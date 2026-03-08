Tigres vs Monterrey: alineaciones de la Jornada 10

El Volcán estallará en una edición más de uno de los clásicos más pasionales del fútbol mexicano, te contamos los detalles del Clásico Regio.

El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey engalana la Jornada 10 del Clausura 2026 en un emocionante fin de semana para el fútbol mexicano, que también vivirá otro clásico en la cartelera sabatina con el encuentro entre Atlas y Chivas.

Como es costumbre, ambos equipos prometen 90 minutos electrizantes. Aunque marchan en posiciones similares en la tabla de clasificación, la visita al Volcán representa todo un reto para Rayados que atraviesa un momento complicado ante la salida de Domenec Torrent del banquillo.

La visita al Universitario nunca resulta tarea fácil para Rayados que en esta ocasión irán a buscar puntos con la intención de ir escalando puestos en la tabla y afianzar un lugar en Liguilla.