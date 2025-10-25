FC Juárez busca afianzarse en la parte alta, a costa del Puebla

Los Bravos se mantienen en la pelea por clasificar directo a la Liguilla y frente a La Franja les aparece la oportunidad perfecta para aumentar su paternidad en casa sobre el cuadro poblano. FC Juárez vs. Puebla, por Universo y Peacock | Viernes 24 de octubre, 8:55PM ET / 5:55 PM PTOct. 23, 2025