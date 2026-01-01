Información de servicio #BurgosCFValencia | Burgos CF

HORARIO DE VENTA DE ENTRADAS Y MERCHANDISING

Las taquillas, ubicadas en el perímetro exterior de Tribuna (Calle Dos de Mayo) abrirán desde una hora antes del choque, a las 20:00h, y permanecerán operativas hasta el comienzo del encuentro.

La BCF Tienda, ubicada en el perímetro exterior de Lateral (Avda. del Arlanzón S/N) permanecerá abierta desde las 10:00h hasta las 14:00h por la mañana y de 17:00h hasta el comienzo del encuentro. La venta de entradas en la BCF Tienda permanecerá activa hasta el comienzo del encuentro.

PUERTAS DE ACCESO Y SALIDA

· TRIBUNA PAR:

o Puerta 2 ( abierta todo el partido )

· TRIBUNA IMPAR:

o Puerta 4

· FONDO NORTE:

o Puertas 7 y 8 ( Puerta 8 abierta todo el partido )

· LATERAL [MOVILIDAD REDUCIDA Y PALCO VIP NORTE]:

o Puerta 9

· LATERAL PAR:

o Puerta 11

· LATERAL IMPAR:

o Puerta 14 ( abierta todo el partido )

· GRADA DE ANIMACIÓN:

o Puerta 15 ( abierta todo el partido )

· PALCO VIP SUR:

o Puerta 16

· FONDO SUR ALTO:

o Puerta 19 ( abierta todo el partido )

· VISITANTE:

o Puerta 6 ( abierta todo el partido )

· PRENSA Y PALCO:

o Puerta 3

HORARIO DE ACCESO

Las puertas del recinto permanecerán abiertas hasta 15 minutos después del comienzo del partido, para facilitar el acceso a todos los espectadores. Una vez transcurridos los primeros 15 minutos de partido, se procederá al cierre de TODAS las puertas del estadio (excepto las puertas de apertura continua, las únicas que permanecerán abiertas (PUERTA 2, 6, 8, 14, 15 y 19)). Recordamos a todos los espectadores que, en caso de abandonar el recinto, no se permitirá el reingreso cumpliendo con las normativas de acceso.

APERTURA DE PUERTAS: 20:00 horas.

CIERRE DE PUERTAS (PARCIAL): 21:15 horas.

PRENSA: El horario de acceso preferente para medios acreditados está fijado entre las 19:40 y las 19:45 horas. Posteriormente a esa ventana de tiempo, tendrán que esperar a la apertura de puertas (20:00 horas) para poder acceder con normalidad.

Acreditados, horario fijado entre las 20:00 y las 20:15 horas.

El Burgos Club de Fútbol recomienda a todos los aficionados acudir con el suficiente tiempo de antelación al estadio.

En la previa del partido, se guardará un minuto de silencio en memoria de los exjugadores del Burgos CF Mario Jacquet y Rafael Viteri.

En la previa del partido, el ex portero del Burgos CF y del Valencia CF, Pepe Manzanedo, realizará el saque de honor del encuentro.

Igualmente, el club informa que está permitido el consumo de alimentos y bebidas en grada. También, se informa de la prohibición de fumar en las gradas del estadio.

Además, solicitamos a todos nuestros aficionados que permanezcan en sus asientos y no obstaculicen en ningún momento las escaleras y/o pasillos de evacuación.

El Plantío dispone de servicio de consignas para el empleo de los asistentes al encuentro. El servicio de consigna se localizará en la puerta abatible situada junta a la puerta de acceso número 12.