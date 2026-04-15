La Copa brillará en Sevilla en la previa de la gran final

Hace siete meses, en Sant Just Desvern, la Copa de Su Majestad el Rey dibujó el primero de sus 136 encuentros posteriores. Desde aquel 27 de septiembre, 125 clubes —en siete rondas diferentes— han soñado con esta competición, la más relevante, pasional e importante para nuestro fútbol.

Un camino largo, precioso, que culminará este 18 de abril en La Cartuja de Sevilla, a 1.000 kilómetros de la localidad barcelonesa donde comenzó la aventura 2025/2026. Y es que a partir de las 21:00 horas del sábado, Atlético de Madrid y Real Sociedad pugnarán en la 124ª final del torneo, el más antiguo a nivel nacional. De ganarla, este sería el undécimo título copero de los colchoneros; el cuarto en el caso de los txuri-urdin.

Con todo ello, la previa del encuentro alcanzará su momento culminante con la llegada del trofeo a la capital hispalense, un acto previsto para el jueves 16 en los Jardines de San Telmo, uno de los enclaves más emblemáticos de la ciudad. Rafael Louzán, presidente de la RFEF, Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, y José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, serán los encargados de recibir a la comitiva que trasladará el título, cuya llegada está fijada a las 13:30 horas tras un recorrido en calesa que partirá desde la Plaza de España y estará encabezado por los exjugadores Gabi y Xabi Prieto, embajadores de los finalistas.

El acto institucional marcará la apertura de una exposición con diferentes obras pictóricas, la cual podrá visitarse hasta el sábado en la sala de exposiciones temporales de San Telmo (con acceso por la calle Palos de la Frontera). En este espacio, los aficionados tendrán la oportunidad de disfrutar gratuitamente de una cuidada selección del patrimonio artístico que la RFEF ha ido reuniendo a lo largo de los años, a la que se suma como gran atractivo la presencia del trofeo.

HORARIO DE LA EXPOSICIÓN SOBRE LA COPA DEL REY MAPFRE EN EL PALACIO DE SAN TELMO

Día Horario Jueves 16 de abril De 17 a 20 horas Viernes 17 de abril De 10 a 14 y de 17 a 20 horas Sábado 18 de abril De 10 a 14 horas

Ya en la jornada previa a la gran final, el I Premio de Periodismo Deportivo ‘José Ángel de la Casa’ centrará la atención con la entrega del galardón al comunicador Manolo Lama, quien será distinguido por su extensa trayectoria en los anexos de La Cartuja (Village VIP, acceso C1) a partir de las 13:00.

Ese mismo viernes, un lugar patrimonio de la humanidad como el Real Alcázar de Sevilla albergará la cena oficial con nutrida representación de las autoridades civiles, deportivas y de los clubes participantes. Todo ello después de que los equipos finalistas, que llegarán ese mismo día a Sevilla, completen sus respectivos entrenamientos y ruedas de prensa, además del ya tradicional posado oficial de entrenadores y capitanes.

PROGRAMA DE EVENTOS EN DIRECTO PARA EL VIERNES 17 DE ABRIL (CANALES OFICIALES DE LA RFEF)

Día Horario 17:15 Rueda de prensa oficial del Atlético de Madrid 18:00 Entrenamiento oficial del Atlético de Madrid (15 minutos abierto a medios de comunicación) 19:00 Posado de los entrenadores y capitanes finalistas con el trofeo 19:15 Rueda de prensa oficial de la Real Sociedad 20:00 Entrenamiento oficial de la Real Sociedad (15 minutos abierto a medios de comunicación)

RFEF.TV ofrecerá todos los eventos en directo

Así, los aficionados de ambos equipos darán color a una final que se sentirá en todas las calles sevillanas, convertidas en un espacio para la convivencia, diversión y deportividad entre hinchadas. A las ‘fan zone‘ de ambos clubes finalistas, ubicadas en el parking de las Moreras (junto al Parque del Alamillo) para los seguidores del Atlético de Madrid y en la Avenida de Carlos III (junto al apeadero de La Cartuja) en el caso de la Real Sociedad, se unirán numerosas actividades en distintos puntos de la ciudad.

La RFEF habilitará zonas ‘Fan Experience’ como lugares de diversión, concordia, información y concienciación medioambiental cargadas de actividades que se desarrollarán a partir del viernes en los siguientes puntos:

En estas ubicaciones, distribuidas por toda la ciudad, los aficionados podrán disfrutar de animación con DJ y speaker, campo 3×3, subsoccer, photocall, chutómetro, juegos de precisión y futbolines. También de la ‘Copa Freestyle‘, que incluirá exhibiciones y duelos y se prolongará hasta el mismo sábado por la mañana en ‘las Setas’—escenario que también dará cabida a un productivo encuentro entre aficiones con el objetivo de ensalzar los valores del deporte—.

Entre las acciones más destacadas durante el partido figura la puesta en marcha de un palco sensorial destinado a personas con necesidades específicas y un servicio de narración audiodescriptiva para aficionados con discapacidad visual

Sevilla está lista para convertirse en el epicentro del fútbol español.