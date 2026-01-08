“Ni ChatGPT hubiera respondido PSG…”

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, atendió a los medios de comunicación en la antesala del Trophée des Champions (Supercopa de Francia) que le medirá contra el Olympique de Marsella, el Clásico del fútbol francés, en Kuwait. El técnico asturiano bromeó sobre una pregunta de la Inteligencia Artificial, asegurando que el año pasado el ChatGPT no le habría colocado como ganador de la Champions, y afirmó que no hay sentimiento de revancha contra el Marsella tras perder en el Clásico de septiembre.

ChatGPT dice que son favoritos: “¿Quién es favorito? Nadie lo sabe. Esa pregunta debes hacérsela a ChatGPT. Pregúntale por el año pasado. ¿Quién ganará la Champions League? Nadie te respondería el PSG. Hay que ser inteligente para saber las cosas que puede responder ChatGPT. Es siempre una final. Estamos preparados. Al mismo tiempo, lo que pensamos del partido es que vamos a intentar dominar el partido. Necesitamos el balón para hacer un buen partido, también sin la pelota”.

La vuelta de Doué y sus minutos: “Depende de muchas cosas y aspectos si juega o no. Depende del partido, también del estado del jugador. Cuando debes tomar decisiones, debe juzgar todo esto. Hemos podido descansar durante las vacaciones. Hay jugadores todavía que faltan por unirse al grupo y poco a poco podemos ver al verdadero PSG”.

El hambre del equipo: “La cosa más importante para seguir ganando es disfruta del trabajo. Cuando veo en cada entrenamiento disfrutar a los jugadores, es lo más importante. En todos los equipos, siempre hay debates. Lo que puedo decir es que estoy contento de lo que veo. Espero todavía ganar muchos partidos y tener la posibilidad de ganar bastantes títulos”.

Si hay revancha contra el Marsella: “Cuando juegas un Clásico contra el OM, en este caso una final, no hay revancha respecto al resultado en liga. Es una competición diferente. Mañana habrá que gestionar bien las emociones. Hay que estar atentos a los pequeños detalles que serán importantes en el partido. Nada de revancha. Sabemos claramente la importancia de este partido para el club y los aficionados”.

De Zerbi: “Lo que me gusta es su mentalidad. Ataca todo el rato. Quiere que su equipo ataque. Me gustan los entrenadores así. Será difícil porque tienen calidad. Sabemos que serán diferentes fases durante el partido. Estamos acostumbrados a esto. Queremos dominar y presionar lo antes posible para recuperar la pelota lo más rápido”.

El físico del partido: “No es difícil de empezar un partido. Todo el mundo, en este tipo de partidos, en general tiene una alta motivación. Si hablamos de un Clásico en Francia entre el OM y el PSG, es particular. En este momento, creo que hay que ver este tipo de partido desde un prisma particular, porque jugamos en Kuwait. Es bonito de ver a las personas de otro país que tengan la posibilidad de ver este tipo de encuentros. Y queremos ofrecerles un buen partido”.

La intensidad del Marsella mañana: “Por supuesto, cada partido presenta distintos aspectos. He analizado el partido de la liga. Creo que hicimos un buen partido. No merecimos perder. Recuerdo que jugar fuera de casa es siempre difícil. Me acuerdo del ambiente. Estamos acostumbrados a estos partidos. Para nosotros es importante gestionar este tipo de emociones y todo lo que rodea al encuentro. Estamos habituados al máximo nivel. Confío en mucho equipo. Una final presenta siempre diferentes situaciones y hay que saberlas gestionar”.

