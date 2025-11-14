Cinco razones para no perderte los duelos de Estados Unidos ante Paraguay y Uruguay

By / November 14, 2025

El USMNT enfrentará a las selecciones sudamericanas en dos pruebas clave rumbo al Mundial 2026, con un equipo en reconstrucción, nuevas figuras y la necesidad de recuperar confianza antes de la justa mundialista.Nov. 14, 2025

