Cinco razones para no perderte los duelos de Estados Unidos ante Paraguay y Uruguay

-
SIGUIENTE
Olivia Moultrie sueña en grande: de las críticas a ser figura del fútbol estadounidense
08:33
-
Alyssa Thompson: “Hayes y Bompastor me han dado mucha confianza para creer en mí”
05:55
-
Emily Fox: “Somos conejillos de indias”
06:39
-
Lily Yohannes: “Esto es un proceso, no debo emocionarme de más ni sentirme menos”
07:11
-
Triplete de Emma Sears para el sexto de USWNT ante Nueva Zelanda en Kansas City
01:42
-
Doblete de Catarina Macário para la manita de USWNT ante Nueva Zelanda en Kansas City
01:39
-
Doblete de Emma Sears tras empujar el balón y USWNT tiene contra las cuerdas a Nueva Zelanda
02:08
-
El golazo de Rose Lavelle con el que USWNT golea a Nueva Zelanda antes del descanso
02:31
-
Gol de Catarina Macário y USWNT firma el 2-0 ante Nueva Zelanda en amistoso en Kansas City
02:03
-
USWNT golea 6-0 a Nueva Zelanda en amistoso en cierre de Fecha FIFA de octubre en Kansas City
14:47
-
Gol de Emma Sears para el 1-0 de USWNT ante Nueva Zelanda en amistoso en Kansas City
02:03
-
Fútbol US Soccer | Exclusiva con Tim Ream y análisis del USMNT en los amistosos de octubre
26:10
-
Olivia Moultrie: “Mi primer gol fue emocionante, pero ponernos 2-1 arriba fue mejor”
00:53
-
Estados Unidos toma revancha ante Portugal y las golea 3-1
10:07
-
Sam Coffey hace un golazo con definición de crack para el 3-1
00:55
-
Golazo y doblete de Olivia Moultrie para recuperar la ventaja
01:38
-
Gol de Jéssica Silva de cabezazo para empatar el partido
01:14
-
Gol de vestidor de Olivia Moultrie, que abre el marcador a los 40 segundos
01:10
-
Emma Hayes: “No se ganan partidos siendo individualistas, si perdemos perdemos juntas”
01:31
-
SIGUIENTE
Olivia Moultrie sueña en grande: de las críticas a ser figura del fútbol estadounidense
08:33
-
Alyssa Thompson: “Hayes y Bompastor me han dado mucha confianza para creer en mí”
05:55
-
Emily Fox: “Somos conejillos de indias”
06:39
-
Lily Yohannes: “Esto es un proceso, no debo emocionarme de más ni sentirme menos”
07:11
-
Triplete de Emma Sears para el sexto de USWNT ante Nueva Zelanda en Kansas City
01:42
-
Doblete de Catarina Macário para la manita de USWNT ante Nueva Zelanda en Kansas City
01:39
-
Doblete de Emma Sears tras empujar el balón y USWNT tiene contra las cuerdas a Nueva Zelanda
02:08
-
El golazo de Rose Lavelle con el que USWNT golea a Nueva Zelanda antes del descanso
02:31
-
Gol de Catarina Macário y USWNT firma el 2-0 ante Nueva Zelanda en amistoso en Kansas City
02:03
-
USWNT golea 6-0 a Nueva Zelanda en amistoso en cierre de Fecha FIFA de octubre en Kansas City
14:47
-
Gol de Emma Sears para el 1-0 de USWNT ante Nueva Zelanda en amistoso en Kansas City
02:03
-
Fútbol US Soccer | Exclusiva con Tim Ream y análisis del USMNT en los amistosos de octubre
26:10
-
Olivia Moultrie: “Mi primer gol fue emocionante, pero ponernos 2-1 arriba fue mejor”
00:53
-
Estados Unidos toma revancha ante Portugal y las golea 3-1
10:07
-
Sam Coffey hace un golazo con definición de crack para el 3-1
00:55
-
Golazo y doblete de Olivia Moultrie para recuperar la ventaja
01:38
-
Gol de Jéssica Silva de cabezazo para empatar el partido
01:14
-
Gol de vestidor de Olivia Moultrie, que abre el marcador a los 40 segundos
01:10
-
Emma Hayes: “No se ganan partidos siendo individualistas, si perdemos perdemos juntas”
01:31