‘Disclosure Day’ NY premiere red carpet: Emily Blunt, Colman Domingo and more

By / June 9, 2026

Steven Spielberg’s summer sci-fi film “Disclosure Day” held its New York premiere on June 8. Stars including Emily Blunt, Colman Domingo, Josh O’Connor and many more were in attendance. See the best looks from the red carpet right here.

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Emily Blunt AP Photo/Evan Agostini

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Colman Domingo attends the
Colman Domingo Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Josh O'Connor attends the
Josh O’Connor Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Steven Spielberg attends the
Steven Spielberg AP Photo/Evan Agostini

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Emily Blunt and John Krasinski attend the
Emily Blunt and John Krasinski AP Photo/Evan Agostini

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Wyatt Russell attends the
Wyatt Russell Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Eve Hewson attends the
Eve Hewson AP Photo/Evan Agostini

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Patrick Wilson and Dagmara Dominczyk attend the
Patrick Wilson and Dagmara Dominczyk AP Photo/Evan Agostini

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Simon Pegg attends the
Simon Pegg Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Zoe Kazan and Paul Dano attend the
Zoe Kazan and Paul Dano Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Michelle Monaghan attends the
Michelle Monaghan AFP via Getty Images

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Bob Odenkirk attends the
Bob Odenkirk Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Gina Gershon attends the
Gina Gershon AFP via Getty Images

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Stephen Lang attends the
Stephen Lang Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Donna Murphy attends the
Donna Murphy Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Johannes Huebl and Olivia Palermo attend the
Johannes Huebl and Olivia Palermo AP Photo/Evan Agostini

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Charity Lawson attends the
Charity Lawson Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Neil deGrasse Tyson attends the
Neil deGrasse Tyson Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Darren Aronofsky and Aglaya Tarasova attend the
Darren Aronofsky and Aglaya Tarasova Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Jessica Capshaw attends the
Jessica Capshaw Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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David Koepp attends the
David Koepp Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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Kristie Macosko Krieger attends the
Kristie Macosko Krieger Getty Images for Universal Pictures and Amblin Entertainment

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