América y Monterrey, con cuentas pendientes en una nueva Liguilla

Las Águilas buscan iniciar su camino para regresar a la cima del futbol mexicano con un nuevo título; Rayados quiere terminar su sequía de seis años sin campeonato

Tras perder la corona de tricampeón, el América llega con sed de revancha a una nueva Liguilla. El conjunto capitalino no busca quién se la deba, sino quién pague los platos rotos, y Rayados será su primer desafío.

Ya con plantilla completa, luego de que sus lesionados tuvieron tiempo para recuperarse durante las tres semanas de pausa por la Fecha FIFA y el Play-In, las Águilas no tendrán pretexto para encontrar su mejor versión.

Razones por las que ganará el América

Tener la ventaja de cerrar la serie en casa siempre es un factor a considerar. Además, a excepción de Dagoberto Espinoza y, de último momento, Allan Saint-Maximin por enfermedad, América ya tiene disponibles a todos sus elementos.

América y Monterrey abren su serie este miércoles en el BBVA. Imago 7

Otro aspecto a considerar es que Rayados suele bajar su rendimiento jugando en la Ciudad de México. En sus últimas cinco visitas a la CDMX para jugar ante cualquiera de los capitalinos, solamente han podido ganar en una ocasión.

🏃🏻‍♂️ ⚽Jugadores a seguir

Es verdad que la plantilla del América no es la misma de cuando alzó el tricampeonato; sin embargo, aún cuentan con elementos que pueden cargar con la responsabilidad del equipo y sacar adelante la serie.

Brian Rodríguez está viviendo su mejor torneo desde que llegó al América. El uruguayo terminó como goleador del equipo con siete anotaciones y cargó con la ofensiva azulcrema ante la ausencia de sus delanteros.

Álvaro Fidalgo sigue siendo un referente e irreemplazable en el mediocampo del América. La función del español, siendo el enlace entre líneas, lo hace una pieza imprescindible en el esquema de André Jardine.

📝Probable alineación América

Luis Malagón, Sebastián Cáceres, Israel Reyes, Kevin Álvarez, Cristian Borja, Alan Medina, Álvaro Fidalgo, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre.

🔮Pronóstico

Si América logra regresar a casa con un empate, el boleto a las semifinales estará prácticamente en sus manos. Sin embargo, en caso de una derrota, esta tendría que ser por un gol de diferencia para que, ganando por cualquier resultado en la vuelta, logre avanzar a la siguiente ronda.

Rayados

Rayados llegará a esta Liguilla en busca de terminar con su sequía de seis años sin campeonatos dentro del futbol mexicano, luego de que la última ocasión que se coronó fue en el Clausura 2019.

En aquella ocasión, el cuadro regiomontano se midió precisamente al América en la final, y ahora estos equipos se vuelven a enfrentar en una Liguilla, que será en los cuartos de final del Apertura 2025.

Razones por las que ganará Rayados

El cuadro regiomontano cuenta con un plantel de experiencia, encabezado por el defensa español Sergio Ramos, y ello puede llevarlo a buen puerto ante el conjunto capitalino, que sin duda será un rival difícil que sabe jugar Liguillas.

A la calidad de su plantel, se suma que Monterrey, como local, se mantuvo invicto durante la fase regular del presente certamen, con un balance de cinco victorias y tres empates; mientras que el América, de visitante, solo ganó tres cotejos, empató cuatro y perdió dos, por lo cual la balanza se puede inclinar hacia el conjunto regiomontano.

🏃🏻‍♂️ ⚽Jugadores a seguir

Sergio Canales es, sin duda, el elemento a seguir en Rayados, en virtud de que se ha convertido en el hombre más importante para el cuadro dirigido por el estratega español Domenec Torrent.

Desde su llegada a Rayados en el Torneo Apertura 2023 ha sido pieza fundamental y su aporte al ataque es vital para el equipo. Prueba de ello es que en el Apertura 2025 marcó nueve anotaciones.

📝Probable alineación

Santiago Mele, Ricardo Chávez, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Oliver Torres, Sergio Canales, Fidel Ambriz, Jesús Corona y Germán Berterame.

🔮Pronóstico

Aunque será una serie cerrada por la calidad de ambos equipos, que son de los que mejores plantillas tienen en el futbol mexicano, Rayados será el que consiga mejores dividendos para seguir en su camino por pelear por el campeonato.