Levante: horario, dónde ver en TV y canal del partido de LaLiga EA Sports

Valencia y Levante se enfrentan este viernes 21 de noviembre en partido correspondiente a la jornada 13 de la Liga EA Sports a partir de las 21:00 horas en el estadio de Mestalla.

Los dos equipos tratarán de ver cómo les ha sentado el parón en esta jornada adelantada al viernes y que pone fin a tres años sin derbi de la capital del Turia.

El Valencia, por los precedentes históricos llega como favorito a este encuentro ya que solo ha perdido uno de sus últimos 10 encuentros ante el Levante en LaLiga (5V 4E), 1-0 en marzo de 2021, el único en el que se quedó sin marcar en esta racha.

En casa, además, el Valencia no ha perdido ninguno de los 16 partidos que ha disputado ante el Levante en LaLiga (10V 6E), – solo ante el Granada (27P 24V 3E) y el Málaga (17P 13V 4E) ha disputado más encuentros como local ante un mismo rival sin sufrir ninguna derrota en la máxima categoría. Ahora bien, el equipo de Corberán, no ha ganado ninguno de sus últimos siete partidos en LaLiga (3E 4D), y no encadena ocho o más sin victoria en la competición desde septiembre de 2024 con Rubén Baraja como entrenador (12P 3E 9D

Por su parte, el Levante ha perdido tres de sus últimos cuatro partidos en LaLiga (1E), tras haber perdido solo uno de sus anteriores cinco en la competición (2V 2E 1D).

Además, hay un dato muy clarificador sobre las dificultades que tienen los dos contendientes del derbi valenciano para fabricar jugadas peligrosas: porque solo el Getafe (3) ha hecho menos ataques elaborados en LaLiga esta temporada que Levante (11) y el Valencia (14, como el Sevilla).

Y ojo a este apunte sobre la capacidad de reponerse del equipo granota tras un tanto en contra. El Levante es el único equipo en LaLiga que no ha ganado ningún punto tras ir perdiendo esta campaña y solo el Atlético de Madrid (11) ha perdido más puntos tras ir ganando que los granotas (9).

A qué hora es el Valencia – Levante de LaLiga EA Sports

El partido entre Valencia y Levante de la jornada 13 de LaLiga EA Sports se juega el viernes 21 de noviembre a las 21:00 horas.

Dónde ver en TV y online el Valencia – Levante de LaLiga EA Sports

El partido entre Valencia y Levante de la jornada 13 de LaLiga EA Sports se podrá ver por televisión en directo a través del canal DAZN. También se podrá seguir el partido a través de la narración de Radio MARCA y con los comentarios en directo de MARCA.com. Desde dos horas antes, sigue la previa y los onces. Tras el encuentro, podrás leer la crónica, las declaraciones de los protagonistas y ver el resumen con las mejores jugadas y los goles.

Cómo llega el Valencia al partido de LaLiga EA Sports contra el Levante

El Valencia llega al partido de LaLiga EA Sports contra el Levante tras empatar contra el Real Betis. Los de Carlos Corberán se encuentran en una situación delicada, ya que están en la posición 17 con 10 puntos, a tan solo un punto del descenso.

Cómo llega el Levante al partido de LaLiga EA Sports contra el Valencia

El Levante llega al partido de LaLiga EA Sports contra el Valencia tras perder contra el Atlético de Madrid. Los de Julián Calero se encuentran en una situación aún más complicada que su rival, ya que están en la posición 19 con 9 puntos y en puestos de descenso.