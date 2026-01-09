MIAA Power Rankings: See where boys basketball teams stand in first release

The Massachusetts Interscholastic Athletic Association released its first power rankings for the winter season Friday, posting the lists for boys and girls basketball and hockey.

The top 32 boys basketball teams in each division will make the postseason along with schools that hold a record of 50-percent or higher.

Division I

RANK SCHOOL W L AVG. MARGIN OPP. RATING RATING
1 Boston College High 5 1 3.5000 8.2782 11.7782
2 Bridgewater-Raynham 5 1 4.5000 7.0208 11.5208
3 Central Catholic 5 1 4.5000 6.8416 11.3416
4 Malden Catholic 8 0 6.0000 4.1199 10.1199
5 Saint John’s 6 1 4.7143 5.1022 9.8165
6 Andover 6 1 3.5714 6.2004 9.7719
7 Cambridge Rindge & Latin 5 2 2.5714 6.6417 9.2131
8 Beverly 5 1 4.0000 5.2010 9.2010
9 Bishop Feehan 5 2 2.1429 6.8554 8.9982
10 Attleboro 6 1 4.2857 4.3298 8.6155
11 Needham 7 1 4.3750 4.1305 8.5055
12 New Bedford 5 1 4.0000 4.3383 8.3383
13 Brockton 5 2 2.0000 6.0223 8.0223
14 Methuen 4 2 1.3333 6.3389 7.6722
15 Winchester 8 0 4.3750 3.2915 7.6665
16 Lowell 6 1 3.5714 3.7438 7.3152
17 Acton-Boxborough 3 3 0.8333 6.4740 7.3073
18 Lexington 5 1 3.5000 3.4481 6.9481
19 Algonquin 5 2 1.4286 5.2977 6.7262
20 Catholic Memorial 4 2 1.6667 4.9480 6.6146
21 Springfield Central 5 2 2.5714 3.7457 6.3171
22 Boston Latin 4 2 3.1667 2.9162 6.0828
23 Lawrence 5 3 1.0000 5.0071 6.0071
24 Lincoln-Sudbury 4 2 0.5000 5.3829 5.8829
25 Arlington 5 2 1.8571 3.8062 5.6633
26 Westford Academy 3 2 1.6000 3.7946 5.3946
27 Barnstable 4 1 1.8000 3.5751 5.3751
28 South High Community 3 2 2.2000 3.1499 5.3499
29 Brookline 5 2 2.0000 3.0014 5.0014
30 Chelmsford 4 3 1.4286 3.5439 4.9724
31 Newton North 5 3 0.8750 3.9692 4.8442
32 Marshfield 4 2 2.3333 2.4279 4.7612
33 Braintree 4 4 0.5000 3.9814 4.4814
34 Billerica Memorial 4 2 2.0000 2.3156 4.3156
35 Quincy 4 3 1.1429 3.1718 4.3146
36 Natick 3 4 -0.7143 4.8864 4.1721
37 Xaverian Brothers 1 4 -4.0000 8.1570 4.1570
38 Franklin 4 3 0.4286 3.7182 4.1467
39 Belmont 4 3 1.5714 2.5482 4.1197
40 Newton South 2 3 -1.0000 5.0271 4.0271
41 Haverhill 4 5 0.0000 3.9954 3.9954
42 Everett 3 5 -1.3750 4.9782 3.6032
43 Woburn Memorial 4 3 0.8571 2.7089 3.5660
44 Plymouth North 1 3 -1.0000 4.1947 3.1947
45 Medford 2 4 -1.6667 4.8272 3.1606
46 Hopkinton 5 2 2.0000 1.1019 3.1019
47 North High 3 2 0.2000 2.7595 2.9595
48 St. John’s Prep 1 6 -3.1429 5.8976 2.7548
49 Shrewsbury 4 4 -0.2500 2.5762 2.3262
50 Taunton 3 3 -1.5000 3.6761 2.1761
51 Concord-Carlisle 2 5 -2.5714 4.3852 1.8138
52 North Andover 1 7 -4.7500 6.5392 1.7892
53 Wellesley 2 5 -2.4286 3.7456 1.3170
54 King Philip Regional 1 6 -3.4286 4.5415 1.1129
55 Waltham 2 4 -2.1667 3.2394 1.0727
56 Putnam Vo-Tech 2 5 -2.5714 3.5070 0.9355
57 Wachusett Regional 2 6 -2.8750 3.5902 0.7152
58 Durfee 2 5 -2.7143 3.4169 0.7026
59 Framingham 1 6 -3.8571 4.1696 0.3125
60 Lynn English 1 7 -3.8750 4.1797 0.3047
61 Malden 3 5 -1.5000 1.7695 0.2695
62 Peabody Veterans 1 6 -4.2857 4.4392 0.1535
63 Westborough 2 6 -2.5000 2.2058 -0.2942
64 Revere 2 6 -3.2500 2.9114 -0.3386
65 Sharon 2 6 -2.6250 1.3291 -1.2959
66 Weymouth 0 7 -5.8571 4.4135 -1.4437

Division II

RANK SCHOOL W L AVG. MARGIN OPP. RATING RATING
1 St. Mary’s 7 0 6.0000 5.0382 11.0382
2 Oliver Ames 6 1 3.5714 4.2045 7.7759
3 Archbishop Williams 4 2 1.6667 6.0696 7.7363
4 Masconomet Regional 5 0 5.4000 2.2960 7.6960
5 Plymouth South 5 0 5.2000 2.2115 7.4115
6 Pope Francis 6 1 4.2857 3.0740 7.3597
7 Albert D. Holland Sch. Tech. 6 1 4.1429 2.9986 7.1415
8 Burlington 5 2 3.1429 3.8316 6.9745
9 Longmeadow 5 1 4.0000 2.7736 6.7736
10 Shepherd Hill Regional 5 1 4.0000 2.6875 6.6875
11 Newburyport 6 0 5.6667 0.5107 6.1774
12 Westwood 5 1 3.5000 2.6307 6.1307
13 Milton 6 2 3.5000 2.4000 5.9000
14 Foxborough 3 2 1.6000 4.1868 5.7868
15 Holliston 6 1 4.7143 0.9298 5.6441
16 Chicopee Comp. 5 2 2.5714 2.9286 5.5001
17 Marblehead 5 2 3.0000 2.4457 5.4457
18 Amherst-Pelham Regional 5 2 3.0000 2.3342 5.3342
19 Walpole 5 2 2.1429 3.0890 5.2318
20 Bishop Stang 4 2 2.5000 2.4105 4.9105
21 Mansfield 3 4 0.2857 4.3706 4.6563
22 Nashoba Regional 5 0 6.0000 -1.6383 4.3617
23 Doherty Memorial 2 4 -0.5000 4.5145 4.0145
24 Melrose 5 3 1.6250 2.3190 3.9440
25 Minnechaug 5 3 1.2500 2.5305 3.7805
26 Leominster 3 4 -0.4286 4.1751 3.7465
27 Duxbury 4 2 1.1667 2.4103 3.5770
28 Scituate 2 4 -1.3333 4.8761 3.5428
29 Somerville 5 2 1.8571 1.0546 2.9117
30 Agawam 5 4 0.6667 1.9445 2.6112
31 Whitman-Hanson Regional 2 3 -2.0000 4.5647 2.5647
32 Canton 3 3 -0.3333 2.8566 2.5233
33 Somerset Berkley Regional 3 3 0.5000 1.8502 2.3502
34 Arlington Catholic 4 3 1.4286 0.9158 2.3443
35 Middleborough 4 3 1.0000 1.1019 2.1019
36 Northampton 3 4 -1.0000 2.9352 1.9352
37 Nauset Regional 3 4 0.1429 1.7494 1.8923
38 North Attleborough 3 3 0.3333 1.4699 1.8033
39 Danvers 4 4 -0.7500 2.4890 1.7390
40 East Longmeadow 5 2 2.0000 -0.8469 1.1531
41 Milford 3 5 -0.8750 1.7881 0.9131
42 Hingham 2 4 -2.3333 3.2154 0.8821
43 Fitchburg 6 4 0.7000 0.0899 0.7899
44 Wayland 3 4 0.2857 0.3827 0.6684
45 Dartmouth 1 7 -3.8750 4.4759 0.6009
46 Burncoat 2 4 -2.0000 2.5844 0.5844
47 Dracut 1 5 -3.5000 3.8311 0.3311
48 Bedford 1 5 -4.0000 3.7786 -0.2214
49 North Quincy 2 4 -2.0000 1.2567 -0.7433
50 Reading Memorial 1 7 -4.6250 3.5855 -1.0395
51 Wakefield Memorial 0 6 -6.0000 4.6443 -1.3557
52 Norwood 2 6 -3.0000 1.4647 -1.5353
53 Stoughton 1 4 -3.2000 1.6505 -1.5495
54 Grafton 1 3 -3.0000 1.2746 -1.7254
55 Chicopee 4 3 1.1429 -2.8966 -1.7537
56 Silver Lake Regional 1 6 -4.0000 1.8369 -2.1631
57 Westfield 2 6 -2.3750 -1.3126 -3.6876
58 West Springfield 2 6 -3.3750 -1.0137 -4.3887
59 Ashland 1 6 -4.2857 -0.8404 -5.1261

Division III

RANK SCHOOL W L AVG. MARGIN OPP. RATING RATING
1 HS of Science and Tech. 4 1 3.0000 6.7060 9.7060
2 Hanover 7 0 6.0000 3.0581 9.0581
3 Salem 4 0 6.0000 1.8123 7.8123
4 Tewksbury Memorial 5 2 2.5714 5.1523 7.7238
5 Greater New Bedford 6 1 4.4286 2.5962 7.0248
6 Lynn Classical 6 1 4.1429 2.6203 6.7632
7 Weston 6 0 6.0000 0.7565 6.7565
8 Greater Lawrence Tech 5 3 1.5000 5.1081 6.6081
9 Chelsea 6 0 4.8333 1.5462 6.3796
10 Swampscott 6 0 6.0000 0.1797 6.1797
11 Old Rochester Regional 5 3 1.3750 4.8020 6.1770
12 Abington 7 2 3.7778 1.9783 5.7561
13 Medfield 6 1 4.8571 0.5137 5.3709
14 Norwell 5 1 2.8333 2.1487 4.9820
15 Charlestown 4 2 1.5000 3.3714 4.8714
16 Cathedral 4 1 2.0000 2.8361 4.8361
17 Lynnfield 5 1 4.3333 0.2856 4.6190
18 Apponequet Regional 4 2 2.0000 2.5942 4.5942
19 Rockland 5 1 4.0000 0.5530 4.5530
20 Martha’s Vineyard Regional 5 1 2.3333 1.5222 3.8555
21 Stoneham 6 2 3.1250 0.6753 3.8003
22 Southeastern RVT 5 3 0.8750 2.8856 3.7606
23 Dighton-Rehoboth 4 3 0.4286 3.3234 3.7520
24 Boston Latin Academy 4 3 1.1429 2.4008 3.5437
25 Pembroke 5 2 2.2857 0.8867 3.1724
26 Nantucket 5 2 2.5714 0.4063 2.9778
27 Pittsfield 5 2 1.5714 1.3988 2.9703
28 Shawsheen Valley Tech 4 4 0.5000 2.4400 2.9400
29 Lowell Catholic 4 3 1.0000 1.9085 2.9085
30 Fairhaven 3 3 0.5000 2.2099 2.7099
31 Randolph 4 3 1.0000 1.4608 2.4608
32 Gloucester 2 4 -1.3333 3.6860 2.3527
33 Dedham 4 3 0.8571 1.1486 2.0058
34 North Reading 4 3 1.0000 0.8641 1.8641
35 Norton 3 4 -0.1429 1.6303 1.4874
36 Cardinal Spellman 2 7 -2.7778 4.1394 1.3616
37 Saugus 3 3 0.0000 1.3298 1.3298
38 Wilmington 3 4 -0.8571 2.1867 1.3296
39 Oakmont Regional 4 3 1.1429 -0.0842 1.0587
40 Bristol-Plymouth RVT 4 2 1.6667 -0.8197 0.8470
41 Taconic 3 5 -2.0000 2.7914 0.7914
42 North Middlesex Regional 4 4 0.3750 0.2349 0.6099
43 Seekonk 3 4 -0.8571 1.4439 0.5868
44 Medway 3 4 -1.0000 1.5221 0.5221
45 Belchertown 5 3 2.0000 -1.8618 0.1382
46 Watertown 2 4 -1.5000 1.4521 -0.0479
47 Dover-Sherborn 3 4 -0.8571 0.6257 -0.2314
48 Falmouth 4 1 3.0000 -3.3253 -0.3253
49 Dennis-Yarmouth 2 4 -2.0000 1.6571 -0.3429
50 Bishop Fenwick 1 7 -4.1250 3.7666 -0.3584
51 Hudson 3 2 0.2000 -0.7406 -0.5406
52 Nipmuc Regional 5 2 2.4286 -2.9844 -0.5559
53 Springfield Int’l Charter 1 5 -3.3333 2.6080 -0.7254
54 Sandwich 3 3 0.5000 -1.5581 -1.0581
55 Holyoke 1 5 -4.5000 3.2130 -1.2870
56 Auburn 4 2 2.0000 -3.4209 -1.4209
57 Tantasqua Regional 1 4 -3.6000 1.8957 -1.7043
58 Essex North Shore 2 2 0.0000 -1.7744 -1.7744
59 Greater Lowell Tech 2 5 -2.8571 0.9847 -1.8725
60 Bellingham 2 6 -3.3750 1.4679 -1.9071
61 HS of Commerce 5 2 2.0000 -4.0143 -2.0143
62 Whittier RVT 1 7 -4.5000 2.4832 -2.0168
63 Ludlow 5 2 2.8571 -4.8820 -2.0248
64 Diman RVT 1 5 -4.5000 2.1706 -2.3294
65 Gardner 8 1 4.6667 -7.0224 -2.3557
66 Pentucket Regional 1 8 -4.6667 2.2836 -2.3831
67 East Bridgewater 0 7 -5.5714 2.9149 -2.6565
68 Monomoy 0 6 -4.0000 0.7705 -3.2295
69 East Boston 0 7 -5.8571 2.2306 -3.6266
70 Blackstone Valley RVT 6 2 2.5000 -6.1411 -3.6411
71 Triton Regional 0 7 -6.0000 2.2668 -3.7332
72 Saint Paul Diocesan 3 4 -0.8571 -2.9425 -3.7997
73 Marlborough 3 4 -0.8571 -3.0699 -3.9271
74 Groton-Dunstable 1 6 -4.2857 -0.2128 -4.4985
75 Worcester Tech 4 1 4.4000 -8.9589 -4.5589
76 Bay Path RVT 1 7 -4.5000 -3.1772 -7.6772
77 Advanced Math & Science 2 6 -2.3750 -5.7124 -8.0874
78 Quabbin Regional 1 8 -4.6667 -3.7416 -8.4083
79 Montachusett RVT 1 3 -2.7500 -6.1736 -8.9236

Division IV

RANK SCHOOL W L AVG. MARGIN OPP. RATING RATING
1 Wareham 6 2 3.3750 4.2128 7.5878
2 Millbury 5 2 2.0000 5.4636 7.4636
3 New Mission 3 1 2.0000 3.4849 5.4849
4 Wahconah Regional 8 1 4.6667 -0.2284 4.4383
5 Upper Cape Cod RVT 7 0 5.4286 -1.4280 4.0006
6 Lynn Vo-Tech 4 4 0.0000 3.4330 3.4330
7 Manchester Essex 5 1 4.0000 -0.7108 3.2892
8 Georgetown 4 4 0.6250 2.4258 3.0508
9 New Heights Charter 5 1 4.0000 -1.2894 2.7106
10 Sutton 5 2 2.5714 -0.0925 2.4789
11 Blue Hills RVT 7 1 4.5000 -2.4818 2.0182
12 West Bridgewater 3 3 0.1667 1.6940 1.8606
13 Northeast Metro RVT 7 0 6.0000 -4.8654 1.1346
14 Ipswich 4 3 0.4286 0.7035 1.1321
15 O’Bryant 5 3 0.5000 0.4722 0.9722
16 Frontier Regional 8 1 4.6667 -3.8376 0.8291
17 Madison Park Vocational 5 3 1.8750 -1.2311 0.6439
18 Mashpee 4 4 -0.1250 0.4368 0.3118
19 South Shore Vo-Tech 4 2 2.8333 -2.7864 0.0469
20 South Hadley 4 3 0.1429 -0.2275 -0.0847
21 Millis 4 5 -1.6667 1.5308 -0.1358
22 Cohasset 2 3 -1.2000 0.7739 -0.4261
23 Winthrop 2 5 -2.0000 1.5714 -0.4286
24 Whitinsville Christian 4 0 6.0000 -6.4659 -0.4659
25 Carver 2 3 -0.6000 -0.1787 -0.7787
26 Hamilton-Wenham 2 5 -2.5714 1.7029 -0.8685
27 Northbridge 4 4 -0.1250 -0.9123 -1.0373
28 Monument Mountain 2 5 -2.0000 0.9543 -1.0457
29 Brooke Charter 6 2 2.8750 -4.0730 -1.1980
30 Clinton 3 3 0.3333 -1.6553 -1.3219
31 Littleton 4 2 1.6667 -3.0914 -1.4248
32 Amesbury 1 4 -3.6000 2.0807 -1.5193
33 Leicester 5 1 4.0000 -5.7125 -1.7125
34 Tech Boston Academy 0 9 -5.8889 3.8642 -2.0247
35 South Shore Charter 4 4 -0.5000 -1.8540 -2.3540
36 Narragansett Regional 5 1 4.0000 -6.4035 -2.4035
37 Snowden International 2 4 -2.6667 0.0318 -2.6349
38 Bourne 1 4 -4.4000 1.7106 -2.6894
39 Easthampton 6 2 3.0000 -5.9777 -2.9777
40 Tahanto Regional 5 1 4.0000 -7.0020 -3.0020
41 Joseph Case 1 5 -4.5000 1.4840 -3.0160
42 Lunenburg 4 3 1.5714 -4.7796 -3.2082
43 Mystic Valley Charter 2 5 -2.8571 -0.7066 -3.5637
44 Excel Academy Charter 3 5 -1.5000 -2.7983 -4.2983
45 Blackstone-Millville 4 5 -0.6667 -3.6539 -4.3206
46 Hampshire Regional 5 3 0.7500 -5.1143 -4.3643
47 Westport 0 8 -6.0000 1.4874 -4.5126
48 Tyngsborough 2 5 -1.8571 -3.0517 -4.9088
49 Maynard 2 4 -2.0000 -2.9791 -4.9791
50 Oxford 3 4 -1.4286 -3.6832 -5.1118
51 Quaboag Regional 1 4 -3.0000 -2.2796 -5.2796
52 Maimondes 0 3 -4.6667 -1.2089 -5.8756
53 Mount Greylock Regional 3 7 -2.1000 -3.7900 -5.8900
54 Tri-County RVT 0 5 -6.0000 -0.1630 -6.1630
55 Falmouth Academy 1 3 -1.7500 -4.5143 -6.2643
56 Uxbridge 2 5 -2.5714 -3.7768 -6.3483
57 Bromfield School 3 3 0.0000 -7.1133 -7.1133
58 Ayer Shirley 2 5 -2.4286 -5.1027 -7.5313
59 Assabet Valley RVT 2 4 -2.0000 -5.6632 -7.6632
60 Southwick Regional 1 7 -3.7500 -4.7926 -8.5426
61 Smith Vo-Tech 2 4 -2.3333 -6.3726 -8.7059
62 Sturgis Charter West 0 2 -5.5000 -3.8427 -9.3427
63 Academy of Notre Dame 1 4 -4.2000 -5.6350 -9.8350
64 Sturgis Charter East 0 5 -6.0000 -4.4967 -10.4967
65 Nashoba Valley Tech 1 3 -3.0000 -7.7443 -10.7443
66 Bristol County Agricultural 0 3 -5.0000 -5.9459 -10.9459
67 St. Bernard’s 0 5 -6.0000 -5.1833 -11.1833
68 St. Mary Parish (Westfield) 2 7 -3.4444 -9.3114 -12.7559

Division V

RANK SCHOOL W L AVG. MARGIN OPP. RATING RATING
1 Drury 8 1 5.1111 -1.0792 4.0319
2 KIPP Academy Lynn Coll. 4 2 1.5000 1.1766 2.6766
3 Holbrook 6 0 6.0000 -3.9139 2.0861
4 Prospect Hill Academy 5 1 3.8333 -2.9873 0.8460
5 Hull 4 2 2.8333 -2.0215 0.8118
6 Hopedale 5 1 3.5000 -3.0075 0.4925
7 Mount Everett Regional 8 1 4.6667 -4.2432 0.4234
8 Roxbury Prep Charter 3 4 -1.0000 1.2933 0.2933
9 Old Colony RVT 4 1 4.2000 -3.9175 0.2825
10 Bethany Christian 0 0 0.0000 0.0000 0.0000
11 Avon 5 2 1.4286 -1.5031 -0.0745
12 Pioneer Charter of Science I 6 1 4.2857 -4.5882 -0.3025
13 Hoosac Valley 4 4 0.0000 -0.3106 -0.3106
14 English High 1 4 -3.2000 2.8711 -0.3289
15 David Prouty 5 0 6.0000 -6.4713 -0.4713
16 Academy of the Pacific Rim 5 2 0.7143 -1.7725 -1.0582
17 Boston United 3 4 -0.8571 -1.5907 -2.4478
18 Argosy Collegiate Charter 3 4 0.0000 -2.5038 -2.5038
19 Salem Academy Charter 3 4 -1.7143 -0.9262 -2.6405
20 Libertas Acad. Charter 5 4 0.5556 -3.2352 -2.6796
21 Fenway 2 4 -2.0000 -1.0635 -3.0635
22 Cape Cod RVT 1 4 -2.8000 -0.2879 -3.0879
23 Muniz Academy 1 2 -2.3333 -0.7749 -3.1083
24 Notre Dame Cristo Rey 4 4 -0.3750 -2.8436 -3.2186
25 Coll. Charter of Lowell 4 1 3.6000 -6.8414 -3.2414
26 Saint John Paul II 5 2 1.7143 -5.0390 -3.3247
27 Greenfield 4 3 0.8571 -4.2314 -3.3742
28 Ware 3 5 -0.3750 -3.3016 -3.6766
29 John J. Duggan Academy 4 3 0.1429 -3.9843 -3.8415
30 Ruth Batson Academy 2 3 -1.0000 -2.9091 -3.9091
31 Lee 3 4 -1.0000 -2.9196 -3.9196
32 Calvary Chapel Academy 3 4 -1.0000 -2.9235 -3.9235
33 Rockport 3 6 -2.2222 -1.8369 -4.0591
34 Renaissance School 6 1 4.7143 -8.7883 -4.0740
35 Neighborhood House 2 5 -1.4286 -2.6684 -4.0969
36 Boston Preparatory 2 4 -1.5000 -2.7412 -4.2412
37 Brighton 1 3 -3.0000 -1.3196 -4.3196
38 Cape Cod Academy 2 5 -1.8571 -2.5036 -4.3607
39 Minuteman Regional 4 3 0.2857 -4.6634 -4.3777
40 Lenox Memorial 3 2 0.0000 -4.4071 -4.4071
41 McCann Tech 4 2 2.0000 -6.6441 -4.6441
42 Southbridge 4 1 3.6000 -8.2637 -4.6637
43 Comm. Ac. Sci. & Health 2 3 -2.4000 -2.3553 -4.7553
44 Atlantis Charter 3 2 1.2000 -6.2475 -5.0475
45 Cristo Rey Boston 5 4 -0.4444 -4.6949 -5.1393
46 Bartlett 2 4 -2.0000 -3.4262 -5.4262
47 Palmer 4 3 0.8571 -6.2999 -5.4427
48 Keefe Tech 3 4 -1.4286 -4.3275 -5.7561
49 Foxborough Charter 2 3 -1.6000 -4.2335 -5.8335
50 Hopkins Academy 5 3 1.5000 -7.6872 -6.1872
51 Pioneer Valley Christian 4 2 1.8333 -8.6056 -6.7723
52 Franklin County Tech 4 3 1.1429 -7.9206 -6.7777
53 Athol 3 4 -1.8571 -5.2490 -7.1062
54 Edward M. Kennedy Acad. 0 5 -5.6000 -1.5503 -7.1503
55 Innovation Academy 2 5 -2.0000 -5.2289 -7.2289
56 Westfield Technical Academy 6 3 1.8889 -9.2032 -7.3143
57 Pioneer Vall. Chin. Imm. 5 3 1.6250 -8.9576 -7.3326
58 Codman Academy 0 3 -6.0000 -1.5367 -7.5367
59 Abby Kelley Foster 2 2 0.0000 -7.6750 -7.6750
60 Veritas Prep Charter 1 7 -4.6250 -3.0915 -7.7165
61 Baystate Academy 3 4 -0.5714 -7.2318 -7.8032
62 Match Charter Public 0 7 -5.2857 -2.6465 -7.9322
63 Sizer School 3 2 0.8000 -8.7346 -7.9346
64 Monson 3 5 -1.2500 -6.7176 -7.9676
65 Boston Collegiate Charter 0 6 -5.5000 -2.6229 -8.1229
66 Hampden Charter of Science 1 5 -3.5000 -4.7175 -8.2175
67 Pioneer Charter of Science II 0 7 -5.7143 -2.5057 -8.2199
68 Norfolk County Agricul. 2 4 -2.0000 -6.2852 -8.2852
69 Smith Academy 4 4 -0.2500 -8.2015 -8.4515
70 Mahar Regional 1 7 -4.1250 -4.7379 -8.8629
71 University Park Campus 2 3 -1.2000 -7.7231 -8.9231
72 Granby 1 7 -3.7500 -5.4042 -9.1542
73 Comm. Ch. of Cambridge 0 3 -6.0000 -3.3102 -9.3102
74 South Lancaster Academy 2 3 -1.2000 -8.3357 -9.5357
75 West Boylston 1 5 -3.6667 -6.0247 -9.6914
76 Douglas 0 8 -6.0000 -4.0461 -10.0461
77 Turners Falls 2 3 -1.2000 -8.9580 -10.1580
78 Murdock 0 6 -6.0000 -5.2595 -11.2595
79 Pioneer Valley Regional 0 7 -6.0000 -5.5031 -11.5031
80 Rising Tide Charter 0 3 -6.0000 -5.8978 -11.8978
81 Gateway Regional 1 4 -3.2000 -8.7344 -11.9344
82 Pathfinder RVT 1 5 -4.1667 -7.7811 -11.9478
83 North Brookfield 0 5 -6.0000 -7.0569 -13.0569
84 Parker Charter School 0 3 -6.0000 -7.6089 -13.6089
85 Trivium School 0 1 -6.0000 -7.9346 -13.9346
86 Mohawk Trail Regional 0 7 -5.5714 -8.4252 -13.9966

