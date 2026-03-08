Tigres vs Monterrey: alineaciones de la Jornada 10

El Volcán estallará en una edición más de uno de los clásicos más pasionales del fútbol mexicano, te contamos los detalles del Clásico Regio.
El Clásico Regio entre Tigres y Monterrey engalana la Jornada 10 del Clausura 2026 en un emocionante fin de semana para el fútbol mexicano, que también vivirá otro clásico en la cartelera sabatina con el encuentro entre Atlas y Chivas.
Como es costumbre, ambos equipos prometen 90 minutos electrizantes. Aunque marchan en posiciones similares en la tabla de clasificación, la visita al Volcán representa todo un reto para Rayados que atraviesa un momento complicado ante la salida de Domenec Torrent del banquillo.
La visita al Universitario nunca resulta tarea fácil para Rayados que en esta ocasión irán a buscar puntos con la intención de ir escalando puestos en la tabla y afianzar un lugar en Liguilla.
Se confirman las bajas de Oliver Torres y Erick Aguirre
El club Rayados publicó un comunicado en el que informó que el jugador español Óliver Torres “sufrió una lesión en el miofascial de isquiotibilar derecho durante el partido entre Rayados y Querétaro”, mientras que Erick Aguirre “presentó una lesión miotendinosa de cuádriceps derecho durante un entrenamiento”. En ambos casos, “el tiempo estimado de recuperación estará sujeto a su evolución”.
¿Cómo está el historial entre Tigres y Rayados?
Tigres y Rayados se han enfrentado en 81 ocasiones desde la creación de los torneos cortos. Los felinos dominan el historial con 32 victorias, sobre 23 de Monterrey y 26 empates. En los últimos cinco encuentros, Rayados presume ventaja con dos victorias, dos empates y un solo triunfo de los universitarios.
Al inicio de esta décima jornada, Monterrey ocupa la séptima posición con cuatro victorias, un empate y cuatro descalabros, sumando un total de 13 puntos; mientras que Tigres se ubica un puesto más abajo con los mismos puntos y resultados pero con menor diferencia de goles.
Monterrey llega a este duelo inspirado luego de su goleada en casa sobre Querétaro, por otro lado, los Tigres cayeron ante Puebla y ahora buscarán desquitarse con apoyo de su afición, que tiene la tarea de hacer arder y pesar ‘El Volcán’.
Fecha, horario y dónde ver Tigres vs Monterrey
-
Liga MX, Jornada 10
-
Fecha: sábado 7 de marzo
-
Horario: 21:00 horas CDMX / 22:00 horas E.T
-
Lugar: Estadio Universitario
-
¿Dónde ver?: Azteca 7 y Fox One en México; TUDN en Estados Unidos
Alineaciones Tigres vs Monterrey
Tigres: Nahuel Guzmán, Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Vladimir Loroña, César Araújo, Juan Brunetta, Jesús Garza, Diego Lainez, Rómulo Zanré, Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.
Monterrey: Luis Cárdenas, Gerardo Arteaga, Víctor Guzmán, Daniel Aceves, Stefan Medina, Sergio Canales, Luca Orellano, Jorge Rodríguez, Iker Fímbres, Allen Rojas y Uros Durdevic.