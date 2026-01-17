Oviedo vs Atlético de Madrid: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid vuelve a enfocarse en La Liga con la confianza en alza tras la contundente victoria 4-1 frente al Club Brujas que le permitió avanzar a los octavos de final de la UEFA Champions League. El equipo de Diego Simeone ofreció una de sus actuaciones más convincentes del curso y ratificó su poder ofensivo en el momento más exigente de la temporada. Ese impulso europeo ahora buscará trasladarlo al campeonato doméstico.

Del otro lado estará el Real Oviedo, último en la tabla con 17 puntos y a ocho unidades del Elche CF, primer equipo fuera de la zona de descenso. El contraste en la tabla es evidente, pero la necesidad del conjunto asturiano puede convertir el duelo en un partido más exigente de lo que indican los números.

A continuación, repasamos el contexto completo, las posibles alineaciones y los puntos clave de la previa.

¿A qué hora se juega el Oviedo vs Atlético de Madrid?

Ciudad : Oviedo, España

: Oviedo, España Estadio : Carlos Tartiere

: Carlos Tartiere Fecha : sábado 28 de febrero

: sábado 28 de febrero Hora : 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP Árbitro: TBD

Historial de enfrentamientos directos entre el Oviedo y el

Atlético de Madrid

Partidos jugados : 84

: 84 Oviedo : 27

: 27 Empate : 18

: 18 Atlético de Madrid: 39

Último partido entre ambos: 29/11/2025 – Atlético de Madrid 2-0 Oviedo – LaLiga, Fecha 14

Últimos 5 partidos

Oviedo Atlético de Madrid Real Sociedad 3-3 Oviedo (21/02/26) Atlético de Madrid 4-1 Brujas (25/02/26) Oviedo 1-2 Athletic Club (15/02/26) Atlético de Madrid 4-2 Espanyol (21/02/26) Oviedo 1-0 Girona (31/01/26) Brujas 3-3 Atlético de Madrid (18/02/26) Barcelona 3-0 Oviedo (25/01/26) Atlético de Madrid 4-0 Barcelona (12/02/26) Osasuna 3-2 Oviedo (17/01/26) Atlético de Madrid 0-1 Real Betis (08/02/26)

¿Cómo ver el Oviedo vs Atlético de Madrid por Televisión y Streaming online?

Últimas noticias del Oviedo

El conjunto asturiano viene de rescatar un empate agónico ante la Real Sociedad que le permite sostenerse con ilusión en su pelea por la permanencia. Pese a que no cae en casa desde octubre (0-2 vs Espanyol), lo cierto es que solo ha ganado uno de sus últimos 17 partidos.

Guillermo Almada sabe que Eric Bailly no llega de la mejor forma física y que David Costas se perderá el duelo frente al Atlético.

Posible alineación del Oviedo frente al Atlético de Madrid (4-5-1): Aaron Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Carmo, Javi Lopez; Kwasi Sibo, Nicolás Fonseca, Haissem Hassan, Santi Cazorla, Ilyas Chaira; Federico Vinas.

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Por estos días Antoine Griezmann es el centro del foco en el Aleti, no tanto por lo hecho dentro del campo de juego sino por la latente posibilidad de que abandone el club para jugar en el Orlando City de la MLS.

El francés ya tendría la decisión tomada y podría estar disputando sus últimos encuentros como colchonero. “Espero que elija lo que sea mejor para él y lo que realmente quiera, se merece tener lo que desea”, aseguró Diego Simeone al respecto.

En cuanto al encuentro frente a Oviedo, el Cholo no podrá contar con Nico González ni Pablo Barrios.

Posible alineación del Atlético de Madrid contra Espanyol (4-3-3): Oblak; Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Johnny Cardoso, Koke, Looman; Julián Álvarez, Alexander Sorloth.

Pronóstico SI Fútbol

La irregularidad del Atlético en La Liga y su poderío ofensivo se combina con la necesidad imperiosa del Oviedo de sumar. El resultado puede ser un partido abierto, con más de un gol de cada equipo.

Oviedo 2-2 Atlético de Madrid