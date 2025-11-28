Funcionarios del Gobierno cerraron filas para respaldar a Gustavo Petro, por episodio de su hija Antonella en Suecia: “¡Qué infamia!”

La primera dama de la nación, Verónica Alcocer fue captada junto al catalán Manuel Grau y su hija, Antonella, en Estocolmo – crédito Expressen

El episodio en Estocolmo que involucró a la familia del presidente de la República, Gustavo Petro, causó una reacción inmediata y, si se quiere, coordinada de altos funcionarios del Gobierno, que han denunciado lo que consideran una persecución mediática y política que trasciende fronteras y afecta incluso a menores de edad: pues en los hechos está involucrada la hija menor del jefe de Estado, Antonella, que también fue captada por las cámaras.

La controversia se desató tras la difusión de videos en los que aparecen la primera dama, Verónica Alcocer, y la hija de la relación presidencial, durante su estadía en la capital sueca. “Así va la persecución a mi familia, hasta a menores de edad en un país democrático”, afirmó sobre el particular el jefe de Estado en su cuenta de X, que precisó de lo que, a su juicio, es una delicada situación que está perjudicando a su círculo más cercano, y que trascendería al plano personal.

Frente a esta situación, el respaldo del gabinete no tardó en expresarse. “Esto se llama violencia contra mujeres, adolescentes y niñas. Solo en un país enfermo de odio justificarían una persecución como esta, que no solo viola la privacidad, sino que expone a una menor de edad. ¡Repudiable! Y espero que así lo determinen las autoridades de aquí y de allá. No todo se vale”, declaró Irene Vélez, ministra encargada de Ambiente.

Irene Vélez, ministra (e) de Ambiente, salió en respaldo del presidente Gustavo Petro – crédito @IreneVelezT/X

Por su parte, el titular de Educación, Daniel Rojas, calificó el episodio como una “infamia”, mientras que Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, también se unió a las protestas, frente a lo que considerarían persecución. “Rechazo absoluto a la persecución constante contra el Presidente y su familia. Tengan la altura para dar la discusión política e ideológica por encima de la mesa sin tratar de derrotar a Petro y al cambio con persecuciones personales”.

Felipe Durán, superintendente de Servicios Públicos, también dedicó un mensaje de apoyo al jefe de Estado, Gustavo Petro – crédito X

El presidente detalló en la red social que su hija Antonella viajó recientemente a Suecia para visitar a su madre, y que desde su salida de Colombia fue objeto de perfilamientos. “Mi hija, que es menor de edad, fue seguida desde Colombia por su itinerario”, denunció el primer mandatario, que además precisó que la menor fue grabada por periodistas suecos al llegar al lugar donde reside su madre; en específico, del portal Expressen, que reveló la vida de Alcocer.

En ese orden de ideas, y a raíz de la polémica que causaron estas imágenes, pues aparte de la presencia de Grau se inmiscuyó en el asunto a Antonella Petro, el mandatario enfatizó que los videos difundidos no muestran a su hija saliendo de una tienda de lujo, sino del sitio donde se aloja tras su arribo desde Bogotá. Un suceso que consideró como inaceptable y que, desde su percepción, cruzó los límites por parte del referido medio de comunicación europeo.

El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, también salió a darle su espaldarazo al presidente de la República – crédito @DanielRMed/X

La polémica aumentó cuando la primera dama, Verónica Alcocer, fue abordada por periodistas de Expressen mientras adelantaba compras en Estocolmo. Alcocer evitó responder a las preguntas, argumentando que no domina el inglés; en tanto que Grau, que la acompañaba, y que es un empresario catalán nacionalizado colombiano, intervino para evitar que siguieran siendo filmadas por los reporteros que detallaron una nueva aparición de la expareja de Petro.

Por tal motivo, en el mencionado pronunciamiento en las plataformas digitales, el presidente reiteró su preocupación por la difusión de imágenes de la aún menor de edad: que, junto a su otra hija con Alcocer, Sofía, se les ha visto con mayor frecuencia en eventos de Estado, como si con estas presencias estuvieran supliendo la ausencia de la primera dama: de la que el gobernante dijo haberse “separado hace años”, pese a que continúan unidos legalmente.