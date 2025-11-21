Mild November days continue for the Triad, weekend rain chance
Meteorologist Brian Slocum has your Wednesday forecast
IT PRETTY QUICKLY. WE’VE GOT A FEW EARLY SHOWERS IN THE FORECAST EARLY ON. WE’VE GOT SOME MILDER TEMPERATURES IN THE FORECAST FOR THE MONTH OF NOVEMBER. WE ALSO HAVE A CHANCE FOR SOME WET WEATHER THIS WEEKEND. IT’S NOT A HUGE CHANCE, AND THE BEST CHANCE ACTUALLY COMES AT A PRETTY FAVORABLE TIME OF DAY, ESPECIALLY IF YOU HAVE A PLAN TO SPEND SOME TIME OUTDOORS. WE WERE KIND OF ON THE TAIL END OF SOME OVERNIGHT RAIN THAT CAME THROUGH. SCATTERED SHOWERS CONTINUE TO DWINDLE A BIT, BUT THERE ARE LARGE IN NUMBERS AT THE MOMENT. WITH EACH PASSING HOUR. OUR RAIN CHANCE IS GOING TO DROP PRETTY QUICKLY AS WE SWITCH GEARS AND TAKE A LOOK AT OUR FIRST WARNING RADAR. SEE WINSTON-SALEM HERE. GETTING INTO GUILFORD COUNTY NEAR GREENSBORO. KIND OF A TIGHTER LOOK AT NORTHERN DAVIDSON COUNTY, SOUTHERN FORSYTH. WE’VE GOT A FEW RAIN DROPS FROM CLEMMONS TO MIDWAY FARTHER NORTH, GETTING INTO SUMMERFIELD AND CROSSING THE BORDER INTO ROCKINGHAM COUNTY. WE HAVE SOME RAIN THAT GOT PAST REIDSVILLE PRETTY QUICKLY, MOVING TOWARD YANCEYVILLE AT THE MOMENT, AND A FEW SHOWERS NEAR SAXAPAHAW GETTING INTO SOUTHERN PORTIONS OF ALAMANCE COUNTY DOWN INTO CHATHAM COUNTY NEAR SILER CITY RIGHT NOW. TEMPS ARE MILD THAT WE’RE NOT SEEING THE SUBFREEZING TEMPERATURES. IN FACT, IF YOU COMPARE THESE 40S AND 50S TO YESTERDAY’S TEMPERATURES AT THIS TIME, YOU’LL SEE ABOUT A 20 DEGREE BUMP UP IN TEMPERATURE OVER PARTS OF OUR AREA. CLOUDS CAN MAKE A HUGE DIFFERENCE, AND THE AIR IS MOISTENED UP A BIT WITH THE RAIN IN THE AREA, SO IT’S NOT QUITE AS DRY AND COOL IN THE MORNING. SO WE DON’T SEE THOSE TEMPERATURES PLUMMET AS MUCH. SO WE GET A HEAD START ON SOME WARMER NUMBERS TODAY, AND WITH CLEARING AND MORE SUNSHINE EXPECTED, WE’LL GET THOSE HIGHS BACK IN THE LOWER 70S LATER THIS AFTERNOON. NORTH NORTHWEST WINDS AT FIVE MILES PER HOUR AND THEN TEMPERATURES SLIP INTO THE 60S AND EVENTUALLY THE 50S LATER ON TONIGHT. GOT A LIGHT WIND IN THE FOOTHILLS. MAINLY SUNNY CONDITIONS WITH A HIGH, CLOSE TO 70 MOUNTAIN TEMPERATURES IN THE LOWER 60S THIS AFTERNOON, WITH A WEST WIND AT 5 TO 10 AND THEN SOME 50S LATER ON THIS EVENING. THE FIRE DANGER IS DOWN A LITTLE BIT, STILL IN THE HIGH RANGE FOR THE TRIAD, AS WELL AS THE FOOTHILLS OF MORE OF A MODERATE RISK FOR THE MOUNTAINS. THE RAIN HELPED THE FACT THAT THE AIR IS MOISTENED UP. THAT HELPS TO. WE’RE NOT EXPECTING AS MUCH OF A STRONG BREEZE. I STRONGLY ENCOURAGE FOLKS TO BE REALLY, REALLY CAREFUL WITH PLANNED OUTDOOR BURNS. JUST A LOT OF TREE LITTER ON THE GROUND, AND IT’S NOT GOING TO TAKE MUCH TO DRY THINGS OUT. EVEN WITH THE OVERNIGHT RAIN MOVING OUT. SO TAKE A LOOK AT THE HOUR BY HOUR FORECAST. YOU CAN SEE GOOD SUNSHINE INTO THE AFTERNOON. BY LUNCHTIME WE SHOULD BE IN THE UPPER 60S WITH HIGHS IN THE LOWER 70S. LATER TODAY, CLOUDS RETURN FOR THURSDAY. THAT SHOULD COOL TEMPERATURES DOWN A LITTLE BIT. HIGHS EXPECTED TO BE IN THE MID 60S. LATER ON AS WE TAKE A LOOK AT FRIDAY. SOME WET WEATHER POSSIBLE FOR THE MORNING COMMUTE EARLY FRIDAY AND THEN WE COULD SEE A SPOTTY SHOWER POP UP HERE AND THERE. BUT IT DOESN’T LOOK TERRIBLY WET. MORE RAIN RETURNS FRIDAY NIGHT COULD GET US INTO SATURDAY MORNING, AND A FEW PATCHY SHOWERS ARE IN YOUR SATURDAY FORECAST TOO. YOU LOOK AT YOUR SEVEN DAY FORECAST. YOU CAN SEE THE UP AND DOWN NUMBERS PEAKING ON SATURDAY, COOLING A BIT FOR SUNDAY’S PARADE SCHEDULE. WE’LL SEE MID 60S FOR MONDAY AND TUESDAY TO MIDWEEK. RAIN.
Mild November days continue for the Triad, weekend rain chance
Meteorologist Brian Slocum has your Wednesday forecast
Updated: 5:14 AM EST Nov 19, 2025
Editorial Standards
Early showers will taper quickly Wednesday morning, but a few rainfrops may still impact the morning commute. Temperatures will become mild for November this week, but remain a little up and down.
Early showers will taper quickly Wednesday morning, but a few rainfrops may still impact the morning commute. Temperatures will become mild for November this week, but remain a little up and down.