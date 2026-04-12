Toulouse FC – LOSC. Les prédictions d’Opta

Toulouse accueille Lille ce dimanche après-midi.

C’est un match à l’enjeu qui diffère, entre des Toulousains plus guère concernés par la suite et un LOSC Lille qui joue les premiers rôles et une place en Ligue des champions. Les chiffres donnent Lille favori, mais l’histoire du Stadium Municipal plaide pour la prudence.

Le LOSC est 50e au classement d’Opta, Toulouse 91e

Au power ranking Opta, les Dogues pointent à la 50e place mondiale avec un indice de 86,9, contre une 91e place et 83,6 points pour le Toulouse FC. Un écart réel, mais pas rédhibitoire, qui se traduit dans les probabilités : 41% de chances de victoire pour le Lille, 30% pour Toulouse et 27% pour le match nul. Autrement dit, près de six scénarios sur dix échappent à une victoire lilloise.

Le LOSC Lille arrive en confiance après avoir dominé successivement l’OM, alors troisième, puis le RC Lens, deuxième, dans un derby à sens unique. Une série qui place les hommes de Bruno Genesio (par ailleurs endeuillé dans la semaine mais annoncé présent dans la Ville rose), dans une dynamique rare, celle des équipes qui gagnent des matchs couperets les uns après les autres.

En face, le Toulouse FC n’est que la 13e meilleure équipe à domicile, ce qui tempère l’avantage du terrain habituellement précieux en Ligue 1. Les Violets reçoivent sans la pression du classement — dixième place oblige — mais avec la conscience qu’une surprise face au quatrième de Ligue 1 aurait une toute autre saveur que leurs résultats habituels.

Lille retrouvera le podium s’il gagne dans la Ville rose

L’histoire, elle, penche pourtant assez nettement du côté toulousain. Sur les 33 confrontations disputées au Stadium, le TFC en a remporté 14, contre seulement 7 succès lillois et 12 nuls. Une domiciliation favorable qui nourrit l’espoir local, même si le Lille version 2025-2026 n’a sûrement pas grand-chose à voir avec les équipes auxquelles Toulouse a eu l’habitude de résister.

L’enjeu est fort pour les Dogues. Une victoire ce dimanche après-midi leur permettrait de reprendre la troisième place à l’Olympique de Marseille et de s’installer solidement sur le podium de Ligue 1. Opta y croit. Pas totalement, mais suffisamment.

Les cotes du match Toulouse – Lille

Victoire de Toulouse = 3,20

Match nul = 3,20

Victoire de Lille = 2,25

Emersonn qui marque pour Toulouse = 3,90

Matias Fernandez-Pardo qui marque pour Lille = 3,60