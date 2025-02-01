2025-26 college football bowl game schedule, scores, TV channels, times

Here’s the complete college football bowl schedule for the 2025-26 season. Bowl games began Saturday, Dec. 13 and continue through the College Football Playoff title game on Monday, Jan. 19.
This article will continue to be updated as bowl games go final.
2025-26 college football bowl game schedule, scores, TV channels, matchup information
(all times ET)
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl
No. 23 Iowa vs. No. 14 Vanderbilt
12 p.m. | ESPN
Raymond James Stadium
Tampa, Fla.
Sun Bowl
Arizona State vs. Duke
2 p.m. | CBS
Sun Bowl
El Paso, Texas
Citrus Bowl
No. 13 Texas vs. No. 18 Michigan
3 p.m. | ABC
Camping World Stadium
Orlando, Fla.
Las Vegas Bowl
Nebraska vs. No. 15 Utah
3:30 p.m. | ESPN
Allegiant Stadium
Las Vegas, Nev.
College Football Playoff Quarterfinal
No. 2 Ohio State vs. No. 10 Miami (Fla.)
7:30 p.m. | ESPN, WatchESPN
AT&T Stadium (Cotton Bowl)
Arlington, Texas
Thursday, Jan. 1
College Football Playoff Quarterfinal
No. 4 Texas Tech vs. No. 5 Oregon
12 p.m. | ESPN, WatchESPN
Hard Rock Stadium (Orange Bowl)
Miami Gardens, Fla.
College Football Playoff Quarterfinal
No. 1 Indiana vs. No. 9 Alabama
4 p.m. | ESPN, WatchESPN
Rose Bowl (Rose Bowl)
Pasadena, Calif.
College Football Playoff Quarterfinal
No. 3 Georgia vs. No. 6 Ole Miss
8 p.m. | ESPN, WatchESPN
Caesars Superdome (Sugar Bowl)
New Orleans, La.
Friday, Jan. 2
Armed Forces Bowl
Texas State vs. Rice
1 p.m. | ESPN
Amon G. Carter Stadium
Fort Worth, Texas
Liberty Bowl
Navy vs. Cincinnati
4:30 p.m. | ESPN
Simmons Bank Liberty Stadium
Memphis, Tenn.
Duke’s Mayo Bowl
Mississippi State vs. Wake Forest
8 p.m. | ESPN
Bank of America Stadium
Charlotte, N.C.
Holiday Bowl
No. 17 Arizona vs. SMU
8 p.m. | FOX
Snapdragon Stadium
San Diego, Calif.
Thursday, Jan. 8
College Football Playoff Semifinal
7:30 p.m. | ESPN
State Farm Stadium (Fiesta Bowl)
Glendale, Ariz.
Friday, Jan. 9
College Football Playoff Semifinal
7:30 p.m. | ESPN
Mercedes-Benz Stadium (Peach Bowl)
Atlanta, Ga.
Monday, Jan. 19
College Football Playoff National Championship Game
7:30 p.m. | ESPN
Hard Rock Stadium
Miami, Fla.
College football bowl game results
Saturday, Dec. 13
Celebration Bowl
South Carolina State 40, Prairie View A&M 38
Mercedes-Benz Stadium
Atlanta, Georgia
LA Bowl
Washington 38, Boise State 10
SoFi Stadium
Inglewood, Calif.
Tuesday, Dec. 16
Salute to Veterans Bowl
Jax State 17, Troy 13
Cramton Bowl
Montgomery, Ala.
Wednesday, Dec. 17
Cure Bowl
Old Dominion 24, South Florida 10
Camping World Stadium
Orlando, Fla.
68 Ventures Bowl
Delaware 20, Louisiana 13
Hancock Whitney Stadium
Mobile, Ala.
Thursday, Dec. 18
Xbox Bowl
Arkansas State 34, Missouri State 28
Ford Center
Frisco, Texas
Friday, Dec. 19
Myrtle Beach Bowl
Western Michigan 41, Kennesaw State 6
Brooks Stadium
Conway, S.C.
Gasparilla Bowl
NC State 31, Memphis 7
Raymond James Stadium
Tampa, Fla.
College Football Playoff First Round Game
No. 9 Alabama 34, No. 8 Oklahoma 24
Memorial Stadium
Norman, Okla.
Saturday, Dec. 20
College Football Playoff First Round Game
No. 10 Miami (Fla.) 10, No. 7 Texas A&M 3
Kyle Field
College Station, Texas
College Football Playoff First Round Game
No. 6 Ole Miss 41, No. 20 Tulane 10
Vaught-Hemingway Stadium
Oxford, Miss.
College Football Playoff First Round Game
No. 5 Oregon 51, No. 24 James Madison 34
Autzen Stadium
Eugene, Ore.
Monday, Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl
Washington State 34, Utah State 21
Albertsons Stadium
Boise, Idaho
Tuesday, Dec. 23
Boca Raton Bowl
New Orleans Bowl
Western Kentucky 27, Southern Miss 16
Caesars Superdome
New Orleans, La.
Frisco Bowl
Ohio 17, UNLV 10
9 p.m. | ESPN
Ford Center at The Star
Wednesday, Dec. 24
Hawai’i Bowl
Hawai’i 35, Cal 31
Clarence T.C. Ching Athletics Complex
Honolulu, Hawai’i
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl
Northwestern 34, Central Michigan 7
1 p.m. | ESPN
Ford Field
Detroit, Mich.
Rate Bowl
Minnesota 20, New Mexico 17
4:30 p.m. | ESPN
Chase Field
Phoenix, Ariz.
First Responder Bowl
UTSA 57, FIU 20
Gerald J. Ford Stadium
Dallas, Texas
Saturday, Dec. 27
Military Bowl
East Carolina 23, Pitt 17
Navy-Marine Corps Memorial Stadium
Annapolis, Md.
Pinstripe Bowl
Penn State 22, Clemson 10
Yankee Stadium
Bronx, N.Y.
Fenway Bowl
Army 41, UConn 16
Fenway Park
Boston, Mass.
Pop-Tarts Bowl
No. 12 BYU 25, No. 22 Georgia Tech 21
Camping World Stadium
Orlando, Fla.
Arizona Bowl
Fresno State 18, Miami (Ohio) 3
Arizona Stadium
Tucson, Ariz.
New Mexico Bowl
No. 25 North Texas 49, San Diego State 47
University Stadium
Albuquerque, N.M.
Gator Bowl
No. 19 Virginia 13, Missouri 7
EverBank Stadium
Jacksonville, Fla.
Texas Bowl
Houston 38, LSU 35
9:15 p.m. | ESPN
NRG Stadium
Houston, Texas
Monday, Dec. 29
Birmingham Bowl
Here’s a complete list of scores from the College Football Playoff since its first season in 2014:
College Football Playoff: Scores, results
2014 season
- Rose Bowl: No. 2 Oregon 59, No. 3 Florida State 20
- Sugar Bowl: No. 4 Ohio State 42, No. 1 Alabama 35
- CFP National Championship Game: No. 4 Ohio State 42, No. 2 Oregon 20
2015 season
- Orange Bowl: No. 1 Clemson 37, No. 4 Oklahoma 17
- Cotton Bowl: No. 2 Alabama 38, No. 3 Michigan State 0
- CFP National Championship Game: No. 2 Alabama 45, No. 1 Clemson 40
2016 season
- Fiesta Bowl: No. 2 Clemson 31, No. 3 Ohio State 0
- Peach Bowl: No. 1 Alabama 24, No. 4 Washington 7
- CFP National Championship Game: No. 2 Clemson 35, No. 1 Alabama 31
2017 season
- Rose Bowl: No. 3 Georgia 54, No. 2 Oklahoma 48 (2OT)
- Sugar Bowl: No. 4 Alabama 24, No. 1 Clemson 6
- CFP National Championship Game: No. 4 Alabama 26, No. 3 Georgia 23 (OT)
2018 season
- Orange Bowl: No. 1 Alabama 45, No. 4 Oklahoma 34
- Cotton Bowl: No. 2 Clemson 30, No. 3 Notre Dame 3
- CFP National Championship Game: No. 2 Clemson 44, No. 1 Alabama 16
2019 season
- Peach Bowl: No. 1 LSU 63, No. 4 Oklahoma 28
- Fiesta Bowl: No. 3 Clemson 29, No. 2 Ohio State 23
- CFP National Championship Game: No. 1 LSU 42, No. 3 Clemson 25
2020 season
- Rose Bowl: No. 1 Alabama 31, No. 4 Notre Dame 14
- Sugar Bowl: No. 3 Ohio State 49, No. 2 Clemson 28
- CFP National Championship Game: No. 1 Alabama 52, No. 3 Ohio State 24
2021 season
- Cotton Bowl: No. 1 Alabama 27, No. 4 Cincinnati 6
- Orange Bowl: No. 3 Georgia 34, No. 2 Michigan 11
- CFP National Championship Game: No. 3 Georgia 33, No. 1 Alabama 18
2022 season
- Peach Bowl: No. 1 Georgia 42, No. 4 Ohio State 41
- Fiesta Bowl: No. 3 TCU 51, No. 2 Michigan 45
- CFP National Championship Game: No. 1 Georgia 65, No. 3 TCU 7
2023 season
- Rose Bowl: No. 1 Michigan 27, No. 4 Alabama 20
- Sugar Bowl: No. 2 Washington 37, No. 3 Texas 31
- CFP National Championship Game: No. 1 Michigan 34, No. 2 Washington 13
2024 season
- First round (Dec. 20-21)
- Quarterfinals (Dec. 31-Jan. 1)
- Semifinals (Jan. 9-10)
- CFP National Championship