cyprus – 13 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 12:08 pm (Nicosia time) –
#11: Mag 4.7 Yelizovskiy Rayon, 90 km northeast of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia – 12 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 09:48 pm (Kamchatka time) –
#12: Mag 2.1 18 km northwest of Murcia, Murcia, Spain – 12 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 02:37 am (Madrid time) –
#13: Mag 3.3 7.4 km northeast of Salcedo, Provincia de Hermanas Mirabal, Dominican Republic – 9 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 12:41 pm (Santo Domingo time) –
#14: Mag 3.4 Sea of Marmara, 35 km southwest of Bueyuekcekmece, Istanbul, Turkey – 7 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 11:57 am (Istanbul time) –
#15: Mag 2.9 19 km south of Moron de la Frontera, Seville, Andalusia, Spain – 7 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 08:55 am (Madrid time) –
#16: Mag 2.4 6.1 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus – 7 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 07:10 am (Nicosia time) –
#17: Mag 2.4 29 km northwest of Turin, Torino, Piedmont, Italy – 6 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 08:58 pm (Rome time) –
#18: Mag 4.2 52 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey – 6 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 06:21 am (Istanbul time) –
#19: Mag 2.6 25 km northwest of Cuneo, Provincia di Cuneo, Piedmont, Italy – 5 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 02:36 am (Rome time) –
#20: Mag 4.6 Philippine Sea, 68 km east of Manay, Philippines – 4 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 06:42 pm (GMT +8) –
#21: Mag 4.3 Departamento de Susques, 175 km northwest of San Salvador de Jujuy, Departamento de Doctor Manuel Belgrano, Jujuy Province, Argentina – 4 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 05:27 am (Jujuy time) –
#22: Mag 4.6 South China Sea, 12 km south of San Fernando, Philippines – 3 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 06:33 pm (Manila time) –
#23: Mag 4.5 39 km south of Taipei, Taiwan – 3 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 09:22 am (Taipei time) –
#24: Mag 2.7 Bali Sea, 22 km northwest of Mataram, Indonesia – 3 reports
Friday, Nov 14, 2025, at 01:03 am (Makassar time) –
#25: Mag 3.5 16 km west of Barquisimeto, Lara, Venezuela – 3 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 02:42 am (Caracas time) –
#26: Mag 2.5 3.2 km southwest of Sisak, Sisak-Moslavina County, Croatia – 3 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 03:02 am (Zagreb time) –
#27: Mag 4.2 51 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey – 3 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 06:20 am (Istanbul time) –
#28: Mag 3.5 120 km south of San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Region de Antofagasta, Chile – 2 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 07:23 am (Santiago time) –
#29: Mag 2.5 3.4 mi northeast of Hemet, Riverside County, California, United States – 2 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 01:34 am (Los Angeles time) –
#30: Mag 2.8 84 km northwest of San Felipe, Estado de Baja California, Mexico – 2 reports
Wednesday, Nov 12, 2025, at 01:48 pm (Tijuana time) –
#31: Mag 4.0 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey – 2 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 07:45 am (Istanbul time) –
#32: Mag 3.0 42 km southwest of Matsumoto, Nagano, Japan – 2 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 05:47 pm (GMT +9) –
#33: Mag 2.2 17 km east of Paphos, Pafos, Cyprus – 2 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 12:31 pm (Nicosia time) –
#34: Mag 4.9 Philippine Sea, 108 km east of Pulau Karakelang Island, Indonesia – 2 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 12:31 pm (GMT +9) –
#35: Mag 4.3 Provincia de Iquique, 39 km west of Colchane, Provincia del Tamarugal, Tarapacá, Chile – 2 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 01:59 am (Santiago time) –
#36: Mag 2.8 13 km northeast of Aosta, Valle d’Aosta, Aosta Valley, Italy – 2 reports
Thursday, Nov 13, 2025, at 01:39 pm (Rome time) –
