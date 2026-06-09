Latam realiza voo temático inspirado em Harry Potter com ativações a bordo; fotos

Divulgação Catering temático e copos personalizados

A Latam realizou, no dia 5 de junho, um voo especial inspirado no universo de Harry Potter na rota São Paulo/Guarulhos–Orlando (LA8186). O voo foi realizado em uma das aeronaves temáticas de Harry Potter da companhia, com pintura externa retratando o universo mágico da franquia de filmes.

Desenvolvida em parceria com a Warner Bros. Discovery, a experiência histórica foi parte das celebrações globais dos 25 anos do primeiro filme da saga, Harry Potter e a Pedra Filosofal.

Desde o momento da compra, os clientes já foram convidados a entrar no clima do voo temático, com comunicações que incluíram elementos inspirados na franquia. No aeroporto, a experiência ganhou forma com ambientação temática e uma recepção especial no acesso à aeronave.

A jornada começou já no despacho de bagagens, com etiquetas personalizadas inspiradas no universo de Harry Potter, e seguiu até o portão de embarque, transformado em uma versão da Plataforma 9¾, com um pórtico cenográfico e promotores caracterizados como estudantes de Hogwarts para receber os passageiros.

Já durante o voo, a imersão se aprofundou na cabine tematizada, com identidade visual inspirada na saga e ativações a bordo. Os passageiros receberam kits de brindes exclusivos em seus assentos, incluindo itens oficiais e amenities temáticos oferecidos pela Colgate, além de acompanharem um speech especial do comandante preparado especialmente para a ocasião.

Divulgação 01/10 Aeronave da Latam tematizada Divulgação 02/10 Passageiros ficaram emocionados com os brindes Divulgação 03/10 Portão de embarque transformado em uma versão da Plataforma 9¾, Divulgação 04/10 Muitos passageiros foram fantasiados de personagens da saga Divulgação 05/10 Passageira Emanuela Andrade, fã de Harry Potter Divulgação 06/10 Identidade visual da cabine inspirada na saga Divulgação 07/10 Não deu pra resistir aos brindes Divulgação 08/10 Todos os passageiros entraram no clima do filme Divulgação 09/10 Kits de brindes exclusivos nos assentos Divulgação 10/10 Passageiros ganharam itens oficiais e amenities temáticos PreviousNext

A experiência foi complementada por catering temático e copos personalizados, que reforçaram a atmosfera mágica ao longo da viagem. Durante o trajeto, os clientes também participaram do sorteio de três kits especiais inspirados na franquia.

Os passageiros do voo puderam curtir ainda durante as 9 horas de viagem a saga completa de filmes da franquia Harry Potter, incluindo Animais Fantásticos. Todos os 11 filmes estão disponíveis no catálogo do Latam Play, a plataforma de entretenimento a bordo da Latam, acessível em todos os voos do grupo.