Aryna Sabalenka, número 1 del tenis femenino: “Antes de conocerla bien, creía que Badosa no era demasiado agradable y ella me confesó que pensaba exactamente lo mismo de mí”

Acaba de llegar a Madrid para disputar el Mutua Open de tenis y el ‘jet lag’ la tiene tocada. “Venimos de Miami y estoy muy cansada”, confiesa Aryna Sabalenka mientras se acomoda en uno de los majestuosos sillones de la Suite Presidencial del Hotel Four Seasons, su casa durante las próximas dos semanas. “Para mí es esencial elegir bien donde me alojo durante un torneo. Necesito tener la certeza de que, tras un día intenso de competición, voy a regresar a un lugar en el que me voy a sentir como en casa. Paso muchísimas horas en la habitación y, por eso, tiene que ser muy cómoda y transmitir sensación de hogar. Además, me encantan los restaurantes de este hotel; tiene un spa increíble, el gimnasio es magnífico y la gente, maravillosa”, asegura la número 1 del mundo del tenis femenino.

Antes de arrancar la entrevista, la bielorrusa bromea sobre los “haters” que, escudados en el anonimato que brindan las redes sociales, vomitan el primer exabrupto que se les pasa por la cabeza. “¿Sabes lo que me encanta hacer? Cuando leo algún comentario hiriente sobre mí, me meto en el perfil del autor para ver quién es y me da la risa. Me digo a mí misma: ‘¿En serio este tío -o esta tía- que no ha debido hacer deporte en su vida se está metiendo conmigo?’ Alucino con la gente”.

Sabalenka, en la suite presidencial del Four Seasons (Madrid).Sergio Enriquez-Nistal