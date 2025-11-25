Se viene River-Racing: Maxi Salas vuelve al Cilindro en el duelo más caliente de octavos del Torneo Clausura

Racing vs. River nunca necesita demasiadas palabras para explicar por qué es un partido distinto. Pero este lunes, en el Cilindro, por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, el clásico se juega con una carga emocional que supera incluso su propia historia. No es solo un cruce directo, ni solo un mata-mata que dejará a uno fuera del año. Es una noche en la que vuelve Maximiliano Salas al Juan Domingo Perón. Una noche donde su decisión -esa que implosionó a Racing en plena pretemporada y provocó grandes enojos en los hinchas albicelestes– se enfrenta a su propio eco.

El delantero ejecutó su cláusula en pleno armado del equipo, dejando a Gustavo Costas sin uno de sus favoritos y a Racing sin su estructura emocional. El propio técnico lo reconoció hace apenas unos días, sin rodeos, sin nombres pero sin dudas: “El otro club que no quiero nombrar nos lastimó mucho en la pretemporada. Nos dividieron”. Lo que parecía apenas una transferencia terminó siendo el epicentro de una implosión que sacudió al club.