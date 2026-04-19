WrestleMania 42: luchas más esperadas y predicciones atrevidas

Todo lo que debes saber sobre el evento de dos noches que incluye 13 duelos con ocho luchas de campeonato

Después de semanas llenas de historias, WrestleMania 42 está casi aquí. La cartelera de 13 combates –con ocho luchas de campeonato– se realizará durante un evento de dos noches en el Allegiant Stadium de Las Vegas (6 p.m. ET por ESPN Unlimited, 4 PM CDMX).

La Noche 1 está encabezada por el Campeón Indiscutido de WWE, Cody Rhodes, defendiendo su título contra Randy Orton, y la Noche 2 verá al Campeón Mundial Peso Pesado, CM Punk, enfrentándose a Roman Reigns.

Antes de sumergirnos en un fin de semana lleno de lucha libre, Andreas Hale, Marc Raimondi, Sach Chandan, Juliana Daddio y Joe Fortenbaugh de ESPN comparten sus opiniones sobre las luchas imperdibles, el evento principal más probable de conservar su título y una predicción atrevida para WrestleMania 42.

El WrestleMania 42 será un evento de dos noches con ocho luchas de campeonato. Ilustración de ESPN

La lucha de la Noche 1 que más esperas es…

Hale: Seth Rollins vs. Gunther. En términos de lucha pura, Rollins y Gunther tienen la oportunidad de brindar una actuación que robe el show, similar a la espectacular lucha de Kurt Angle contra Shawn Michaels en WrestleMania 21 en 2005. Al igual que Angle vs. Michaels, Rollins vs. Gunther se ha colocado discretamente en este WrestleMania sin la atención de los dos eventos principales. Pero Rollins y Gunther son, posiblemente, dos de los mejores luchadores en el ring actualmente en la WWE y deberían aprovechar para ofrecer un combate memorable.

Rollins se está consolidando como el “Sr. WrestleMania” de esta generación, un título que Michaels ganó por comandar la atención sin importar en qué parte de la cartelera estuviera. Desde canjear su maletín Money in the Bank y volverse campeón mundial en WrestleMania 31 en 2015, hasta vencer a CM Punk y Roman Reigns en WrestleMania 41 el año pasado, Rollins siempre encuentra la forma de hacer algo memorable. Gunther no lleva tanto en WWE como Rollins, pero ya ha protagonizado varias peleas excelentes entre WWE y NXT, y actúa como el villano más puro. Estoy casi seguro de que al final del combate, se habrán ganado una ovación de pie.

Raimondi: Cody Rhodes vs. Randy Orton. Y la razón es puro goce de la desgracia ajena. La preparación para esta lucha ha sido tan terrible, que tengo mucha curiosidad de ver cómo intentan atar la historia entre Rhodes, Orton, Pat McAfee, Jelly Roll y quien sea que se involucre. ¿Hay alguna manera de mejorarlo? ¿Es siquiera posible darle sentido? No tengo respuesta, pero estaría mintiendo si dijera que no quiero ver cómo termina.

No tenía que ser así. Rhodes y Orton tienen una historia compartida muy rica. Basarse en ella para desarrollar una historia digna de WrestleMania hubiera sido sencillo. Además, ambos tienen actuaciones increíbles. Pero aquí estamos, en un programa que el propio Rhodes ha comparado con el Gobbledy Gooker y Shockmaster. Esta lucha podría volverse tan-mala-que-es-buena, que hasta haría sonrojar a Tommy Wiseau.

WrestleMania 42 por ESPN ESPN presenta WWE WrestleMania 42 en vivo el sábado 18 y domingo 19 de abril en Las Vegas. Noche 1: Sábado 18 de abril

• WrestleMania 42 pre-show, 5 p.m. ET

• WrestleMania 42, 6 p.m. ET

• WrestleMania 42 post-show, 10 p.m. ET Noche 2: Domingo 19 de abril

• WrestleMania 42 pre-show, 5 p.m. ET

• WrestleMania 42, 6 p.m. ET

• WrestleMania 42 post-show, 10 p.m. ET Suscríbete al plan ESPN Unlimited para ver la WWE

Chandan: Stephanie Vaquer vs. Liv Morgan. Esta rivalidad ha cumplido su promesa de ser una de las historias más intensas de la cartelera. Empezó con un ataque emocionalmente feroz contra Morgan, ya que Vaquer creía haber tenido que atravesar un camino más difícil para llegar a WWE. Desde ahí, el conflicto entre la campeona femenina de “Raw” y la ganadora del Royal Rumble 2026 se intensificó, incluidas múltiples peleas dentro y fuera del ring.

Vaquer fue la luchadora femenina destacada de 2025, pero la falta de respeto de Morgan ha forzado a “La Primera” a mostrar un lado más violento e intenso. Esta rivalidad es un retroceso al odio clásico entre dos rivales que luchan por algo más que un campeonato: para demostrar quién es la mejor luchadora… y ninguna puede permitirse perder.

Fortenbaugh: Seth Rollins vs. Gunther. Dado el increíble talento de ambos luchadores, creo que esta pelea tiene potencial para robarse el show, incluso con solo dos semanas de preparación para la historia. Rollins es uno de los más versátiles y constantes de WWE que recién regresa de una lesión, y Gunther pasó los últimos cinco meses enviando a John Cena y AJ Styles al retiro. Además, no descartes el factor Paul Heyman. Su participación agrega un nivel de intriga y traición a un enfrentamiento que podría tener un final salvaje.

Daddio: Jacob Fatu vs. Drew McIntyre. Esta parece una de las luchas más emocionantes de todo el fin de semana. Han estado en una rivalidad por meses; McIntyre aporta experiencia y presencia de combate grande, y Fatu entrega intensidad y explosividad impredecible. Sus estilos chocan de una forma que promete caos, duelo físico, y un auténtico “sentimiento de pelea”. Hacer esto una lucha sin sanción es un gran acierto para ambos, y esa dinámica por sí sola me entusiasma mucho para la Noche 1.

La lucha de la Noche 2 que más esperas es…

Hale: Oba Femi vs. Brock Lesnar. Esto no tiene que ver con la calidad de la lucha sino con que WWE necesita establecer desesperadamente: una nueva estrella principal joven. La preparación ha sido fenomenal, las presencias físicas de ambos son innegables y Lesnar, a sus 48 años, está en ese punto de su carrera donde puede pasar la antorcha y poner a Femi –quien cumplirá 28 años días después de WrestleMania— en el camino directo para ser campeón de WWE. Estas dos potencias deberían destruirse mientras dure la lucha, pero cualquier desenlace que no sea Femi venciendo a Lesnar no tiene sentido. WWE tiene una estrella infalible en sus manos y Femi cumple con todos los requisitos. Están en la yarda 1 y no deberían dejarlo pasar.

play 2:40 Dominik Mysterio a Mauricio Pedroza: Calladito te ves más bonito El luchador mexicano aseguró no tener temor a Finn Bálor, su rival en Wrestlemania 42.

Raimondi: Lucha de escaleras de seis competidores. Iyo Sky vs. Asuka hubiera sido mi respuesta aquí, pero desafortunadamente, parece que esa lucha, que fue excelentemente construida entre dos grandes luchadores, ha sido descartada aunque tenía una dirección clara.

¿Y quiénes no tienen clara dirección? Prácticamente todos en esta lucha de escaleras. WWE dejó ir la oportunidad con Penta tras un inicio impresionante. Debería tener su propia historia como campeón intercontinental llegando a WrestleMania. Dicho eso, no me quejo demasiado. Me encantan las luchas de escaleras. Y tipos como Penta, Je’Von Evans, JD McDonough y Dragon Lee, seguro harán cosas impresionantes.

Chandan: Lucha de escaleras de seis competidores: Coincido con Marc. Me encantan estas luchas caóticas al estilo de videojuegos, con seis luchadores con habilidades distintas. Si traen otras armas (¿mesas?), esta podría ser la mejor lucha no principal del evento.

Hay historias interesantes, como el posible último combate de Mysterio, el primer título de Evans y la intriga sobre cómo los demás se unirán para frenar a Rusev… si pueden. Penta y Dragon Lee se han consolidado como grandes estrellas de la WWE este año. Espero que alguno de ellos suba la escalera y se lleve el título Intercontinental, pero estoy emocionado por ver las maniobras espectaculares.

Fortenbaugh: Oba Femi vs. Brock Lesnar. No hay otra respuesta posible porque ninguna otra lucha, ni de la Noche 1 ni de la Noche 2, ha tenido una mejor preparación. Lesnar, “La Bestia Encarnada”, el hombre que terminó con la histórica racha del Undertaker en WrestleMania, está por cerrar su carrera enfrentando al hombre que le sucederá como el más temible de la lucha. Solo el ingreso de Femi y el poder de ambos ya valen el precio de la entrada. ¿Cuándo fue la última vez que hubo tanta expectación por una lucha con tan pocas palabras de sus protagonistas? Esto ha sido una clase maestra de cómo llevar una buena historia.

Daddio: “The Demon” Finn Bálor vs. Dominik Mysterio. La historia está alimentada por la traición y la transformación. Tras ser traicionado por Judgment Day, Bálor regresa con su personaje demoníaco por primera vez en años, el momento que los fanáticos esperaban. El alter ego de Bálor eleva de inmediato la intensidad y el drama. La rivalidad se convierte en un enfrentamiento maestro vs. alumno, ya que Bálor, quien ayudó a forjar la identidad de “Dirty Dom”, vuelve en su forma más oscura para acabar con él.

¿Qué campeón es más probable que retenga su título: Cody Rhodes o CM Punk?

Hale: CM Punk. Olvida por un momento lo fallido que ha sido el desarrollo de Rhodes vs. Orton. Considera en cambio dónde está Rhodes y cómo responden los fans. Antes de la participación de Pat McAfee, Orton recibía una fuerte ovación como héroe acercándose a su oportunidad de ser campeón mundial por décimo quinta vez. Esto dice mucho del apoyo a “The Viper”, pero también habla del estancamiento de Rhodes como campeón. No es culpa de Rhodes, quien necesita un elenco sólido de villanos que lo reten. Además, su historia siempre ha sido más interesante persiguiendo el campeonato que siendo perseguido. Orton merece otro momento de gloria, lo que lo ubicaría tercero en la historia de reinados mundiales, solo detrás de Cena (17) y Ric Flair (16).

En cuanto a Roman Reigns, a menos que planee ser más activo, no hay razón para quitarle el título a un CM Punk más presente. Además, Reigns ya ha ganado suficientes eventos principales en WrestleMania. Punk merece salir de Las Vegas campeón y ganador del evento principal.

Raimondi: Probablemente CM Punk. No parece que la rivalidad entre Rhodes y Orton termine este fin de semana. Tal vez funcione mejor con Rhodes volviéndose el retador. ¿Eso cuenta como consuelo? Punk funciona mejor como campeón por razones prácticas. Reigns nunca está, y el título Undisputed WWE se creó porque él estaba consistentemente ausente. Reigns seguramente será campeón otra vez, sigue siendo la mayor estrella de la WWE. Quizás otra decepción en WrestleMania lo haga reflexionar y finalmente reconocer el rol de su familia en todo su éxito.

La WWE por ESPN Suscríbete al plan ESPN Unlimited para ver todos los eventos premium de la WWE, incluyendo WrestleMania, Royal Rumble y más. Regístrate ahora

Chandan: Cody Rhodes. Rhodes generalmente ha logrado superar a los grandes rivales, pero aun así, tiene una marca de 1-2 en luchas por el título mundial en WrestleMania. Espero interferencia de Jelly Roll, Pat McAfee y otros en su lucha con Orton. A pesar de esto, creo que es más probable que Rhodes prevalezca y continúe con su reinado.

Fortenbaugh: CM Punk, aunque creo que ambos, él y Rhodes, perderán sus respectivos combates. No veo cómo Rhodes supera a esta versión 2009 de Randy Orton, más aún ahora que Pat McAfee se ha inmiscuido en la historia y aseguró que nunca más se le oirá en la WWE si “The Viper” no gana. Lo único que me hace dudar de Reigns es su inactividad. Los fans quieren un campeón que luche, y eso es lo que Punk ha sido desde que obtuvo el trono. ¿Qué pasaría si Reigns recupera el título que perdió en WrestleMania XL en Philadelphia hace dos años? Me muero de ganas de verlo.

Daddio: CM Punk. Después de perder en el WrestleMania del año pasado, este es su momento de brillar en el evento principal contra Reigns y demostrar por qué es el “Mejor del Mundo”. Punk es un campeón activo y Reigns es visto como un luchador de medio tiempo. Lo único que me preocupa es la posible interferencia de The Bloodline, a quienes Punk insultó y podrían costarle el título.

¿Qué luchador ausente te gustaría añadir a WrestleMania?

Hale: Iyo Sky. No tiene sentido que, posiblemente la mejor luchadora del momento, quien venció a Rhea Ripley y Bianca Belair en una triple amenaza fenomenal el último WrestleMania, esté fuera de la cartelera. Sky ya tenía una historia armada con Asuka, construida casi un año y que debía culminar en WrestleMania. ¿Alguien duda que Sky vs. Asuka, con la lealtad de Kairi Sane en juego, habría sido un combate fenomenal, con mucho en juego y que atraparía a los fans?

Raimondi: Rey Fenix. ¿Dónde está ese tipo? Es uno de los mejores luchadores del mundo. ¿No tuvo espacio en la lucha de escalera? El Undertaker está haciendo buen trabajo dirigiendo AAA; quizá pueda dar consejos al equipo creativo de WWE sobre cómo usar a uno de los grandes luchadores del mundo.

Chandan: Motor City Machine Guns. Me encanta la técnica y sincronía de Chris Sabin y Alex Shelley, por eso me decepciona no verlos en la cartelera principal de WrestleMania. Es el segundo WrestleMania seguido donde MCMG no logra ingresar.

Con los títulos de parejas de “Raw” enfrascados en la rivalidad entre The Vision y los Jay y Jimmy Uso –ambos equipos en una lucha de tríos–, sería bueno que los títulos en parejas de “SmackDown” también se defendieran con equipos no involucrados en otras luchas. El campeonato femenino de parejas será defendido en una fatal de cuatro esquinas, y sería buena simetría algo así para los hombres de SmackDown.

play 2:05 Dominik Mysterio: Soy el mejor ‘Mysterio’ que ha salido de México El luchador mexicano aseguró sentirse honrado en ser campeón de una WWE que es seguida cada vez por más afición hispana.

Fortenbaugh: Iyo Sky, aunque Carmelo Hayes es una segunda opción muy cercana. No lo entiendo. Sky tiene mucha popularidad y creo que había tiempo para armar algo con Asuka antes del fin de semana. Mientras tanto, Hayes vs. Trick Williams vs. Sami Zayn por el campeonato de Estados Unidos tenía todo el sentido antes de que Hayes fuera apartado. Lo bueno para Hayes es que pronto estará en una rivalidad con Williams si Trick le gana a Sami en WrestleMania.

Daddio: Iyo Sky. Que Sky esté fuera de la cartelera de este WrestleMania se siente como una gran omisión, porque aporta un nivel de estrella que pocas mujeres pueden igualar. Tiene carisma, atletismo y una presencia que eleva cualquier combate en el que participa. Creo que es la próxima gran revelación de la división femenina para los próximos años.

Tu predicción atrevida para WrestleMania 42 es…

Hale: No sé si cuenta, ya que no ocurrirá en WrestleMania, pero si Gunther vence a Seth Rollins, el favor que pedirá será la oportunidad de retirar a Brock Lesnar en SummerSlam en Minneapolis, la ciudad que Lesnar define como su hogar.

Selecciones Editoriales 2 Relacionado

Raimondi: Bron Breakker regresa para ayudar a CM Punk a vencer a Roman Reigns, como un gran final de cara a “Raw”.

Chandan: Paul Heyman se involucra en CM Punk vs. Roman Reigns… y se pone del lado de Punk.

Fortenbaugh: Danhausen recibe su dirigible y este vuela sobre Las Vegas Strip.

Daddio: Kevin Owens regresa, se involucra en Cody Rhodes vs. Randy Orton y ayuda a Rhodes a ganar.