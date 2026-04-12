Pumas vs Mazatlán, cuándo y a qué hora juegan

By / April 12, 2026

April 12, 2026, 6:59 a.m. MT

Pumas vuelve a casa con una mezcla incómoda de sensaciones: la certeza de que compite, pero también la frustración de saber que dejó ir una victoria que parecía suya.

El 2-2 ante Chivas en la jornada pasada no solo le quitó dos puntos en el cierre, también dejó claro que en esta recta final del Clausura 2026 cualquier desconcentración puede salir demasiado cara. Ahora, en Ciudad Universitaria y frente a uno de los equipos más castigados del torneo, el margen de error luce mínimo.

La buena noticia para los universitarios es que el contexto los favorece. Pumas arranca esta fecha en quinto lugar de la tabla con 24 puntos y una diferencia de goles de +9, mientras Mazatlán aparece en la posición 17 con 11 unidades y un saldo de -10. En otras palabras, el partido enfrenta a un equipo que todavía mira hacia la parte alta contra otro que llega urgido, golpeado y con poco espacio para reaccionar.

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