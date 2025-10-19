Sarabia presenta candidatura – AS.com

A Eder Sarabia le brillan los ojos cuando se le menciona el Athletic. No lo puede remediar. Su sangre es rojiblanca. Hasta se emociona cada vez que escucha su himno. Eder es del Athletic a muerte, de los que sufre y disfruta con cada derrota o victoria. También era de los que iba al colegio con la camiseta rojiblanca. Y ese sentimiento le viene de cuna porque su padre, Manu Sarabia, se lo inculcó de pequeño. Es lo que tiene tener en casa a una leyenda del Athletic (sigue el partido en directo en AS.com).

La vida le ha llevado a Eder lejos de Bilbao. Fuera de San Mamés, el vizcaíno ha hecho carrera. En Elche, ha tocado el cielo. En el Martínez Valero hizo realidad su sueño de entrenar en Primera División, con un ascenso más que merecido. Sarabia es feliz en el Elche. “Aquí lo tengo todo y quiero estar mucho tiempo más en este club”, dijo en rueda de prensa. Sin embargo, la opción y “el deseo” de entrenar al Athletic en un futuro siempre estará ahí. “Mi hijo siempre ha dicho que más pronto que tarde quiere entrenar a un equipo en el que suene la melodía de la Champions. Y hacerlo en el Athletic, sería lo más”, desveló Manu Sarabia en una entrevista que concedió a AS el curso pasado. “El deseo puede estar para un futuro, pero ahora estoy centrado en el Elche”, señaló el técnico franjiverde.

Eder sabe que el camino hacia San Mamés queda lejos y que su Athletic está en buenas manos con Valverde (“es un entrenadorazo”), pero hoy tiene una buena oportunidad para presentar su candidatura. En el vestuario dejará “la sangre rojiblanca” para seguir haciendo historia en este Elche, que salvo el borrón de Vitoria lleva con orgullo la etiqueta de equipo revelación. No es un partido más para Sarabia, que querrá exhibirse y demostrar todo lo que ha prendido lejos de casa.

Sarabia tiene la importante baja de Affengruber. El austriaco está sancionado y eso puede provocar un cambio de sistema. El técnico podría apostar, de nuevo, por una defensa de cuatro. No obstante, la gran preocupación de Eder pasa por encajar a sus tres delanteros. Rafa Mir, André Silva y Álvaro Rodríguez están enchufados, pero solo jugarán dos en un Martínez Valero que sigue de fiesta porque todavía no conoce la derrota en Primera.

Valverde se mide con un Eder que seguro que le recuerda a sus inicios en los banquillos, con el sueño de dirigir al Athletic. Pero lo que más le anima ahora es la bendición de un parón que le ha permitido recuperar a todos sus hombres, menos, claro está, los lesionados de gravedad Egiluz y Prados y el sancionado Yeray. Puede ir con todo, pues tiene en condiciones a su arsenal ofensivo: los hermanos Iñaki y Nico Williams, que comparecen en el campo que alumbró sus primeros goles ligueros con siete años de diferencia, Sancet y Berenguer. Por si fuera poco, Vesga vuelve y fortalece la medular. El Txingurri citó a 24 y deberá hacer un descarte. No se va a guardar nada, aunque el miércoles les espera un duelo clave en la Champions ante el Qarabag, en teoría el rival más asequible de la fase liga.

El Athletic solo ha perdido uno de los seis partidos oficiales que ha disputado en el Martínez Valero en lo que va de siglo XXI. El tropiezo se registró el 22 de mayo de 2021 en un encuentro de la última jornada de Liga en el que el Elche se jugaba la permanencia y logró su objetivo gracias a una victoria por 2-0 con goles de Raúl Guti y Lucas Boyé. Pero históricamente es un feudo hueso: en suelo ilicitano se han enfrentado en 26 ocasiones, dos de ellas en Copa, con sólo 5 triunfos vizcaínos, por 11 visitantes, y 10 empates.

