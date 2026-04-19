Necaxa vs Tigres, cuándo y a qué horas juegan

April 18, 2026, 5:56 a.m. MT

A dos jornadas del cierre del torneo regular, el partido en el Estadio Victoria aparece como una prueba importante para ambos: los Rayos buscan mantenerse con vida en la pelea por meterse a la fase final, mientras que los felinos quieren afianzarse en la parte alta y llegar con mejores sensaciones al cierre del Clausura 2026.

Sobre el papel, Tigres llega mejor posicionado. El equipo regiomontano arranca la Jornada 15 en el sexto lugar con 20 puntos, mientras que Necaxa aparece en la posición 12 con 16 unidades, justo en esa zona donde cada resultado puede mover la tabla de manera drástica.

La diferencia no luce enorme, pero sí marca el contraste entre un club que quiere consolidarse y otro que todavía pelea por no descolgarse.

Necaxa afronta este compromiso con la presión de hacerse fuerte en casa. Los Rayos han sumado 16 puntos en 14 partidos, con marca de cinco victorias, un empate y ocho derrotas, además de 17 goles a favor y 20 en contra.

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No son números cómodos para encarar el cierre del torneo, así que el choque ante Tigres tiene tintes de final adelantada para un equipo que necesita volver a dar un golpe sobre la mesa ante uno de los planteles más pesados de la Liga MX.

Del otro lado, Tigres llega con 20 puntos tras 14 partidos, con registro de seis triunfos, dos empates y seis derrotas. El conjunto universitario ha sido más productivo en ataque que Necaxa, con 22 goles anotados y una diferencia de goles de +6, una cifra que refleja una plantilla con más recursos para resolver partidos cerrados. En ofensiva, además, Juan Brunetta y Ángel Correa aparecen entre los hombres que más asistencias han generado para los felinos, una señal de peso que puede tener su mediocampo en un encuentro de esta clase.

También hay un antecedente reciente que puede jugar en la conversación previa. En el torneo pasado, Tigres se impuso 5-3 a Necaxa, y en los enfrentamientos más cercanos entre ambos el balance favorece al cuadro regiomontano.

Esa tendencia no garantiza nada, pero si añade un componente extra a un duelo en el que Necaxa intentará romper con la lógica y aprovechar su localía para apretar todavía más la pelea por los puestos de clasificación.

En ese contexto, el partido promete intensidad. Necaxa está obligado a competir con urgencia, mientras Tigres sabe que dejar escapar puntos en esta etapa puede costarle posiciones justo antes de la recta final. Más que un simple juego de jornada regular, el choque en Aguascalientes se perfila como uno de esos encuentros que pueden redefinir el cierre del torneo para ambos equipos.

¿Cuándo y a qué horas juegan Necaxa vs Tigres?

El partido de la Jornada 15 del Clausura 2026 entre Necaxa y Tigres se disputará el sábado 18 de abril a las 4 pm hora de Arizona, 5 pm hora de México.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del Necaxa vs Tigres?

Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del encuentro por ViX+ y en México por Azteca 7, ViX+ y Azteca Deportes App.

Comunícate con la reportera Nadia Cantú por correo electrónico nadia.cantu@lavozarizona.com o por X @Nadia_Cantu.