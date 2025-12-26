Dictan prisión preventiva contra suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán

Fueron capturados junto con armas de fuego cortas y bolsas con droga

(SSPC)

El 25 de diciembre fue dado a conocer que un juez determinó la medida de prisión preventiva en contra de Mario Alfredo L.N., alias 7 y Mario L.E., alias Niño. Dichos sujetos son identificados en reportes de inteligencia como suegro y cuñado de Iván Archivaldo Guzmán.

Cabe destacar que los dos sujetos son señalados como operadores financieros para Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que es liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.

La defensa de los sujetos mencionados solicitó la ampliación del plazo constitucional con lo que será en próximos días que será definida la situación jurídica de Niño y 7. Lo anterior fue informado por el periodista Manuel Espino en el medio El Universal.

(SSPC)

Apenas un día antes fue informado su traslado de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) al penal de Puente Grande. Las dos personas ahora bajo la medida de prisión preventiva fueron aseguradas como resultado de operativos simultáneos luego de que agentes de seguridad identificaron un par de domicilios en los que se ocultaban personas relacionadas con un grupo delictivo.

Elementos de la Secretaria de la Defensa Nacional (Defensa), al menos un vehículo blindado y diversas camionetas de la Guardia Nacional fueron los encargados del operativo de traslado.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó en el informe de su arresto que Niño y 7 fueron detenidos derivado de intervenciones en dos colonias de Zapopan.

“Se desplegó un operativo interinstitucional y se ejecutaron las órdenes de cateo en domicilios en las colonias Bajío Zapopan y Vallarta Universidad, donde se detuvo a dos hombres de 44 y 69 años de edad, ambos operadores financieros de un grupo delictivo”, se puede leer en el reporte oficial.

(SSPC)

De igual manera, en los sitios revisados por las autoridades, fueron aseguradas cuatro armas de fuego, tres vehículos de alta gama, celulares, artefactos electrónicos y dosis de drogas.

El mismo 25 de diciembre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) confirmó la identidad de un hombre asesinado en un restaurante de Zona Rosa en la capital del país. Se trata de un sujeto podado El Panu y quien fue ligado con Los Chapitos y que era buscado por las autoridades de Estados Unidos.

A pesar de las afectaciones a Los Chapitos, Mike Vigil, quien fuera Jefe de Operaciones Internacionales de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), considera que este tipo de roles dentro de las organizaciones delictivas son fácilmente reemplazables.