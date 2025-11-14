World Earthquake Report for Thursday, 13 November 2025

Worldwide earthquakes above magnitude 3 during the past 24 hours on 13 Nov 2025

Summary: 2 quakes 5.0+, 39 quakes 4.0+, 131 quakes 3.0+, 393 quakes 2.0+ (565 total)
This report is being updated every hour.
Magnitude 5+: 2 earthquakes
Magnitude 4+: 39 earthquakes
Magnitude 3+: 131 earthquakes
Magnitude 2+: 393 earthquakes
No quakes of magnitude 6 or higher

Total seismic energy estimate: 4.5 x 1013 joules (12.6 gigawatt hours, equivalent to 10848 tons of TNT or 0.7 atomic bombs!) | equivalent to ONE quake of magnitude 5.9 learn more

10 largest earthquakes in the world (past 24 hours)

#1: Mag 5.7 Pacific-Antarctic Ridge

Thursday, Nov 13, 2025, at 12:41 am (GMT -9) –

5.7 quake Pacific-Antarctic Ridge Nov 13, 2025 12:41 am (GMT -9)

#2: Mag 5.3 North Pacific Ocean, 212 km east of Morioka, Iwate, Japan

Friday, Nov 14, 2025, at 04:58 am (GMT +9) –

5.3 quake North Pacific Ocean, 212 km east of Morioka, Iwate, Japan, Nov 14, 2025 04:58 am (GMT +9)

#3: Mag 4.9 Philippine Sea, 108 km east of Pulau Karakelang Island, Indonesia

Thursday, Nov 13, 2025, at 12:31 pm (GMT +9) –

4.9 quake Philippine Sea, 108 km east of Pulau Karakelang Island, Indonesia, Nov 13, 2025 12:31 pm (GMT +9)

#4: Mag 4.8 88 km northwest of Camana, Arequipa, Peru

Thursday, Nov 13, 2025, at 04:04 am (Lima time) –

4.8 quake 88 km northwest of Camana, Arequipa, Peru, Nov 13, 2025 04:04 am (Lima time)

#5: Mag 4.8 Davis Strait, Canada

Thursday, Nov 13, 2025, at 02:21 am (GMT -4) –

4.8 quake Davis Strait, Canada, Nov 13, 2025 02:21 am (GMT -4)

#6: Mag 4.8 North Pacific Ocean, 38 km west of David, Provincia de Chiriqui, Panama

Thursday, Nov 13, 2025, at 03:33 am (Panama time) –

4.8 quake North Pacific Ocean, 38 km west of David, Provincia de Chiriqui, Panama, Nov 13, 2025 03:33 am (Panama time)

#7: Mag 4.7 Davis Strait, Canada

Thursday, Nov 13, 2025, at 03:07 am (GMT -4) –

4.7 quake Davis Strait, Canada, Nov 13, 2025 03:07 am (GMT -4)

#8: Mag 4.7 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey

Thursday, Nov 13, 2025, at 06:16 am (Istanbul time) –

4.7 quake 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey, Nov 13, 2025 06:16 am (Istanbul time)

#9: Mag 4.7 East China Sea, 81 km north of Ishigaki Jima Island, Okinawa, Japan

Thursday, Nov 13, 2025, at 12:24 pm (GMT +9) –

4.7 quake East China Sea, 81 km north of Ishigaki Jima Island, Okinawa, Japan, Nov 13, 2025 12:24 pm (GMT +9)

#10: Mag 4.7 Yelizovskiy Rayon, 90 km northeast of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia

Thursday, Nov 13, 2025, at 09:48 pm (Kamchatka time) –

4.7 quake Yelizovskiy Rayon, 90 km northeast of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia, Nov 13, 2025 09:48 pm (Kamchatka time)

Earthquakes reported felt

#1: Mag 4.6 9.7 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus – 318 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 11:27 am (Nicosia time) –

4.6 quake 9.7 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus, Nov 13, 2025 11:27 am (Nicosia time)

#2: Mag 3.9 11 km east of Paphos, Pafos, Cyprus – 314 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 06:46 am (Nicosia time) –

3.9 quake 11 km east of Paphos, Pafos, Cyprus, Nov 13, 2025 06:46 am (Nicosia time)

#3: Mag 3.6 Solano County, 23 mi northeast of San Francisco, San Francisco County, California, United States – 110 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 12:41 pm (Los Angeles time) –

3.6 quake Solano County, 23 mi northeast of San Francisco, San Francisco County, California, United States, Nov 13, 2025 12:41 pm (Los Angeles time)

#4: Mag 3.3 10.4 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus – 80 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 03:55 pm (Nicosia time) –

3.3 quake 10.4 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus, Nov 13, 2025 03:55 pm (Nicosia time)

#5: Mag 4.7 South China Sea, 46 km northeast of Santiago Island, Philippines – 77 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 05:57 pm (Manila time) –

4.7 quake South China Sea, 46 km northeast of Santiago Island, Philippines, Nov 13, 2025 05:57 pm (Manila time)

#6: Mag 4.8 North Pacific Ocean, 38 km west of David, Provincia de Chiriqui, Panama – 59 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 03:33 am (Panama time) –

4.8 quake North Pacific Ocean, 38 km west of David, Provincia de Chiriqui, Panama, Nov 13, 2025 03:33 am (Panama time)

#7: Mag 3.3 6.7 km southwest of San Jose del Cabo, Estado de Baja California Sur, Mexico – 35 reports

Wednesday, Nov 12, 2025, at 07:10 pm (Mazatlan time) –

3.3 quake 6.7 km southwest of San Jose del Cabo, Estado de Baja California Sur, Mexico, Nov 12, 2025 07:10 pm (Mazatlan time)

#8: Mag 3.1 8 km east of Paphos, Pafos, Cyprus – 19 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 09:03 am (Nicosia time) –

3.1 quake 8 km east of Paphos, Pafos, Cyprus, Nov 13, 2025 09:03 am (Nicosia time)

#9: Mag 4.7 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey – 18 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 06:16 am (Istanbul time) –

4.7 quake 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey, Nov 13, 2025 06:16 am (Istanbul time)

#10: Mag 2.8 Eastern Mediterranean, 18 km east of Paphos, Pafos, Cyprus – 13 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 12:08 pm (Nicosia time) –

2.8 quake Eastern Mediterranean, 18 km east of Paphos, Pafos, Cyprus, Nov 13, 2025 12:08 pm (Nicosia time)

#11: Mag 4.7 Yelizovskiy Rayon, 90 km northeast of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia – 12 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 09:48 pm (Kamchatka time) –

4.7 quake Yelizovskiy Rayon, 90 km northeast of Petropavlovsk-Kamchatskiy, Kamchatka, Russia, Nov 13, 2025 09:48 pm (Kamchatka time)

#12: Mag 2.1 18 km northwest of Murcia, Murcia, Spain – 12 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 02:37 am (Madrid time) –

2.1 quake 18 km northwest of Murcia, Murcia, Spain, Nov 13, 2025 02:37 am (Madrid time)

#13: Mag 3.3 7.4 km northeast of Salcedo, Provincia de Hermanas Mirabal, Dominican Republic – 9 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 12:41 pm (Santo Domingo time) –

3.3 quake 7.4 km northeast of Salcedo, Provincia de Hermanas Mirabal, Dominican Republic, Nov 13, 2025 12:41 pm (Santo Domingo time)

#14: Mag 3.4 Sea of Marmara, 35 km southwest of Bueyuekcekmece, Istanbul, Turkey – 7 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 11:57 am (Istanbul time) –

3.4 quake Sea of Marmara, 35 km southwest of Bueyuekcekmece, Istanbul, Turkey, Nov 13, 2025 11:57 am (Istanbul time)

#15: Mag 2.9 19 km south of Moron de la Frontera, Seville, Andalusia, Spain – 7 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 08:55 am (Madrid time) –

2.9 quake 19 km south of Moron de la Frontera, Seville, Andalusia, Spain, Nov 13, 2025 08:55 am (Madrid time)

#16: Mag 2.4 6.1 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus – 7 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 07:10 am (Nicosia time) –

2.4 quake 6.1 km southeast of Paphos, Pafos, Cyprus, Nov 13, 2025 07:10 am (Nicosia time)

#17: Mag 2.4 29 km northwest of Turin, Torino, Piedmont, Italy – 6 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 08:58 pm (Rome time) –

2.4 quake 29 km northwest of Turin, Torino, Piedmont, Italy, Nov 13, 2025 08:58 pm (Rome time)

#18: Mag 4.2 52 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey – 6 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 06:21 am (Istanbul time) –

4.2 quake 52 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey, Nov 13, 2025 06:21 am (Istanbul time)

#19: Mag 2.6 25 km northwest of Cuneo, Provincia di Cuneo, Piedmont, Italy – 5 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 02:36 am (Rome time) –

2.6 quake 25 km northwest of Cuneo, Provincia di Cuneo, Piedmont, Italy, Nov 13, 2025 02:36 am (Rome time)

#20: Mag 4.6 Philippine Sea, 68 km east of Manay, Philippines – 4 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 06:42 pm (GMT +8) –

4.6 quake Philippine Sea, 68 km east of Manay, Philippines, Nov 13, 2025 06:42 pm (GMT +8)

#21: Mag 4.3 Departamento de Susques, 175 km northwest of San Salvador de Jujuy, Departamento de Doctor Manuel Belgrano, Jujuy Province, Argentina – 4 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 05:27 am (Jujuy time) –

4.3 quake Departamento de Susques, 175 km northwest of San Salvador de Jujuy, Departamento de Doctor Manuel Belgrano, Jujuy Province, Argentina, Nov 13, 2025 05:27 am (Jujuy time)

#22: Mag 4.6 South China Sea, 12 km south of San Fernando, Philippines – 3 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 06:33 pm (Manila time) –

4.6 quake South China Sea, 12 km south of San Fernando, Philippines, Nov 13, 2025 06:33 pm (Manila time)

#23: Mag 4.5 39 km south of Taipei, Taiwan – 3 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 09:22 am (Taipei time) –

4.5 quake 39 km south of Taipei, Taiwan, Nov 13, 2025 09:22 am (Taipei time)

#24: Mag 2.7 Bali Sea, 22 km northwest of Mataram, Indonesia – 3 reports

Friday, Nov 14, 2025, at 01:03 am (Makassar time) –

2.7 quake Bali Sea, 22 km northwest of Mataram, Indonesia, Nov 14, 2025 01:03 am (Makassar time)

#25: Mag 3.5 16 km west of Barquisimeto, Lara, Venezuela – 3 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 02:42 am (Caracas time) –

3.5 quake 16 km west of Barquisimeto, Lara, Venezuela, Nov 13, 2025 02:42 am (Caracas time)

#26: Mag 2.5 3.2 km southwest of Sisak, Sisak-Moslavina County, Croatia – 3 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 03:02 am (Zagreb time) –

2.5 quake 3.2 km southwest of Sisak, Sisak-Moslavina County, Croatia, Nov 13, 2025 03:02 am (Zagreb time)

#27: Mag 4.2 51 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey – 3 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 06:20 am (Istanbul time) –

4.2 quake 51 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey, Nov 13, 2025 06:20 am (Istanbul time)

#28: Mag 3.5 120 km south of San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Region de Antofagasta, Chile – 2 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 07:23 am (Santiago time) –

3.5 quake 120 km south of San Pedro de Atacama, Provincia de El Loa, Region de Antofagasta, Chile, Nov 13, 2025 07:23 am (Santiago time)

#29: Mag 2.5 3.4 mi northeast of Hemet, Riverside County, California, United States – 2 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 01:34 am (Los Angeles time) –

2.5 quake 3.4 mi northeast of Hemet, Riverside County, California, United States, Nov 13, 2025 01:34 am (Los Angeles time)

#30: Mag 2.8 84 km northwest of San Felipe, Estado de Baja California, Mexico – 2 reports

Wednesday, Nov 12, 2025, at 01:48 pm (Tijuana time) –

2.8 quake 84 km northwest of San Felipe, Estado de Baja California, Mexico, Nov 12, 2025 01:48 pm (Tijuana time)

#31: Mag 4.0 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey – 2 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 07:45 am (Istanbul time) –

4.0 quake 50 km southeast of Balikesir, Balikesir, Turkey, Nov 13, 2025 07:45 am (Istanbul time)

#32: Mag 3.0 42 km southwest of Matsumoto, Nagano, Japan – 2 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 05:47 pm (GMT +9) –

3.0 quake 42 km southwest of Matsumoto, Nagano, Japan, Nov 13, 2025 05:47 pm (GMT +9)

#33: Mag 2.2 17 km east of Paphos, Pafos, Cyprus – 2 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 12:31 pm (Nicosia time) –

2.2 quake 17 km east of Paphos, Pafos, Cyprus, Nov 13, 2025 12:31 pm (Nicosia time)

#34: Mag 4.9 Philippine Sea, 108 km east of Pulau Karakelang Island, Indonesia – 2 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 12:31 pm (GMT +9) –

4.9 quake Philippine Sea, 108 km east of Pulau Karakelang Island, Indonesia, Nov 13, 2025 12:31 pm (GMT +9)

#35: Mag 4.3 Provincia de Iquique, 39 km west of Colchane, Provincia del Tamarugal, Tarapacá, Chile – 2 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 01:59 am (Santiago time) –

4.3 quake Provincia de Iquique, 39 km west of Colchane, Provincia del Tamarugal, Tarapacá, Chile, Nov 13, 2025 01:59 am (Santiago time)

#36: Mag 2.8 13 km northeast of Aosta, Valle d’Aosta, Aosta Valley, Italy – 2 reports

Thursday, Nov 13, 2025, at 01:39 pm (Rome time) –

2.8 quake 13 km northeast of Aosta, Valle d'Aosta, Aosta Valley, Italy, Nov 13, 2025 01:39 pm (Rome time)

Earthquake stats

Number of quakes and energy released over time

Number of quakes and energy vs time

Number of quakes and energy released over magnitude

Number of quakes and energy vs magnitude

Magnitude of quakes and energy released over time

Magnitude of quakes and energy vs time

