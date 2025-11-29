Women’s Nations League: ¿qué debes saber de la final?

Alemania y España jugarán la final de la Women’s Nations League a ida y vuelta.

España y Alemania jugarán la final de la Women’s Nations League a doble partido, con la selección entrenada por Sonia Bermúdez como gran favorita de este duelo. España ya fue campeona de la primera edición de la Women’s Nations League.

¿Cuándo es la final de la Women’s Nations League?

La final de la Women’s Nations League se jugará en dos partidos, uno de ida y otro de vuelta. El primero de ellos se disputará en el Fritz-Walter Stadion de Kaiserslautern el viernes 28 de noviembre a las 20:30 hora local (14:30 ET), con las alemanas como locales.

El partido de vuelta tendrá lugar el martes 2 de diciembre en el Estadio Metropolitano de Madrid a las 18:30 hora española (12:30 ET), con España jugando ante su gente.

España, lista para la final de la Women’s Nations League ante Alemania Photo by ZIPI/EPA/Shutterstock

¿Cuáles son las jugadoras a seguir de la final de la Women’s Nations League?

Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey son las jugadoras a seguir de la selección española para la final de la Nations League. Aitana, flamante Balón de Oro, será clave desde su posición de interior en la zona de creación, aportando ritmo, calidad y llegada desde atrás. Mariona, una de las referencias del Arsenal y segunda jugadora más votada en el último Balón de Oro, desempeñará un papel vital en el frente de ataque, filtrando pases y con su talento para el gol.

En el lado de Alemania, Jule Brand y Klara Bühl son las jugadoras a seguir en el combinado de Christian Wuck. Jule Brand, centrocampista ofensiva del Olympique de Lyon es una de las futbolistas del momento en Europa, gracias a su desequilibrio y calidad de estrella mundial. Klara Bühl es la gran delantera de Alemania, juega en el Bayern de Múnich y amenaza a España para la final con su capacidad goleadora.

Alineaciones probables de España vs Alemania

España: Cata Coll; Ona Batlle, Mapi León, Irene Paredes, Olga Carmona; Laia Alexandri, Aitana, Alexia; Mariona, Esther y Pina.

Alemania: Berger; Wamser, Kleinherne, Minge, Knaak; Ket, Jule Brand, Lohmann; Senss, Klara Bühl y Hoffmann.

¿Cómo llegaron España y Alemania a la final?

España clasificó para la final de la Women’s Nations League tras terminar como primera del grupo A3, que compartían con Bélgica, Inglaterra y Portugal. Después, vencieron en semifinales a Suecia, ganando 4-0 en la ida y 0-1 en la vuelta.