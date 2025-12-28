Allegri prima di Milan-Verona: “Leao non convocato, neanche Gabbia. Nkunku sì Fullkrug…”

Il tecnico del Milan presenta la sfida col Verona: “Squadra gialloblù scorbutica, bisogna migliorare la fase difensiva. E Ricci non si muove da qui”

I sei gol incassati nelle ultime tre uscite – democraticamente ripartiti in due per volta -, l’inquietante propensione a ritrovarsi in svantaggio per primi – è successo in ognuna delle ultime quattro gare – e la stagionale avversione verso le squadre della parte destra della classifica. A osservarla da una certa angolazione, la sfida al Verona somiglia a una ultramaratona. Poi, però, c’è sempre la cosa più importante e confortante: una classifica che sorride e invita all’ottimismo, con quel sottilissimo -1 dall’Inter capolista e un calendario che – tabù piccole a parte – non può togliere il sonno.

cruccio — “È importante fare i tre punti contro una squadra che ha vinto le ultime due – racconta Allegri in vigilia – Il Verona è scorbutico, attacca molto bene l’area e noi dobbiamo migliorare la fase difensiva come squadra, cosa che nelle ultime partite è venuta un po’ a mancare. Bisogna farla in modo diverso. Abbiamo preso gol in maniera assolutamente troppo facile, occorre tornare a essere più tosti sotto questo aspetto”. La fase difensiva, per un purista come Max, sta ovviamente iniziando a diventare un cruccio: “Serve tornare a essere più attenti e cattivi quando non abbiamo la palla. Se si ricomincia a non prendere gol è più facile vincere le partite. Ultimamente subiamo gol sempre per primi? Occorre correggere questa cosa, speriamo di invertire la tendenza, è una cosa difficile da spiegare, più che di approccio è una questione di fase difensiva in generale”.

fiducia — Per quanto riguarda invece quella offensiva, non arrivano buone notizie: “Leao non sarà convocato, ha questo fastidio che non gli consente di scattare alla sua velocità e ho preferisco lasciarlo a casa, non voglio convocare giocatori a mezzo servizio. Nkunku non si è ancora acceso? Ha le possibilità di fare bene domani. A volte chi arriva ha bisogno di più tempo per inserirsi, ma a livello tecnico ha una tecnica molto importante. Lui deve essere molto fiducioso perché è in un ambiente che lo vuole. Se sente il peso di essere stato il più pagato in estate? Lo escludo totalmente”. E, restando in attacco, a proposito di giocatori da inserire, ora c’è anche Füllkrug: “Ha caratteristiche che in rosa non abbiamo. Quando ci ho parlato era molto sorridente e volenteroso, anche se un po’ indietro di condizione”. A Cagliari il tedesco ci sarà, mentre resta un punto di domanda su Gabbia: “Se non verrà in Sardegna, ci sarà col Genoa. Fofana invece sta bene”.

tolto dal mercato — Inevitabili le riflessioni sulla corsa serrata alla zona Champions: “Sono d’accordo con Capello sul fatto che arrivare fra le prime quattro sarà molto difficile, ecco perché dico sempre che occorre arrivare a marzo ed essere lì attaccati. Da domani al Pisa abbiamo nove partite, di cui tre in casa e sei in trasferta: sono due mesi molto importanti che ci devono consentire di restare aggrappati al gruppo di testa”. Infine, in vista del mercato di gennaio, Allegri regala qualche certezza: “Ricci non si muove. È affidabile, intelligente e gli preme molto stare al Milan. Non vedo la possibilità che ci lasci. Loftus Cheek è un giocatore importante per noi, ci sarà bisogno di tutti”.