Liga MX: Panorama de Play In y Liguilla, al momento

La siguiente fase de la Liga MX empieza a tomar forma después de disputarse la Jornada 14 del Apertura 2025.

La pelea por un espacio en la Liguilla y Play In del Torneo Apertura 2025 se enciende más después de la Jornada 14 y con solo nueve puntos por disputar en las últimas tres fechas de la Liga MX.

Este torneo es el último en el que se disputará el Play In, aquí te mostramos el panorama de los puestos a la siguiente fase, al momento.

Xolos y Toluca no se hicieron daño y repartieron puntos. Imago 7

¿Quiénes están clasificados a Liguilla después de la Jornada 14?

Los Diablos se mantienen como líderes del torneo con (PUNTOS) después de MARCADOR ANTE TIJUANA. Para cerrar la Fase Regular, Toluca enfrentará a Pachuca en la Fecha 15, Atlas en la Jornada 16 y cerrará recibiendo al América en el Nemesio Diez.

Con apuros, las Águilas se impusieron 2-1 al colero Puebla. Este resultado le da a los pupilos de André Jardine el subliderato con 30 puntos y con grandes posibilidades de cerrar así el certamen.

En el Estadio BBVA, los Rayados se impusieron con autoridad 4-2 a Bravos de Juárez y este resultado le da al cuadro regio el tercer puesto del Torneo Apertura 2025 con 30 puntos.

Tigres consiguió subir a la cuarta posición de la tabla general después de derrotar a Pachuca con un marcador de 1-2 en su visita al Estadio Hidalgo. La próxima jornada enfrentarán a Tijuana, uno de los equipos que pelea por entrar de manera directa a la Liguilla.

La Máquina volvió a la irregularidad al empatar en Aguascalientes 1-1 con el Necaxa. Este resultado, combinado con la victoria de Tigres, los mandó a la quinta posición del certamen. La próxima fecha enfrentarán a Rayados.

6.Tijuana

La derrota de Pachuca y el empate que logró Tijuana en el partido ante Toluca favoreció a los Xolos para cerrar la Jornada 14 en puestos de clasificación directa a la Liguilla.

¿Quiénes están clasificados al Play In después de la Jornada 14?

Los Tuzos pierden puestos de clasificación directa y terminan esta jornada en posiciones de Play In. La próxima fecha visitarán a Toluca.

Las Chivas no lograron sumar puntos esta fecha al caer por la mínima ante Querétaro y se mantienen en la octava posición y con necesidad de sumar en la recta final para seguir aspirando a puestos de clasificación directa.

A pesar de la derrota ante Rayados, los Bravos se mantienen en puestos de Play In, tres puntos arriba de los equipos que pueden robarle el lugar de no sumar en los próximos partidos.

Con la mínima victoria ante Pumas, los potosinos descansan en puestos de Play In con 16 unidades y por encima de Atlas gracias a la diferencia de goles. Su próximo partido será ante Necaxa.

¿Quiénes tienen mayor oportunidad de entrar a Play In

Atlas, al empatar en puntos con San Luis, tiene oportunidades de colarse al Play In de ganar la próxima fecha y que los potosinos no sumen puntos ante Necaxa.

Pumas, Santos y Querétaro, con 14 puntos en la tabla, tienen posibilidades si logran seguir sumando.

¿Quiénes están matemáticamente eliminados o con pocas posibilidades?

Mazatlán y León, con 12 puntos podrían escalar a 18 unidades de ganar todos los partidos y que que se den otros resultados con los equipos que están arriba de ellos en la tabla. El panorama de La Fiera se complica al cerrar ya que sus siguientes rivales son Pumas y América.

Necaxa, matemáticamente, también tiene posibilidades de alcanzar si es que gana los últimos tres partidos y se dan otros resultados a su favor. Por su parte, Puebla está eliminado al sumar ocho unidades en la clasificacicón.

¿Cómo se ve la tabla general de la Liga MX?