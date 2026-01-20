Schule, Feuerwehrhaus, Kindergarten: Gemeinde Wörth plant Millionensummen

Startseite Lokales Erding Wörth

Von: Veronika Vogel

Eine Teilstrecke der Wasserleitung in der Wiflinger Ötzstraße wurde voriges Jahr neu gebaut. Die Abrechnung soll in die Haushaltsplanung 2026 einfließen. © Vroni Macht

Der Haushalt 2026 der Gemeinde Wörth umfasst zahlreiche Großprojekte. Bis 2029 stehen weitere Investitionen in die Infrastruktur an.

Eine umfangreiche Themensammlung zur Haushaltsplanung 2026 wurde im Wörther Gemeinderat vorgestellt. Berücksichtigt werden sollen der Breitbandausbau samt Ertüchtigung unterversorgter Gemeindegebiete sowie die Glasfaserversorgung des Schulgebäudes. Auch der Kostenanteil der Gemeinde für die Erneuerung der Eisenbahnüberführung an der Harlachener Straße soll einkalkuliert werden sowie ein Investitionskostenzuschuss für den Neubaus der Kindertagesstätte St. Peter in Wörth.

Weitere Schwerpunkte sind die Generalsanierung der Ortererschule, der Nahwärmeverbund Wörth (Planungs- und erste Umsetzungskosten), die Bauleitplanung für Hofsingelding Süd und Hörlkofen Nord VI (Planungs- und Wettbewerbsverfahrenskosten) sowie für die Machbarkeitsstudie zum Sturzflutmanagement in Hörlkofen Mitte/Süd.

Auch für die vorgesehene Ampelanlage an der Kreuzung Kreissstraße ED4/Staatsstraße 2331/Römerstraße sollen Planungskosten in den Haushalt aufgenommen werden. Ein weiteres Projekt ist die PV-Anlage auf dem gemeindlichen Bauhof. Die Abrechnung für den Neubau einer Teilstrecke der Wasserleitung in der Wiflinger Ötzstraße soll ebenfalls in die Haushaltsplanung einfließen sowie die Umrüstung der Straßenversorgung auf LED-Technik.

Auch die Anlage von Blumenwiesen und Artenschutzprojekte sollen im Haushalt ihren Niederschlag finden. Ein weiterer Punkt: die Abrisskosten für die ehemalige Gaststätte Klösterl in Wörth.

Bei der Finanzplanung bis 2029 will man die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses angehen und eine Ersatzbeschaffung für das Feuerwehrfahrzeug HLF 20 (Baujahr 2004) ins Auge fassen. Bestehende Feuerwehrsirenen sollen digital umgerüstet und Bestandssirenen für den Katastrophenschutz aufgerüstet werden. Außerdem sollen zwei weitere Katastrophenschutzsirenen neu eingerichtet werden.

Die Dorfplatzumgestaltung in Hofsingelding soll ebenfalls im Fokus stehen wie auch der Plan, den Spielplatz am nördlichen Ortsrand zu reaktivieren. Um eine Waldkindergartengruppe einrichten und aufbauen zu können, möchte die Gemeinde in der Finanzplanung bis 2029 Finanzmittel für die Planung und die Baukosten einstellen. Die Erschließung der Baugebiete Hofsingelding und Hörlkofen Nord VI und auch die Oberflächenentwässerung Hörlkofen Nord sollen berücksichtigt werden.

Im Inlinerverfahren sollen der Regenwasserkanal Wifling und weitere Kanäle saniert werden. Weitere Schritte für das Sturzflutmanagement in Hörlkofen und den Breitbandausbau gehören ebenfalls zu den Zielen bis 2029.