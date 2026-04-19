Necaxa vs Tigres, cuándo y a qué horas juegan

By / April 19, 2026

April 18, 2026, 5:56 a.m. MT

A dos jornadas del cierre del torneo regular, el partido en el Estadio Victoria aparece como una prueba importante para ambos: los Rayos buscan mantenerse con vida en la pelea por meterse a la fase final, mientras que los felinos quieren afianzarse en la parte alta y llegar con mejores sensaciones al cierre del Clausura 2026.

Sobre el papel, Tigres llega mejor posicionado. El equipo regiomontano arranca la Jornada 15 en el sexto lugar con 20 puntos, mientras que Necaxa aparece en la posición 12 con 16 unidades, justo en esa zona donde cada resultado puede mover la tabla de manera drástica.

La diferencia no luce enorme, pero sí marca el contraste entre un club que quiere consolidarse y otro que todavía pelea por no descolgarse.

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