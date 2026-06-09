‘Disclosure Day’ NY premiere red carpet: Emily Blunt, Colman Domingo and more

Steven Spielberg’s summer sci-fi film “Disclosure Day” held its New York premiere on June 8. Stars including Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O’Connor and many more were in attendance. See the best looks from the red carpet right here.
Emily Blunt AP Photo/Evan Agostini
Colman Domingo Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Josh O’Connor Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Steven Spielberg AP Photo/Evan Agostini
Emily Blunt and John Krasinski AP Photo/Evan Agostini
Wyatt Russell Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Eve Hewson AP Photo/Evan Agostini
Patrick Wilson and Dagmara Dominczyk AP Photo/Evan Agostini
Simon Pegg Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Zoe Kazan and Paul Dano Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Michelle Monaghan AFP via Getty Images
Bob Odenkirk Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Gina Gershon AFP via Getty Images
Stephen Lang Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Donna Murphy Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Johannes Huebl and Olivia Palermo AP Photo/Evan Agostini
Charity Lawson Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Neil deGrasse Tyson Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Darren Aronofsky and Aglaya Tarasova Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Jessica Capshaw Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
David Koepp Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment
Kristie Macosko Krieger Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment