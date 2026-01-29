Champions League: ¿Qué necesitan los clubes para clasificarse?

En la última jornada, cada gol podría marcar la diferencia a la hora de decidir quién avanza y qué sueños europeos se ven truncados de forma prematura.

La fase liguera de la UEFA Champions League 2025-26 ha traído mucha emoción y goles increíbles, pero las rondas eliminatorias se acercan rápidamente. Estamos a unas horas de saber qué 24 equipos avanzarán para aspirar a la gloria europea.

Pero primero, debe disputarse la última jornada de la fase liguera, y hay mucho en juego para algunos de los clubes más importantes del continente. Liverpool, Barcelona, ​​Tottenham Hotspur y el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, compiten por los ocho primeros puestos, lo que les permitiría acceder directamente a los octavos de final. El Manchester City también se encuentra en ese grupo, tras sufrir una impactante derrota por 3-1 ante el Bodø/Glimt el martes.

Los partidos se disputarán este 28 de enero, en lo que promete ser un caos absoluto durante dos horas. Cada gol podría marcar la diferencia a la hora de decidir quién avanza y qué sueños europeos se ven truncados de forma prematura.

Como recordatorio, los equipos que terminen del primero al octavo no pasarán a la ronda eliminatoria. Los clubes que queden del 9.º al 24.º puesto se enfrentarán en esa ronda en febrero, y los que ocupen del 25.º al 36.º puesto quedarán eliminados. Y, al igual que el año pasado, ningún equipo descenderá de la Champions League a la Europa League.

¿Qué equipos siguen en la lucha por las eliminatorias? ¿Qué se juega cada club? Aquí tienes todo lo que necesitas saber antes de la última jornada de la fase liguera.

Lamine Yamal se lamenta con el Barcelona Catherine Ivill – AMA/Getty Images

¿Quién ya está clasificado para las rondas eliminatorias?

Octavos de final (2):

El Arsenal tiene garantizado su primer o segundo puesto, lo que le otorga una posición destacada en el cuadro.

El Bayern Múnich aseguró su pase a octavos de final con una victoria por 2-0 sobre el Union Saint-Gilloise el miércoles pasado.

Garantizado al menos un lugar en la ronda eliminatoria de playoffs (13): Real Madrid, Liverpool, Tottenham, PSG, Newcastle, Chelsea, Barcelona, ​​Sporting CP, Manchester City, Atlético de Madrid, Atalanta, Inter y Juventus.

Pasarán octavos de final o quedarán eliminados (17): Borussia Dortmund, Galatasaray, Qarabag, Marsella, Bayer Leverkusen, AS Monaco, PSV Eindhoven, Athletic Club, Olympiacos, Napoli, FC København, Club Brugge, Bodo/Glimt, Benfica, Pafos, Union Saint-Gilloise y Ajax.

Eliminados (4): Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal y Kairat Almaty.

La batalla por el pase: cómo pueden clasificar los equipos

Nos espera una emocionante última jornada, ya que tanto la lucha por el top 8 como por el top 24 se decidirá en el último momento. En la cima, solo el Arsenal y el Bayern tienen sus puestos asegurados en la tabla, mientras que 32 de los 36 equipos aún podrían clasificarse para las rondas eliminatorias.

(Cada equipo a continuación aparece junto con su oponente en la última jornada el 28 de enero).

1. Arsenal (21 puntos, +18 de diferencia de goles)

Kairat Almaty (local)

Los Gunners están clasificados y seguro que terminarán entre los dos primeros. Esto les garantiza la ventaja de jugar la vuelta de cada eliminatoria en casa hasta la final.

2. Bayern Múnich (18, más -13)

PSV Eindhoven (visitante)

El Bayern tiene asegurado su puesto en octavos de final y se asegurará un puesto entre los dos primeros con un empate o una victoria contra el PSV. Esto les permitiría evitar al Arsenal hasta la final, si ambos equipos llegan hasta allí.

3. Real Madrid (15, más 11)

Benfica (A)

4. Liverpool (15, +6)

Qarabag (L)

Las dos potencias se encuentran en una situación similar: si ganan en la última jornada, les espera el pase a octavos de final. Sin embargo, aunque un empate contra el Benfica casi con seguridad clasificaría al Real Madrid para octavos de final, la menor diferencia de goles del Liverpool lo pone en un riesgo ligeramente mayor si no suma los tres puntos en Anfield contra el Qarabag.

5. Tottenham Hotspur (14, más -8)

Eintracht Frankfurt (A)

Si bien la campaña de los Spurs en la Premier League ha tenido sus dificultades, se encuentran en una buena posición en Europa. Una victoria contra el Frankfurt les garantizaría un puesto en octavos de final, y un empate podría hacer lo mismo si el club de Thomas Frank recibe ayuda de otros equipos.

6. París Saint-Germain (13, más 10)

Newcastle (L)

7. Newcastle United (13, +10)

París Saint-Germain (V)

8. Chelsea (13, más -6)

Napoli (A)

9. Barcelona (13, más -5)

FC København (H)

10. Sporting CP (13, más -5)

Athletic Club (A)

11. Manchester City (13, +4)

Galatasaray (L)

12. Atlético de Madrid (13, más -3)

Bodo/Glimt (H)

13. Atalanta (13, más -1)

Unión Saint-Gilloise (A)

Aquí es donde la cosa se pone un poco loca. Quedan seis puestos automáticos en octavos de final, y todos estos clubes tienen claras posibilidades de clasificarse. Quedarse puntos en sus partidos sería una ventaja para Real Madrid, Liverpool y/o Tottenham, ya que aumentaría las posibilidades de que una victoria los coloque entre los ocho primeros.

La diferencia de goles podría ser crucial para determinar quién obtiene uno de esos puestos, y es posible que se necesiten más criterios de desempate. Los siguientes, como referencia, son los goles a favor y los goles en contra de los visitantes. (Desplácese hacia abajo para ver la lista completa de criterios de desempate).

En particular, el PSG vs. Newcastle promete ser un partido imperdible. Si bien ambos equipos podrían pasar a octavos de final con un empate, ninguno se sentiría cómodo con ello, y su sólida diferencia de goles significa que una victoria es muy probable que los clasifique.

Una cosa es segura: no importa lo que suceda en el resto del torneo, los tres equipos de este grupo que ganen su último partido y terminen con la mayor cantidad de puntos y la mejor diferencia de goles avanzarán a los octavos de final.

14. Internazionale (12, más -6)

Borussia Dortmund (H)

15. Juventus (12, más 4)

Benfica (L)

Este par de clubes italianos también tiene una remota posibilidad de clasificarse para octavos de final. Con toda probabilidad, necesitarían ganar su último partido. Eso los dejaría con 15 puntos, por lo que necesitarían (por ejemplo) que seis de los ocho clubes que actualmente tienen 13 puntos empaten o pierdan su último partido.

La diferencia de goles relativamente fuerte del Inter de +6 (igual o mejor que la de siete de los 13 clubes que están por encima de ellos en la tabla) los coloca en una posición decente para cualquier desempate.

Por lo menos, los clubes saben que han superado la fase de liga.

16. Borussia Dortmund (11, más -4)

Internazionale (A)

17. Galatasaray (10, par)

Man City (V)

18. Qarabag (10, menos-2)

Liverpool (V)

Estos equipos técnicamente siguen en la contienda por los octavos de final, pero su atención (especialmente la del Galatasaray y el Qarabag) probablemente se centrará en los equipos inferiores. El Dortmund debe ganar o empatar para asegurarse su pase a las rondas eliminatorias, mientras que el Galatasaray y el Qarabag deben lograr victorias contra equipos de primera división. Aún necesitarían muchos resultados en su contra para no clasificarse, pero una derrota aplastante podría ponerlos nerviosos al revisar los marcadores a medida que se acerca el final.

19. Marsella (9, par)

Club Brugge (A)

20. Bayer Leverkusen (9, menos -4)

Villarreal (H)

21. AS Mónaco (9, menos -6)

Juventus (local)

A veces la tarea es sencilla: ganar el último partido y avanzar a las rondas eliminatorias. Así es para estos tres clubes, y aunque un empate podría ser suficiente, daría a los seis clubes que están justo por debajo en la tabla motivos para la esperanza.

Una derrota podría ser desastrosa, sobre todo para el Mónaco. Cinco de los seis clubes que están por debajo, con siete u ocho puntos, tienen una diferencia de goles superior.

22. PSV Eindhoven (8, más -1)

Bayern Múnich (H)

23. Athletic Club (8, menos -4)

Sporting CP (L)

24. Olympiacos (8, menos -5)

Ajax (V)

25. Nápoli (8, menos -5)

Chelsea (H)

26. FC København (8, menos -6)

Barcelona (A)

27. Club Brugge (7, menos -5)

Marsella (L)

En el corazón de la carrera por el top 24, el segundo desempate (goles marcados) separa actualmente a Olympiacos y Napoli en la línea divisoria.

Los enfrentamientos específicos influyen en gran medida en la percepción de estos equipos sobre sus posibilidades de clasificación. El Olympiacos, por ejemplo, seguramente se alegra de ver al Ajax (actualmente 32.º en la tabla) en su calendario. Mientras tanto, el PSV, el Nápoli y el Copenhague tendrán tareas monumentales por delante si quieren asegurar su puesto, enfrentándose a algunos de los equipos más grandes de Europa.

Ganar sus partidos finales sería muy beneficioso para cualquiera de estos equipos, aunque no se puede garantizar nada independientemente de otros resultados.

28. Bodo/Glimt (6, menos -2)

Atlético de Madrid (A)

29. Benfica (6, menos -4)

Real Madrid (L)

30. Pafos (6, menos -6)

Slavia Praga (H)

31. Union Saint-Gilloise (6, menos -10)

Atalanta (L)

32. Ajax (6, menos -12)

Olympiacos (V)

Para estos equipos que actualmente están fuera, es cuestión de victoria y esperanza. Cualquier cosa menos que eso y sus campañas europeas llegarán a su fin.

33. Eintracht Frankfurt (4, menos -9)

Tottenham Hotspur (H)

34. Slavia Praga (3, menos -11)

Pafos (A)

35. Villarreal (1, menos -10)

Bayer Leverkusen (A)

36. Kairat Almaty (1, menos-14)

Arsenal (A)

Los cuatro últimos clubes han sido eliminados.

¿Cuáles son los desempates de la fase de liga?

1 – Diferencia de goles

2 – Goles marcados

3 – Goles marcados como visitante

4 – Victorias

5 – Victorias como visitante

6 – Mayor número de puntos totales obtenidos por los oponentes de la fase de liga

7 – Mayor diferencia de goles obtenida por los oponentes de la fase de liga

8 – Mayor número de goles marcados por los oponentes de la fase de liga

9 – Puntos disciplinarios

10 – Coeficiente de clubes de la UEFA

¿Importa dónde terminas en la tabla?

Potencialmente, porque las posiciones en la fase de liga dan forma al cuadro de la ronda eliminatoria.

El sistema de “siembra” introducido para 2024-25 significa que los equipos mejor ubicados no se enfrentarán entre sí hasta las últimas etapas de las rondas eliminatorias.

La temporada pasada fue un ejemplo notable del gran impacto que puede tener el nuevo sistema. El Manchester City no se clasificó para las eliminatorias hasta la última jornada de la fase liguera, y su 22.º puesto le obligó a disputar los playoffs de la ronda eliminatoria. Esto lo situó en una situación de choque con el Real Madrid, que ganó 6-3 en la ida y vuelta. Sin embargo, el PSG no pareció verse afectado por la ronda extra, superando al Brest en los playoffs y hasta el título.

El gráfico a continuación muestra cómo la tabla final afecta el cuadro.

Llaves de la Champions League ESPN

¿Cuándo es el sorteo de los playoffs de la fase eliminatoria?

El sorteo para la ronda eliminatoria de los playoffs, en el que participarán los clubes que finalicen del noveno al vigésimo cuarto lugar, se llevará a cabo el 30 de enero.