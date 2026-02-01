PBR bull riding is happening this weekend at Sacramento’s Golden 1 Center
HOLD ON TIGHT. BULL RIDING IS TAKING CENTER STAGE AT THE GOLDEN ONE CENTER THIS WEEKEND, BUT YOU’LL HAVE TO LEAVE IT TO THE PROFESSIONALS. KCRA 3’S TEO TORRES STOPPED BY TO GET A LOOK AT TODAY’S ACTION. WELL, IT ALL COMES DOWN TO THIS. THIS IS THE SHOOT. TECHNICALLY, IT’S CALLED THE BUCKING CHUTE, WHERE THE BULL RIDERS STRAP IN. GOT HIS HAND IN THAT THAT LEATHER STRAP SO HE DOESN’T GET BUCKED OFF OR HOPING HE DOESN’T GET BUCKED OFF. WHAT WOULD POSSESS SOMEBODY TO DO THIS? WELL, LET’S GO TO THE SOURCE. WE GOT HUDSON. BOLTON. HE IS THE CURRENT 20 YEAR OLD REIGNING ROOKIE OF THE YEAR CHAMPION FOR 2025. DID YOU BEG YOUR PARENTS AT 11 YEARS OLD, PLEASE? CAN I RIDE BULLS? NOT REALLY. I MEAN, THEY THOUGHT IT WAS PRETTY CRAZY ME TO DO IT, BUT THEY WERE SUPPORTIVE. AND FIRST TIME I DID IT, IT JUST FELL IN LOVE WITH THE SPORT AND GOT HOOKED TO IT. SO. ALL RIGHT, SO YOU DID IT THROUGH HIGH SCHOOL, THAT KIND OF THING. CORRECT. WHEN DID YOU DECIDE I WANT TO PURSUE THIS EVEN DEEPER AND GO PROFESSIONAL? YEAH, I’D SAY ONCE I WAS I WAS PLAYING FOOTBALL AND RIDING BULLS AT THE SAME TIME. AND IT WAS KIND OF GETTING TO THE POINT WHERE I HAD TO PICK ONE AND I HAD TO PICK ONE AND WENT HOME SCHOOLED AND PURSUED MY RIDING CAREER AND WENT ALL IN. ALL RIGHT. WELL, WELL, THEY RAISED THEM TOUGH IN TENNESSEE, OBVIOUSLY, BUT YOU STAY TOUGH BY PROTECTING YOURSELF. KIND OF WALK US THROUGH SOME OF THIS STUFF. THAT’S RIGHT. WE GOT THE BULL RIDING BEST RIGHT HERE THAT KEEPS THE HORNS FROM GOING INTO US. IT KIND OF SLIDES RIGHT OFF WITH THAT VEST ON. THIS IS WHAT WE HOLD ON TO THE BULLS WITH. I MEAN, IT’D BE PRETTY HARD TO HOLD ON TO WITHOUT THIS. YEAH, WE GOT THE CHAPS RIGHT HERE. THOSE ARE FOR STYLE. AND THEY JUST KIND OF FLASH AROUND BECAUSE IT’S A JOKE. THEY DO JUDGE YOU ON STYLE, TOO. YEAH, IT’S A JUDGE SPORT. SO I MEAN THAT’S THAT’S WHAT THAT’S FOR. AND THEN WE HAVE OUR BOOTS AND SPURS RIGHT HERE. A LOT OF YOU HAVE TO RIDE BULLS WITH YOUR FEET. SO THAT HELPS US HOLD ON INSTEAD OF SLIDING AROUND EVERYWHERE. AND THEY’RE NOT SHARP AT ALL. A LOT OF PEOPLE THINK THEY’RE SHARP, BUT THEY’RE NOT. SO THEY DON’T HURT THE BULLS AT ALL. AND THEN WE HAVE OUR HELMET RIGHT HERE THAT KEEPS OUR TEETH IN OUR HEAD AND KEEPS US FROM HEADBUTTING THE BULLS AND KEEPS US SAFE. AND THEN WE GOT OUR GLOVES SO WE DON’T GET CALLUSES ALL OVER OUR HANDS. MAKES SENSE. TEETH AND HEAD. THAT’S GOOD FOR STYLE POINTS AS WELL. ALL RIGHT. WELL, THANK YOU SO MUCH I APPRECIATE IT. SO ONE OF THE BULLS THAT WOULD BE IN THE CHAMPIONSHIP IS A BULL. I’D LIKE TO INTRODUCE YOU TO CALLED MERCY. ISN’T THAT KIND OF IRONIC? YEAH. MERCY IS. THEY USUALLY RESERVE IT FOR THE CHAMPIONSHIP ROUND BECAUSE MERCY IS VERY HARD TO RIDE. HERE IS HER OWNER, HIS OWNER. RATHER TO TALK ABOUT WHAT MAKES MERCY SO VERY SPECIAL. HE KICKS REALLY HARD. SO HE HAS A LOT OF UP AND DOWN, WHICH IS KIND OF DIFFICULT FOR SOME RIDERS TO, I MEAN, KIND OF MATCH UP WITH. AND THEN HE CHANGES DIRECTIONS. SO HE’S NOT REALLY HE’S NOT GOING TO DO THE SAME THING EVERY TIME. HOW MANY SHOWS DOES MERCY DO A YEAR? IT KIND OF DEPENDS. LIKE HE HE MAY GO TO LIKE I’M GOING TO SAY 15 MAYBE A YEAR. SO WITH THAT IT IS THREE DAYS OF INTENSE BULL RIDING. SO MUCH FUN TO WATCH. TONIGHT IT BEGINS THEN SATURDAY AND THE CHAMPIONSHIP IS SUNDAY. COME ON DOWN TO THE GOLDEN ONE CENTER AND TAKE IT ALL IN. PBR BEGINS TONIGH
PBR bull riding is happening this weekend at Sacramento’s Golden 1 Center
Updated: 2:36 PM PST Jan 30, 2026
Professional bull riding takes center stage at the Golden 1 Center in Sacramento this weekend. Ariat PBR events are planned for Friday and Saturday at 6:45 p.m. and Sunday at 1:45 p.m. You can also watch the event on Paramount+. Hear from a bull rider and the owner of a bull named Mercy in the video above. Learn more here. See more coverage of top California stories here | Download our app | Subscribe to our morning newsletter | Find us on YouTube here and subscribe to our channel
Professional bull riding takes center stage at the Golden 1 Center in Sacramento this weekend.
Ariat PBR events are planned for Friday and Saturday at 6:45 p.m. and Sunday at 1:45 p.m.
You can also watch the event on Paramount+.
Hear from a bull rider and the owner of a bull named Mercy in the video above.
