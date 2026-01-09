El calendario con los 5 próximos partidos del Real Madrid tras vencer al Atlético de Madrid 2-1 en la Supercopa

El Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid en la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026. En un partido sumamente apretado, los merengues lograron la victoria 2-1 y avanzaron a la final.

Al equipo de Xabi Alonso le espera un mes de enero cargado de partidos importantes para poder lograr sus objetivos de la temporada. Los octavos de final de la Copa del Rey o el regreso de la Champions League, son algunos de los compromisos que deberán afrontar los blancos en los próximos días.

FC Barcelona vs Real Madrid, final de la Supercopa de España

El Real Madrid consiguió superar al Atlético de Madrid y por lo tanto jugará la final de la Supercopa de España 2026, donde ya le espera el FC Barcelona. Para el equipo de Xabi Alonso sería un punto de inflexión ganar este torneo, no solo po derrotar al Barcelona en un nuevo Clásico, sino para levantar la moral del equipo. Además, el propio entrenador conseguiría algo de crédito, mientras que una derrota podría ser definitiva.

Enfrente estará el Barcelona de Flick, que llega tras golear 5-0 al Athletic y con todas sus estrellas en plena forma.

11/01/2026: FC Barcelona vs Real Madrid – Supercopa de España (14:00 ET US, 13:00 MX, 20:00 ESP)

Albacete vs Real Madrid, octavos de final de la Copa del Rey

Después de la Supercopa de España, es el turno para la Copa del Rey. El conjunto blanco se enfrentará al Albacete en el estadio Carlos Belmonte por un puesto en los cuartos de final. Recordemos que la eliminatoria se juega a partido único, por lo que no hay margen de error.

CF Talavera vs Real Madrid – Copa del Rey | DeFodi Images/GettyImages

El Real Madrid eliminó en la ronda anterior al Talavera (2-3) gracias a un doblete de Kylian Mbappé y el gol de Stiepovich en propia puerta.

13, 14 o 15/1/2026: Albacete vs Real Madrid – Copa del Rey (por confirmar)

Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga

LaLiga regresa al Bernabéu y lo hace con el partido entre el Real Madrid y el Levante. El equipo levantinista está luchando por salir de los puestos de descenso y, de momento, ha abandonado el último lugar de la tabla.

Levante UD vs Real Madrid CF – LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

En el partido de la primera vuelta, los blancos se impusieron 1-4 en el Ciutat de Valencia con goles de Vinícius, Mastantuono y doblete de Mbappé.

18/1/26: Real Madrid vs Levante, jornada 20 de LaLiga, (08:00 USA, 07:00 MX, 14:00 ESP)

Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League

Vuelve la Champions League y, por segunda edición consecutiva, tendremos jornada de liga en el mes de enero, la penúltima de esta fase.

Xabi Alonso, Real Madrid | David S. Bustamante/GettyImages

Tras seis jornadas disputadas el Madrid está entre los 8 primeros, ocupando la séptima plaza con 12 puntos. Sin embargo, el equipo de Xabi Alonso no se puede confiar y necesita ganar para clasificarse directamente a los octavos de final.

21/1/26: Real Madrid vs Mónaco, jornada 7 de la Champions League, (15:00 USA, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga

Duelo en la zona alta de la tabla. El Real Madrid visita al que es, a día de hoy, el tercer clasificado y uno de los equipos en mejor forma de LaLiga. El estadio de La Cerámica siempre es un escenario complicado para los blancos.

Real Madrid vs Villarreal – LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

En el partido de la primer vuelta disputado en el Bernabéu, el equipo de Xabi Alonso se acabó llevando los 3 puntos tras ganar 3-1 condos goles de Vinícius y otro de Mbappé.

25/1/26: Villarreal vs Real Madrid, jornada 21 de LaLiga, (15:00 USA, 14:00 MX, 21:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Real Madrid

Rival Fecha Competición Hora TV FC Barcelona 11 de enero Supercopa de España 14:00 USA, 13:00 MEX, 20:00 ESP USA: ESPN Deportes

MX: Sky+

ESP: Movistar LaLiga Albacete Por confirmar Copa del Rey Por confirmar Por confirmar Levante 18 de enero LaLiga 08:00 USA, 07:00 MEX, 14:00 ESP USA: ESPN Deportes

MEX: Sky+

ESP: Movistar Mónaco 21 de enero Champions League 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP USA: Paramount+

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Villarreal 25 de enero LaLiga 15:00 USA, 14:00 MEX, 21:00 ESP USA: ESPN Deportes

MEX: Sky+

ESP: Movistar LaLiga

