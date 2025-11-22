Barcelona vs Athletic Club: posibles alineaciones, Jornada 13, LaLiga

Barcelona regresa a casa con la tarea de reinaugurar el Camp Nou con una victoria y reducir la distancia respecto al líder Real Madrid.

Después de más de dos años que dejó su casa por remodelación, el conjunto blaugrana regresa a la cancha del Camp Nou para enfrentar al Athletic Club y continuar luchando por ek liderato de LaLiga.

LaLiga de España 2025-26

Luego de la caída eneEl Clásico, el Barça logró recuperarse y no ha perdido en ninguna competencia. Se recompuso con un 3-1 ante el Elche y aunque en la Champions League no consiguió la victoria, repartió unidades con el Club Brujas con un 3-3 y posteriormente goleó al Celta de Vigo de visita con un contundente 2-4.

Barcelona sufrirá ligeras modificaciones en su once inicial debido a la expulsión de Frenkie De Jong en el último encuentro.

El Athletic ha tenido una temporada complicada con muchos altibajos en donde enrachar triunfos les cuesta trabajo. Los de Bilbao vienen de ganar en casa ante el Real Oviedo sin embargo, antes de eso hilaban tres descalabros incluyendo el de la Champion League a manos del Newcastle.

Lamine Yamal y Pau Cubarsí, en una práctica del Barcelona. EFE

En la séptima posición con 17 puntos, quieren sumar y escalar posiciones para meterse a puestos europeos mientras que su complicado rival, está a solo una victoria del Real Madrid que es líder por lo que es imprescindible que el Barça aproveche cualquier oportunidad de sumar puntos y apretar el camino por la primera posición.

Jornada 12 (destacados)

Sábado 22 de noviembre

• Barcelona vs Athletic, 10:15 a.m. ET Domingo 23 de noviembre

• Getafe vs Atlético, 12:30 p.m. ET

• Elche vs Real Madrid, 3 p.m. ET

Fecha y horario del Barcelona vs Athletic Club

Jornada 13, LaLiga

Barcelona vs Athletic Club

sábado 22 de noviembre

9:15 horas CDMX/10:15 horas E.T

Spotify Camp Nou

Posibles alineaciones del Barcelona vs Athletic Club

Barcelona

Joan García, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Èric Garcia, Jules Koundé; Gerard Martín, Dani Olmo, Fermín López; Ferrán Torres, Robert Lewandowski y Lamine Yamal.

Athletic Club

Unai Simón, Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Dani Vivian, Andoni Gorosabel, Mikel Jauregizar, Iñigo Ruiz de Galarreta, Oihan Sancet, Nico Williams, Álex Berenguer y Unai Gómez.

¿Dónde ver el Barcelona vs Athletic?

En México puedes seguir la actividad de LaLiga a través de la señal de Sky Sports mientras que en Estados Unidos puedes seguir el Barcelona vs Athletic Club por ESPN Deportes y ESPN App