Líder da LaLiga, Barcelona visita a Real Sociedad

Por Graham Ruthven

Os líderes de Flick

Barcelona e Real Madrid viveram semanas opostas. Enquanto os merengues demitiram Xabi Alonso após perderem a Supercopa da Espanha, também caíram para o Albacete na Copa do Rei, aumentando a crise; o Barça, por sua vez, estendeu sua melhor sequência da temporada.

A vitória sobre o Racing Santander, na quinta, foi a nona seguida do Barcelona em todas as competições. Um triunfo fora contra a Real Sociedad levaria a série a 10 jogos.

A equipe de Hansi Flick levou a melhor sobre a La Real no fim de setembro, mas perdeu na última visita ao Anoeta, na temporada passada. Ainda assim, o Barcelona vive grande fase e pode consolidar a liderança da LaLiga.

Confrontos recentes

A Real Sociedad, por sua vez, tenta ganhar embalo sob o comando do novo treinador Pellegrino Matarazzo. O americano conquistou a primeira vitória, contra o Getafe, na semana passada, mas bater o Barça seria um recado forte.

Jogadores-chave

Nenhum jogador da Real Sociedad marcou mais gols na liga nesta temporada do que Mikel Oyarzabal. O espanhol tem sido utilizado como atacante móvel por Matarazzo e deve encontrar espaço nas costas da linha alta do Barça.

Brais Méndez balançou as redes na vitória da La Real sobre o Getafe, o que o credencia como ameaça contra o líder, enquanto Take Kubo é um criador nato. O japonês, aliás, tem média de 2,1 dribles por 90 minutos.

Gonçalo Guedes acrescenta ameaça em profundidade à Real Sociedad. O português marcou recentemente contra o Atlético de Madrid e pode causar problemas ao Barça no terço final.

O XI inicial do Barça na final da Supercopa

O Barcelona tem um dos ataques mais temidos do futebol europeu, e a La Real precisa ficar atenta a diversas armas, incluindo Lamine Yamal, que marcou contra o Racing na Copa do Rei na quinta-feira.

Robert Lewandowski pode voltar ao time titular após ser poupado na Copa, enquanto Raphinha é outro que pode retornar. Isso deixaria Marcus Rashford no banco.

Flick pode repetir o trio de meio-campo com Frenkie De Jong, Fermín López e Pedri que levou o Barcelona à vitória sobre o Real Madrid na final da Supercopa da Espanha.

No gol, Joan García teve um retorno impactante após lesão. Aos 24 anos, foi decisivo na recente vitória sobre o Espanyol e vem ganhando fama de um dos melhores goleiros do mundo no momento.

Notícias das equipes

Yangel Herrera é dúvida por lesão na Real Sociedad para o duelo deste fim de semana contra o líder, e Iñaki Rupérez é outro que pode ficar fora pela La Real.

Gavi segue fora do Barcelona com uma lesão de longa duração, enquanto Andreas Christensen também deve desfalcar os visitantes no Anoeta.

No mais, Flick tem todo o elenco à disposição. O técnico alemão pode rodar a equipe em alguns setores pelo calendário recente intenso do Barcelona, mas os catalães têm opções.

Palpite

Matarazzo está invicto desde que assumiu a Real Sociedad em dezembro, mas encarar um Barça embalado após o título da Supercopa é, de longe, seu maior teste até aqui. Por isso, a aposta é em vitória visitante: Real Sociedad 1 a 2 Barcelona

(Imagem de capa: IMAGO)

