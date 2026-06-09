Final de La Casa de los Famosos 6: Día, hora y votaciones

MIAMI, FL — 5 de junio de 2026– Tras meses de emociones intensas, alianzas inesperadas y momentos inolvidables, llega la hora de conocer al ganador de la sexta temporada de La Casa de los Famosos en una espectacular final en vivo de costa a costa, el jueves 11 de junio a las 7pm ET/6pm CT/4pm PT por Telemundo. Bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza, la audiencia podrá vivir la noche más esperada de la televisión y ser testigo del momento en que se revelen los resultados finales de las votaciones para descubrir qué celebridad logrará llevarse los $200,000 al final de la transmisión.

Recta final de La Casa de los Famosos 6 Telemundo

Celinee Santos, Curvy Zelma, Fabio Agostini, Horacio Pancheri, Josh Martínez, Kenny Rodríguez, Luis Coronel, Stefano Piccioni, Verónica del Castillo y Yoridan Martínez aún permanecen completamente aislados del mundo exterior y conviviendo bajo el mismo techo las 24 horas del día, pero esta noche y el domingo habrá eliminaciones. Quienes permanezcan en la competencia se convertirán en los ocho finalistas de la sexta temporada y, al finalizar la gala de este domingo 7 de junio, se abrirán las votaciones para que la audiencia elija a su favorito.

Las emociones y el drama continuarán a medida que se acerque la gran final. Este lunes, martes y miércoles, otros habitantes abandonarán la casa más famosa de la televisión hispana hasta que solo queden los últimos cinco finalistas que protagonizarán el cierre de temporada, cuando finalmente se anuncie al ganador.

Las votaciones para elegir al ganador estarán disponibles en LaCasaDeLosFamosos.com/vota.

La audiencia puede disfrutar de La Casa de los Famosos en vivo a través de la app de Telemundo, disponible en Google Play Store y en Apple Store. En Peacock, los episodios estarán disponibles al día siguiente, junto con Realities After Dark: La Casa Podcast, donde podrán disfrutar de las reacciones de los eliminados y de los momentos más candentes de la temporada. También pueden visitar LaCasadelosFamosos.com y el canal de YouTube @TelemundoEntretenimiento para más contenido, o unirse a la conversación en Instagram, Facebook, TikTok, y X a través de @LaCasadelosFamososTLMD con #LCDLF6.

La Casa de los Famosos es producido para Telemundo por Endemol Shine Boomdog, parte de Banijay Americas, bajo la supervisión de Adrian Santucho, Vicepresidente Senior de Contenido Unscripted, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo de Telemundo, además de Frank Scheuermann, Julia Tradd y Erika Vargas como productores ejecutivos de Endemol Shine Boomdog y Pablo Alonso como showrunner.

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