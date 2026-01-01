Con Joan García titular, España más favorita en el Mundial 2026

El debate está más que encendido: ¿Joan García debe ser el titular de España en el Mundial 2026?

A Luis de la Fuente, seleccionador de España, se le viene un doble debate, interno y público con Joan García. Extremadamente fiel y ferviente seguidor de sus pensamientos, el entrenador español deberá decidir qué hacer con la lista de convocados para el Mundial 2026 de Norteamérica.

Joan García, joven portero del Barcelona y habitual en las convocatorias de las inferiores de España, presentó su candidatura hace mucho tiempo. Tras abonar 25 millones al Espanyol, el guardameta entró en el Barça como un calcetín, se hizo con el puesto con total naturalidad y en apenas medio año ha venido a confirmar lo que ya apuntaba: es el mejor portero español del momento.

Para poner contexto podríamos decir que De la Fuente ha trabajado con cuatro porteros en su trayectoria como seleccionador nacional: Unai Simón, su número uno, David Raya, meta del Arsenal, Álex Remiro, de la Real Sociedad y Robert Sánchez, del Chelsea. Este último hace ya varias citaciones que desapareció, pero para De la Fuente sigue siendo un jugador más que importante.

Joan García, durante un partido con Barcelona Getty Images

La facilidad con la que Joan García se ha asentado en la portería del Barcelona y las dudas que está dejando Unai Simón en el inicio de la temporada con el Athletic Club abren la puerta al debate. Y se pueden permitir, incluso, ampliar la charla. El tema era si De la Fuente debería llevarse a Joan a la Copa del Mundo, pero la discusión, a día de hoy, ha pasado a ser si debe ser titular o no el próximo verano.

No hay dudas de que si el Mundial 2026 comenzara mañana sería una temeridad por parte de De la Fuente no llevar a Joan García. El portero del Barça está en un momento estelar, jugando con las manos, los pies, saliendo por arriba y de reflejos.

La mejoría del Barcelona desde que regresó de la lesión se debe en parte a la seguridad con la que juegan el resto de sus compañeros sabiendo quién está en la portería. Ahora, todo sea dicho, los diez que hay por delante muerden mucho más de lo que lo hacían por lo que todos los entramados defensivos preparados acaban teniendo mejor resultado.

Eso, en Bilbao, esta temporada no está pasando, y semana tras semana, Unai Simón encaja goles. Y semana tras semana, se puede comprobar como el portero del Athletic Club está en boca de todo el mundo. Es un meta impresionante, fue básico para que España alzara títulos como la Eurocopa o la Nations League, pero desde entonces han pasado muchas cosas, entre ellas la aparición de un molesto grano: Joan García.

De la Fuente, como decíamos, tiene un doble debate: el interno, para romper con su habitual proceder, y el público, en el que la gente le está pidiendo que Joan García vaya al Mundial y además lo haga como titular. Así, con Joan García, España sí que sería favortia. O bueno, aún un poco más si cabe.