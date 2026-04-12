Pumas vs Mazatlán, cuándo y a qué hora juegan

April 12, 2026, 6:59 a.m. MT

Pumas vuelve a casa con una mezcla incómoda de sensaciones: la certeza de que compite, pero también la frustración de saber que dejó ir una victoria que parecía suya.

El 2-2 ante Chivas en la jornada pasada no solo le quitó dos puntos en el cierre, también dejó claro que en esta recta final del Clausura 2026 cualquier desconcentración puede salir demasiado cara. Ahora, en Ciudad Universitaria y frente a uno de los equipos más castigados del torneo, el margen de error luce mínimo.

La buena noticia para los universitarios es que el contexto los favorece. Pumas arranca esta fecha en quinto lugar de la tabla con 24 puntos y una diferencia de goles de +9, mientras Mazatlán aparece en la posición 17 con 11 unidades y un saldo de -10. En otras palabras, el partido enfrenta a un equipo que todavía mira hacia la parte alta contra otro que llega urgido, golpeado y con poco espacio para reaccionar.

También pesa el antecedente reciente entre ambos. Pumas ha dominado la serie más reciente ante los cañoneros, con triunfos de 1-0, 1-0, 4-0 y 4-1, además de un empate sin goles. Han jugado 11 partidos, 6 partidos ganados por Pumas, 5 empates. Ese historial no gana partidos por sí solo, pero sí dibuja una tendencia clara: Mazatlán le ha costado muchísimo competirle al conjunto auriazul, y más cuando los universitarios logran imponer ritmo y presión desde el arranque.

Mazatlán, además, llega herido. Su más reciente presentación terminó en derrota de 2-1 ante Necaxa, un resultado que lo mantuvo en la zona baja del campeonato y que volvió a exhibir su irregularidad. Pumas, por su parte, al menos sigue metido entre los equipos mejor colocados del torneo, pero sabe que un tropiezo en casa ante un rival de este calibre podría apretar innecesariamente su cierre de fase regular.

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Los cañoneros seguramente intentarán llevar el encuentro a un escenario de desgaste, robarle ritmo a Pumas y jugar con la presión local. Pero en el papel, la diferencia entre ambos es marcada: uno pelea por mantenerse en la zona alta; otro sigue atrapado en el fondo. Y con esa distancia también se refleja en antecedentes, tabla y momento anímico, el favoritismo termina cayendo del lado universitario.

¿Cuándo y a qué horas juega Pumas vs Mazatlán?

El partido entre los Pumas y Mazatlán se disputará el domingo 12 de abril a las 11 am hora de Phoenix, 12 pm hora de México.

¿Dónde ver la transmisión en vivo del Pumas vs Mazatlán?

Los aficionados en Estados Unidos podrán disfrutar del encuentro por Univision, TUDN, ViX+ y la app de TUND. En México a través de Canal 2 (Las Estrellas), TUDN y ViX+.

Comunícate con la reportera Nadia Cantú por correo electrónico nadia.cantu@lavozarizona.com o por X @Nadia_Cantu.