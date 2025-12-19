Complete college football bowl schedule, results: Dates, times, matchups, TV schedule and more

The 2025-26 bowl schedule is set. Here are all of the matchups as bowl season spans over five weeks starting Dec. 13 and ending on Jan. 19. All times are Eastern.
Saturday, Dec. 13
LA Bowl
Tuesday, Dec. 16
IS4S Salute to Veterans Bowl
Wednesday, Dec. 17
StaffDNA Cure Bowl
68 Ventures Bowl
Thursday, Dec. 18
Xbox Bowl, 9 p.m., ESPN2
Friday, Dec. 19
Myrtle Beach Bowl, 11 a.m., ESPN
Union Home Mortgage Gasparilla Bowl, 2:30 p.m., ESPN
College Football Playoff first-round game, 8 p.m., ABC
Saturday, Dec. 20
College Football Playoff first-round game, Noon, ABC
College Football Playoff first-round game, 3:30 p.m., TNT
College Football Playoff first-round game, 7:30 p.m., TNT
Monday, Dec. 22
Famous Idaho Potato Bowl, 2 p.m., ESPN
Tuesday, Dec. 23
Bush’s Boca Raton Bowl of Beans, 2 p.m. ESPN
New Orleans Bowl, 5:30 p.m., ESPN
Scooter’s Coffee Frisco Bowl, 9 p.m., ESPN
Wednesday, Dec. 24
Sheraton Hawaii Bowl, 8 p.m., ESPN
Friday, Dec. 26
GameAbove Sports Bowl, 1 p.m., ESPN
Rate Bowl, 4:30 p.m., ESPN
ServPro First Responder Bowl, 8 p.m., ESPN
Saturday, Dec. 27
Go Bowling Military Bowl, 11 a.m., ESPN
Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl, Noon, ABC
Wasabi Fenway Bowl, 2:15 p.m., ESPN
Pop-Tarts Bowl, 3:30 p.m., ABC
Snoop Dogg Arizona Bowl, 4:30 p.m., CW
Isleta New Mexico Bowl, 5:45 p.m., ESPN
TaxSlayer Gator Bowl, 7:30 p.m., ABC
Kinder’s Texas Bowl, 9:15 p.m., ESPN
Monday, Dec. 29
JLab Birmingham Bowl, 2 p.m., ESPN
Tuesday, Dec. 30
Radiance Technologies Independence Bowl, 2 p.m., ESPN
Liberty Mutual Music City Bowl, 5:30 p.m., ESPN
Valero Alamo Bowl, 9 p.m., ESPN
Wednesday, Dec. 31
ReliaQuest Bowl, Noon, ESPN
Tony the Tiger Sun Bowl, 2 p.m., CBS
Cheez-It Citrus Bowl, 3 p.m., ABC
SRS Distribution Las Vegas Bowl, 3:30 p.m., ESPN
Goodyear Cotton Bowl (College Football Playoff quarterfinal), 7:30 p.m., ESPN
Thursday, Jan. 1
Capital One Orange Bowl (College Football Playoff quarterfinal), Noon, ESPN
Rose Bowl presented by Prudential (College Football Playoff quarterfinal), 4 p.m., ESPN
Allstate Sugar Bowl (College Football Playoff quarterfinal), 8 p.m., ESPN
Friday, Jan. 2
Lockheed Martin Armed Forces Bowl, 1 p.m., ESPN
AutoZone Liberty Bowl, 4:30 p.m., ESPN
Duke’s Mayo Bowl, 8 p.m., ESPN
Holiday Bowl, 8 p.m., Fox
Thursday, Jan. 8
Vrbo Fiesta Bowl (College Football Playoff semifinal), 7:30 p.m., ESPN
Friday, Jan. 9
Chick-Fil-A Peach Bowl (College Football Playoff semifinal), 7:30 p.m., ESPN
Monday, Jan. 19
National Championship Game, 7:30 p.m., ESPN