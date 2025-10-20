La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 19 de agosto: quién será el eliminado de este domingo

La Granja VIP: qué días abre y cierra la votación para salvar a tu favorito El programa incluye traición entre granjeros y un sistema para votar varias veces

Ferka anunció en X una sorpresa para la primera eliminación del reality. (@fer_q, Instagram)

La dinámica de votación en La Granja VIP introduce un elemento de incertidumbre y estrategia que mantiene en vilo tanto a los participantes como a la audiencia.