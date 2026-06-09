El Atlético rechaza la oferta de 150 millones del Madrid por Julián Álvarez

Florentino Pérez ha cumplido su promesa. El reelegido presidente del Real Madrid proclamó en su campaña electoral que este martes haría una oferta por un jugador ‘galáctico’ por el monto de 150 millones de euros. Y ya es oficial. Ese jugador es Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

Sin embargo, la misma oferta que ha realizado el club blanco ha sido rechazada por el Atlético de Madrid. “Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, ha transmitido el Real Madrid en un comunicado.

Comunicado oficial del Real Madrid.REALMADRID.COM

Dicha cláusula de rescisión del argentino asciende a los 500 millones de euros, una cifra inasumible para el club blanco. Además, el argentino está ligado al club rojiblanco hasta el año 2030. Pero ahora la pelota está en el tejado del propio futbolista acerca de si quiere salir o no.

Otros candidatos fallidos

Cuando la semana pasada Florentino anunció que de ganar las elecciones presentaría “la mayor oferta jamás realizada por un jugador” muchos nombres salieron a la palestra. El propio presidente descartó en ese mismo momento los nombres de Olise, Haaland y Doku.

En el caso del primero, con el que se llegó a especular como posible elegido, el presidente del Bayern se mostró tajante ante la posible ‘amenaza’ por parte del presidente blanco de fichar a una de sus estrellas. “Michael Olise es jugador del Bayern, tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta, lo que no ha pasado hasta ahora, puede ahorrarse la molestia, ni siquiera por 150 millones de euros o más“, dijo Herbert Hainer.

¿Y Vitinha o Joao Neves?

Muchas miradas también apuntaron a Vitinha o Joao Neves, siendo este último del gusto del mandatario madridista. Como informó MARCA, la paz entre ambos clubes no facilita la salida de uno de los dos futbolistas. Son dos piezas de altísimo estatus en el club parisino, al nivel de intocables para Luis Enrique.

Con un proyecto ganador ya instalado, las opciones se reducen a que alguno de los dos no quiera seguir en París, en línea con la filosofía que Luis Enrique impone en el vestuario. Una de las premisas del técnico asturiano es que el jugador que esté a sus ordenes debe estar convencido de dónde quiere estar.

Además, a estas alturas el PSG no tiene constancia de que Vitinha y Joao Neves quieran abandonar el club. En el caso del primero, señalado como el fichaje más necesario para el ecosistema blanco, renovó su contrato y no hay cláusulas para romper por parte de ninguna de las partes un contrato de forma unilateral.