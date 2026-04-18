2026 Stanley Cup playoff picks: Every first-round series

The 2025-26 NHL regular season is officially in the books. Sixteen of the league’s teams have made the postseason bracket, and 16 have been eliminated.

Before the first-round series begin, ESPN’s experts have identified their picks for each matchup, along with the team that will win the Stanley Cup in June and the player who will win the Conn Smythe Trophy as playoff MVP.

Atlantic Division

Sean Allen: Bruins in six

John Buccigross: Sabres in seven

Stormy Buonantony: Sabres in seven

Cassie Campbell-Pascall: Sabres in six

Sachin Chandan: Sabres in seven

Meghan Chayka: Bruins in six

Ryan S. Clark: Sabres in seven

Gregg Colli: Sabres in six

Ray Ferraro: Sabres in seven

Erik Johnson: Bruins in six

Emily Kaplan: Sabres in seven

Tim Kavanagh: Sabres in five

Rachel Kryshak: Sabres in six

Peter Lawrence-Riddell: Bruins in seven

Steve Levy: Sabres in seven

Vince Masi: Bruins in seven

Victoria Matiash: Bruins in seven

Sean McDonough: Sabres in six

Mark Messier: Sabres in six

AJ Mleczko: Bruins in seven

Arda Öcal: Sabres in six

T.J. Oshie: Sabres in six

Kristen Shilton: Sabres in six

P.K. Subban: Sabres

Bob Wischusen: Sabres in six

Greg Wyshynski: Sabres in five

Consensus prediction: Sabres (19 of 26 picks)

Sean Allen: Lightning in five

John Buccigross: Lightning in seven

Stormy Buonantony: Lightning in seven

Cassie Campbell-Pascall: Lightning in seven

Sachin Chandan: Lightning in six

Meghan Chayka: Lightning in six

Ryan S. Clark: Lightning in six

Gregg Colli: Canadiens in seven

Ray Ferraro: Lightning in six

Erik Johnson: Canadiens in seven

Emily Kaplan: Lightning in six

Tim Kavanagh: Canadiens in six

Rachel Kryshak: Lightning in seven

Peter Lawrence-Riddell: Lightning in six

Steve Levy: Lightning in seven

Vince Masi: Lightning in six

Victoria Matiash: Lightning in six

Sean McDonough: Canadiens in seven

Mark Messier: Lightning in seven

AJ Mleczko: Lightning in six

Mike Monaco: Lightning in five

Arda Öcal: Canadiens in six

T.J. Oshie: Lightning in seven

Kristen Shilton: Lightning in seven

P.K. Subban: Canadiens

Bob Wischusen: Lightning in seven

Greg Wyshynski: Lightning in six

Consensus prediction: Lightning (22 of 27 picks)

Metropolitan Division

Sean Allen: Hurricanes in seven

John Buccigross: Hurricanes in seven

Stormy Buonantony: Hurricanes in six

Cassie Campbell-Pascall: Hurricanes in five

Sachin Chandan: Senators in six

Meghan Chayka: Hurricanes in seven

Ryan S. Clark: Hurricanes in six

Gregg Colli: Hurricanes in five

Ray Ferraro: Hurricanes in six

Erik Johnson: Hurricanes in six

Emily Kaplan: Hurricanes in seven

Tim Kavanagh: Hurricanes in five

Rachel Kryshak: Hurricanes in six

Peter Lawrence-Riddell: Hurricanes in six

Steve Levy: Senators in seven

Vince Masi: Hurricanes in seven

Victoria Matiash: Hurricanes in seven

Sean McDonough: Hurricanes in five

Mark Messier: Hurricanes in six

AJ Mleczko: Hurricanes in five

Mike Monaco: Hurricanes in five

Arda Öcal: Hurricanes in six

T.J. Oshie: Senators in seven

Kristen Shilton: Hurricanes in six

P.K. Subban: Senators

Bob Wischusen: Hurricanes in six

Greg Wyshynski: Hurricanes in seven

Consensus prediction: Hurricanes (23 of 27 picks)

All of ESPN. All in one place. Watch your favorite events in the newly enhanced ESPN App. Learn more about what plan is right for you. Sign Up Now

Sean Allen: Penguins in six

John Buccigross: Penguins in seven

Stormy Buonantony: Flyers in six

Cassie Campbell-Pascall: Penguins in six

Sachin Chandan: Penguins in five

Meghan Chayka: Penguins in six

Ryan S. Clark: Penguins in seven

Gregg Colli: Penguins in six

Ray Ferraro: Penguins in seven

Erik Johnson: Flyers in six

Emily Kaplan: Penguins in seven

Tim Kavanagh: Flyers in six

Rachel Kryshak: Penguins in seven

Peter Lawrence-Riddell: Penguins in six

Steve Levy: Flyers in seven

Vince Masi: Penguins in six

Victoria Matiash: Penguins in six

Sean McDonough: Penguins in six

Mark Messier: Penguins in seven

AJ Mleczko: Penguins in seven

Mike Monaco: Penguins in six

Arda Öcal: Penguins in six

T.J. Oshie: Penguins in five

Kristen Shilton: Penguins in five

P.K. Subban: Penguins

Bob Wischusen: Penguins in six

Greg Wyshynski: Flyers in six

Consensus prediction: Penguins (22 of 27 picks)

Central Division

Sean Allen: Avalanche in four

John Buccigross: Avalanche in four

Stormy Buonantony: Avalanche in five

Cassie Campbell-Pascall: Avalanche in five

Sachin Chandan: Avalanche in four

Meghan Chayka: Avalanche in five

Ryan S. Clark: Avalanche in six

Gregg Colli: Avalanche in four

Ray Ferraro: Avalanche in five

Erik Johnson: Avalanche in four

Emily Kaplan: Avalanche in five

Tim Kavanagh: Avalanche in four

Rachel Kryshak: Avalanche in five

Peter Lawrence-Riddell: Avalanche in five

Steve Levy: Avalanche in five

Vince Masi: Avalanche in five

Victoria Matiash: Avalanche in five

Sean McDonough: Avalanche in five

Mark Messier: Avalanche in four

AJ Mleczko: Avalanche in four

Mike Monaco: Avalanche in four

Arda Öcal: Avalanche in six

T.J. Oshie: Avalanche in four

Kristen Shilton: Avalanche in five

P.K. Subban: Avalanche

Bob Wischusen: Avalanche in five

Greg Wyshynski: Avalanche in five

Consensus prediction: Avalanche (27 of 27 picks)

2026 Stanley Cup Favorites

Sean Allen: Wild in seven

John Buccigross: Wild in seven

Stormy Buonantony: Wild in six

Cassie Campbell-Pascall: Wild in seven

Sachin Chandan: Stars in seven

Meghan Chayka: Wild in six

Ryan S. Clark: Stars in six

Gregg Colli: Wild in seven

Ray Ferraro: Stars in seven

Erik Johnson: Stars in seven

Emily Kaplan: Wild in seven

Tim Kavanagh: Stars in seven

Rachel Kryshak: Stars in seven

Peter Lawrence-Riddell: Stars in seven

Steve Levy: Wild in seven

Vince Masi: Wild in six

Victoria Matiash: Wild in seven

Sean McDonough: Stars in seven

Mark Messier: Wild in six

AJ Mleczko: Wild in seven

Mike Monaco: Stars in seven

Arda Öcal: Wild in six

T.J. Oshie: Wild in seven

Kristen Shilton: Stars in seven

P.K. Subban: Wild

Bob Wischusen: Stars in seven

Greg Wyshynski: Stars in seven

Consensus prediction: Wild (15 of 27 picks)

Pacific Division

Sean Allen: Mammoth in seven

John Buccigross: Golden Knights in seven

Stormy Buonantony: Golden Knights in six

Cassie Campbell-Pascall: Mammoth in six

Sachin Chandan: Golden Knights in five

Meghan Chayka: Golden Knights in seven

Ryan S. Clark: Mammoth in seven

Gregg Colli: Golden Knights in six

Ray Ferraro: Golden Knights in six

Erik Johnson: Golden Knights in six

Emily Kaplan: Golden Knights in seven

Tim Kavanagh: Golden Knights in seven

Rachel Kryshak: Golden Knights in five

Peter Lawrence-Riddell: Mammoth in seven

Steve Levy: Golden Knights in six

Vince Masi: Golden Knights in seven

Victoria Matiash: Golden Knights in seven

Sean McDonough: Golden Knights in six

Mark Messier: Golden Knights in five

AJ Mleczko: Golden Knights in seven

Mike Monaco: Golden Knights in seven

Arda Öcal: Mammoth in seven

T.J. Oshie: Golden Knights in six

Kristen Shilton: Mammoth in seven

P.K. Subban: Golden Knights

Bob Wischusen: Golden Knights in seven

Greg Wyshynski: Golden Knights in six

Consensus prediction: Golden Knights (21 of 27 picks)

Sean Allen: Oilers in five

John Buccigross: Oilers in five

Stormy Buonantony: Oilers in five

Cassie Campbell-Pascall: Oilers in five

Sachin Chandan: Oilers in five

Meghan Chayka: Oilers in five

Ryan S. Clark: Oilers in six

Gregg Colli: Oilers in five

Ray Ferraro: Oilers in six

Erik Johnson: Oilers in four

Emily Kaplan: Oilers in six

Tim Kavanagh: Ducks in six

Rachel Kryshak: Oilers in six

Peter Lawrence-Riddell: Oilers in seven

Steve Levy: Oilers in six

Vince Masi: Oilers in six

Victoria Matiash: Oilers in six

Sean McDonough: Oilers in six

Mark Messier: Oilers in five

AJ Mleczko: Oilers in six

Mike Monaco: Oilers in five

Arda Öcal: Oilers in five

T.J. Oshie: Oilers in five

Kristen Shilton: Oilers in six

P.K. Subban: Oilers

Bob Wischusen: Ducks in six

Greg Wyshynski: Oilers in four

Consensus prediction: Oilers (24 of 26 picks)

Stanley Cup champ

Sean Allen: Wild

John Buccigross: Avalanche

Stormy Buonantony: Wild

Cassie Campbell-Pascall: Avalanche

Sachin Chandan: Lightning

Meghan Chayka: Avalanche

Ryan S. Clark: Avalanche

Gregg Colli: Golden Knights

Ray Ferraro: Lightning

Erik Johnson: Avalanche

Emily Kaplan: Oilers

Tim Kavanagh: Stars

Rachel Kryshak: Oilers

Peter Lawrence-Riddell: Avalanche

Steve Levy: Sabres

Vince Masi: Lightning

Victoria Matiash: Avalanche

Sean McDonough: Avalanche

Mark Messier: Oilers

AJ Mleczko: Avalanche

Mike Monaco: Avalanche

Arda Öcal: Oilers

T.J. Oshie: Avalanche

Kristen Shilton: Hurricanes

P.K. Subban: Canadiens

Bob Wischusen: Avalanche

Greg Wyshynski: Avalanche

Prediction breakdown: Avalanche (13), Oilers (4), Lightning (3), Wild (2), Golden Knights (1), Stars (1), Sabres (1), Hurricanes (1), Canadiens (1)

Conn Smythe Trophy

Sean Allen: Kirill Kaprizov

John Buccigross: Nathan MacKinnon

Stormy Buonantony: Quinn Hughes

Cassie Campbell-Pascall: Nathan MacKinnon

Sachin Chandan: Nikita Kucherov

Meghan Chayka: Nathan MacKinnon

Ryan S. Clark: Nathan MacKinnon

Gregg Colli: Mitch Marner

Ray Ferraro: Andrei Vasilevskiy

Erik Johnson: Nathan MacKinnon

Emily Kaplan: Connor McDavid

Tim Kavanagh: Jake Oettinger

Rachel Kryshak: Leon Draisaitl

Peter Lawrence-Riddell: Nathan MacKinnon

Steve Levy: Rasmus Dahlin

Vince Masi: Nikita Kucherov

Victoria Matiash: Nathan MacKinnon

Sean McDonough: Nathan MacKinnon

Mark Messier: Connor McDavid

AJ Mleczko: Nathan MacKinnon

Mike Monaco: Nathan MacKinnon

Arda Öcal: Connor McDavid

T.J. Oshie: Nathan MacKinnon

Kristen Shilton: Andrei Svechnikov

P.K. Subban: Connor McDavid

Bob Wischusen: Nathan MacKinnon

Greg Wyshynski: Nathan MacKinnon

Prediction breakdown: Nathan MacKinnon (13), Connor McDavid (4), Nikita Kucherov (2), Kirill Kaprizov (1), Quinn Hughes (1), Mitch Marner (1), Andrei Vasilevskiy (1), Jake Oettinger (1), Leon Draisaitl (1), Rasmus Dahlin (1), Andrei Svechnikov (1)