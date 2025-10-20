La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: quién será el eliminado de este domingo

Quién será el eliminado de este domingo
La Granja VIP está de gala porque es su primera noche de eliminación y el eliminado o eliminada de este reality podría ser: Bea, Carolina o César (Teo).
Granjeros votan por peones de la semana
Adal Ramones pide a los granjeros votar por los peones de la semana en La Granja VIP.
Luego de anunciarles a los concursantes la cantidad que se le dará al ganador del reality, el conductor le pidió a cada concursante decir quién quiere que sea peón de la semana, los cuatro que tengan más votos serán los seleccionados.
Esta es la cantidad que recibirá el ganador de La Granja VIP
Adal Ramones reveló a los concursantes que serán dos millones de pesos los que recibirá el ganador de La Granja VIP.
Comienza primera noche de eliminación de La Granja VIP
Adal Ramones sale al escenario para dar comienzo a La Granja VIP.
Bea, Carolina y Teo son los nominados de esta primera noche. Uno de ellos será el primer granjero en abandonar el reality show.
Los nominados exponen sus razones para quedarse en La Granja VIP. Piden votos al público, el cual todavía puede votar.
Granjeros comienzan a prepararse para la noche de eliminación
Los granjeros comienzan a prepararse para la noche de eliminación de este domingo 19 de octubre.
Se tratará del primero concursante de este reality show que saldrá de La Granja VIP.
La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito
El programa incluye traición entre granjeros y un sistema para votar varias veces
La dinámica de votación en La Granja VIP introduce un elemento de incertidumbre y estrategia que mantiene en vilo tanto a los participantes como a la audiencia.
Nominados se muestran nerviosos por primera eliminación
Bea, Teo y Carolina muestran sus nervios en La Granja VIP mientras se arreglan para la noche de eliminación de este domingo 19 de octubre.
La Granja VIP: Entre lágrimas, Manola Díez cuenta la impresionante razón por la que siempre está enojada
La actriz confesó que su aparente enojo es una forma de protegerse, revelando una profunda herida que sigue en su vida
La revelación de una herida profunda marcó uno de los momentos más emotivos en La Granja VIP cuando Manola Díez compartió con sus compañeros y la audiencia el episodio que transformó su vida: el accidente doméstico que sufrió su hijo Max y que le costó la visión de un ojo.
Nominados comienzan a alistarse para la eliminación de este domingo 19 de octubre
Bea, César Doroteo (mejor conocido como Teo) y Carolina Ross son los nominados de este domingo 19 de octubre.
La eliminación se dará a conocer esta noche, pero los tres ya comenzaron a alistarse para el momento.
Estos son los nominados de la primera semana de la Granja VIP este domingo 19 de octubre
Ellos son los tres granjeros que pueden abandonar La Granja VIP este domingo 19 de octubre: Bea, César Doroteo y Carolina Ross.
Algunos de ellos están en riesgos de abandonar el reality show a solo una semana de que arrancó.