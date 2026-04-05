Families reunite with newly freed relatives outside Cuban prisons

GUANABACOA, Cuba (AP) — Families embraced newly freed relatives outside Cuban prisons Friday, a day after the government announced it would release 2,010 inmates as what it called “humanitarian gestures” ahead of Holy Week.
This is a photo gallery curated by AP photo editors.
A pardoned prisoner hugs a family member after being released from La Lima penitentiary in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
A pardoned prisoner walks out of La Lima penitentiary after his release in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
Pardoned prisoners sit in a taxi to return home after leaving La Lima penitentiary in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
A pardoned prisoner, wearing cap, hugs a family member, as another kisses a woman after their release from La Lima penitentiary in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
Damian Farinas, right, walks out of La Lima penitentiary alongside other pardoned prisoners after their release in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
A pardoned prisoner kisses a family member after his release from La Lima penitentiary in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
Pardoned prisoners stand before men in uniform inside La Lima penitentiary before being released in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
Formerly imprisoned men who were pardoned pose for a photo after their release from La Lima penitentiary in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)
A pardoned prisoner hugs a family member outside La Lima penitentiary after his release in Guanabacoa, Havana, Cuba, Friday, April 3, 2026. (AP Photo/Ramon Espinosa)