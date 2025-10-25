FC Juárez busca afianzarse en la parte alta, a costa del Puebla

-
SIGUIENTE
Un policía balea a un conductor que embistió a una patrulla con su auto en Michigan
00:50
-
La tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán este fin de semana
00:14
-
El apoyo de los latinos al presidente Trump va a la baja, según encuesta
00:24
-
Los precios volvieron a subir en septiembre, aunque menos de lo que se esperaba
01:46
-
La Casa Blanca pretende deportar a Kilmar Abrego a Liberia este 31 de octubre
00:14
-
Crean en Washington D.C. una iniciativa para llevar a la escuela a hijos de personas indocumentadas
02:18
-
Jueza federal cita al líder de la Patrulla Fronteriza en Chicago por el uso de gases lacrimógenos
00:42
-
Efectivos de la Guardia Costera disparan contra un vehículo frente a la base de Alameda, California
00:20
-
“Vean llorar a un hombre”. Vivimos los últimos minutos del paletero que volvió a México tras 30 años
02:47
-
Leo Messi renueva su contrato con el Inter de Miami
00:23
-
Tras dos meses detenido, ICE libera a un padre inmigrante que padece leucemia
01:40
-
Figuras destacadas de la NBA están entre los implicados en un caso de apuestas ilegales
01:07
-
Trump afirma que mantiene vigilancia en el Caribe y anticipa una acción terrestre contra Maduro
01:57
-
Las cifras muestran que los arrestos de inmigrantes indocumentados se han duplicado
00:24
-
Activistas dicen que mantendrán protestas aunque Trump detuvo las acciones de ICE en San Francisco
-
Conversamos con Gregory Bovino, el jefe de los operativos de la Patrulla Fronteriza en Chicago
04:37
-
La llegada de agentes federales al vecindario hispano de La Villita, en Chicago, genera tensiones
02:37
-
Noticias Telemundo 10-27
-
Guillermo del Toro comparte su visión sobre los ‘monstruos’ y la realidad actual de la migración
02:38
-
Decenas de niños son evacuados por ataque ruso en Ucrania y más
00:50
-
SIGUIENTE
Un policía balea a un conductor que embistió a una patrulla con su auto en Michigan
00:50
-
La tormenta tropical Melissa podría convertirse en huracán este fin de semana
00:14
-
El apoyo de los latinos al presidente Trump va a la baja, según encuesta
00:24
-
Los precios volvieron a subir en septiembre, aunque menos de lo que se esperaba
01:46
-
La Casa Blanca pretende deportar a Kilmar Abrego a Liberia este 31 de octubre
00:14
-
Crean en Washington D.C. una iniciativa para llevar a la escuela a hijos de personas indocumentadas
02:18
-
Jueza federal cita al líder de la Patrulla Fronteriza en Chicago por el uso de gases lacrimógenos
00:42
-
Efectivos de la Guardia Costera disparan contra un vehículo frente a la base de Alameda, California
00:20
-
“Vean llorar a un hombre”. Vivimos los últimos minutos del paletero que volvió a México tras 30 años
02:47
-
Leo Messi renueva su contrato con el Inter de Miami
00:23
-
Tras dos meses detenido, ICE libera a un padre inmigrante que padece leucemia
01:40
-
Figuras destacadas de la NBA están entre los implicados en un caso de apuestas ilegales
01:07
-
Trump afirma que mantiene vigilancia en el Caribe y anticipa una acción terrestre contra Maduro
01:57
-
Las cifras muestran que los arrestos de inmigrantes indocumentados se han duplicado
00:24
-
Activistas dicen que mantendrán protestas aunque Trump detuvo las acciones de ICE en San Francisco
-
Conversamos con Gregory Bovino, el jefe de los operativos de la Patrulla Fronteriza en Chicago
04:37
-
La llegada de agentes federales al vecindario hispano de La Villita, en Chicago, genera tensiones
02:37
-
Noticias Telemundo 10-27
-
Guillermo del Toro comparte su visión sobre los ‘monstruos’ y la realidad actual de la migración
02:38
-
Decenas de niños son evacuados por ataque ruso en Ucrania y más
00:50