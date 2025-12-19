Complete college football bowl schedule, results: Dates, times, matchups, TV schedule and more

The 2025-26 bowl schedule is set. Here are all of the matchups as bowl season spans over five weeks starting Dec. 13 and ending on Jan. 19. All times are Eastern.

Saturday, Dec. 13

LA Bowl

Tuesday, Dec. 16

IS4S Salute to Veterans Bowl

Wednesday, Dec. 17

StaffDNA Cure Bowl

68 Ventures Bowl

Thursday, Dec. 18

Xbox Bowl, 9 p.m., ESPN2

Friday, Dec. 19

Myrtle Beach Bowl, 11 a.m., ESPN

Union Home Mortgage Gasparilla Bowl, 2:30 p.m., ESPN

College Football Playoff first-round game, 8 p.m., ABC

Saturday, Dec. 20

College Football Playoff first-round game, Noon, ABC

College Football Playoff first-round game, 3:30 p.m., TNT

College Football Playoff first-round game, 7:30 p.m., TNT

Monday, Dec. 22

Famous Idaho Potato Bowl, 2 p.m., ESPN

Tuesday, Dec. 23

Bush’s Boca Raton Bowl of Beans, 2 p.m. ESPN

New Orleans Bowl, 5:30 p.m., ESPN

Scooter’s Coffee Frisco Bowl, 9 p.m., ESPN

Wednesday, Dec. 24

Sheraton Hawaii Bowl, 8 p.m., ESPN

Friday, Dec. 26

GameAbove Sports Bowl, 1 p.m., ESPN

Rate Bowl, 4:30 p.m., ESPN

ServPro First Responder Bowl, 8 p.m., ESPN

Saturday, Dec. 27

Go Bowling Military Bowl, 11 a.m., ESPN

Bad Boy Mowers Pinstripe Bowl, Noon, ABC

Wasabi Fenway Bowl, 2:15 p.m., ESPN

Pop-Tarts Bowl, 3:30 p.m., ABC

Snoop Dogg Arizona Bowl, 4:30 p.m., CW

Isleta New Mexico Bowl, 5:45 p.m., ESPN

TaxSlayer Gator Bowl, 7:30 p.m., ABC

Kinder’s Texas Bowl, 9:15 p.m., ESPN

Monday, Dec. 29

JLab Birmingham Bowl, 2 p.m., ESPN

Tuesday, Dec. 30

Radiance Technologies Independence Bowl, 2 p.m., ESPN

Liberty Mutual Music City Bowl, 5:30 p.m., ESPN

Valero Alamo Bowl, 9 p.m., ESPN

Wednesday, Dec. 31

ReliaQuest Bowl, Noon, ESPN

Tony the Tiger Sun Bowl, 2 p.m., CBS

Cheez-It Citrus Bowl, 3 p.m., ABC

SRS Distribution Las Vegas Bowl, 3:30 p.m., ESPN

Goodyear Cotton Bowl (College Football Playoff quarterfinal), 7:30 p.m., ESPN

Thursday, Jan. 1

Capital One Orange Bowl (College Football Playoff quarterfinal), Noon, ESPN

Rose Bowl presented by Prudential (College Football Playoff quarterfinal), 4 p.m., ESPN

Allstate Sugar Bowl (College Football Playoff quarterfinal), 8 p.m., ESPN

Friday, Jan. 2

Lockheed Martin Armed Forces Bowl, 1 p.m., ESPN

AutoZone Liberty Bowl, 4:30 p.m., ESPN

Duke’s Mayo Bowl, 8 p.m., ESPN

Holiday Bowl, 8 p.m., Fox

Thursday, Jan. 8

Vrbo Fiesta Bowl (College Football Playoff semifinal), 7:30 p.m., ESPN

Friday, Jan. 9

Chick-Fil-A Peach Bowl (College Football Playoff semifinal), 7:30 p.m., ESPN

Monday, Jan. 19

National Championship Game, 7:30 p.m., ESPN

