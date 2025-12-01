Eixo retocado para virar o ano no topo: o onze provável do FC Porto

O FC Porto vai entrar no jogo de Alverca, esta tarde (18h45), com cinco pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o Sporting, e, em simultâneo, com o objetivo de alargar, de forma provisória, essa diferença para oito pontos. Caso esse cenário se verifique, e mesmo que os leões consigam bater o Vitória de Guimarães amanhã, a equipa orientada por Francesco Farioli garante, desde logo, a entrada em 2026 na liderança isolada da Liga, uma vez que, até à viragem do ano, haverá apenas mais uma jornada por jogar.
Ver o FC Porto no topo da tabela classificativa por altura do réveillon sem nenhum dos rivais no mesmo patamar pontual é, de resto, um cenário que não se verifica desde 2018/19, ou seja, há sete temporadas. Na altura, os azuis e brancos, orientados por Sérgio Conceição — cumpria a segunda época no comando técnico —, somavam 36 pontos, mais quatro do que o Benfica, segundo classificado. Curiosamente os dragões acabaram por não ser campeões nacionais, com o rival encarnado a anular a desvantagem e a conseguir impedir o bicampeonato portista. Desde então, o FC Porto conseguiu virar o ano no primeiro posto da Liga em duas ocasiões, mas ambas em igualdade pontual com o Sporting (2021/22 e 2024/25).
Sob esse desígnio de carimbar o estatuto de líder isolado a fechar o ano civil, Farioli deverá recorrer àquele que pode ser considerado o onze-base do FC Porto na temporada em curso. A exceção é Jan Bednarek, que viu o quinto cartão amarelo no campeonato na receção ao Estrela da Amadora e terá de cumprir suspensão na deslocação ao Ribatejo.
Pablo Rosario, um dos 22 convocados que seguiram viagem para a capital, ontem à tarde, perfila-se, como A BOLA escreveu na edição de ontem, como o mais forte candidato a assumir a vaga do xerife polaco ao lado de Kiwior, embora Prpic também esteja à espreita. Ora, com o recuo do internacional dominicano, Alan Varela deve voltar a assumir a posição 6, acompanhado de Froholdt e Gabri Veiga. Na frente, Pepê, que iniciou o jogo com o Famalicão, na Taça de Portugal, na ala esquerda, deve voltar ao corredor oposto, com Borja Sainz a render William Gomes na equipa inicial. Samu, que atravessa excelente momento de forma, tem lugar certo entre os titulares.