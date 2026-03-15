Barcelona: Gavi regresa y hay 4 bajas vs Sevilla

El regreso de Gavi a la lista de Flick copa la actualidad del Barcelona en la jornada de reflexión antes de las elecciones que decidirán quién ocupa el cargo de presidente del club.

BARCELONA — Seis meses y medio después, Gavi está de vuelta. El centrocampista andaluz, lesionado en la segunda jornada de Liga, volverá ante el Sevilla 204 días después de su último encuentro con el Barcelona.

La cronología de otra lesión grave de Gavi

En noviembre de 2024, más de un año después de sufrir una rotura del ligamento cruzado con afectación al menisco, Gavi regresaba ante el Sevilla para dejar atrás su calvario.

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Encontrando su ritmo a final de curso y completando una pretemporada excepcional, el 23 de agosto se le volvían a bajar las persianas al joven jugador de 21 años.

Las molestias en la rodilla que el Barcelona anunciaba días después no casaban con el nerviosismo que se respiraba pensando en otra posible lesión grave. Así fue, finalmente, y Gavi tuvo que someterse a una cirugía el 23 de septiembre para solucionar sus problemas en el menisco interno de su rodilla derecha.

Flick quiere ir poco a poco con Gavi

Tras perderse 40 partidos será precisamente el Sevilla, igual que en la anterior ocasión, el rival que vea reaparecer a uno de los favoritos de Flick, que le ha dado apoyo en cada ocasión que ha tenido para hacerlo.

“Estoy feliz por su vuelta, es una gran noticia”, aseguraba Flick en rueda de prensa. “Hay que ir paso a paso porque no ha sido fácil para él y tiene muchos años de fútbol por delante. Espero que pueda tener algún minuto”.

Posibles rotaciones en el once vs Sevilla

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Coincidiendo con la jornada electoral y mirando de reojo la vuelta de los octavos de final de la Champions League vs Newcastle del próximo miércoles, Flick puede dar descanso a algunos hombres importantes.

“Veremos”, decía Flick al ser preguntado por la titularidad de Lamine Yamal. Uno de los que tiene números de disfrutar de su primera titularidad es Xavi Espart, lateral derecho de La Masia que hizo su debut oficial en Newcastle.

“Hemos jugado cuatro partidos en los últimos 11 días y las opciones para hacer cambios son limitadas. Necesitamos algo más de tiempo. Marc Bernal, Pedri, Raphinha o Rashford vienen de estar lesionados”.

4 bajas confirmadas

Para el partido vs Sevilla, además de Gavi, Flick también recupera a Eric García, ausente ante el Atlético por sanción y sin poder estar en Newcastle por unas molestias de última hora.

De Jong, del que hoy Flick decía que le espera para después del parón, Koundé, Balde y Christensen son los jugadores que no estarán disponibles este domingo.