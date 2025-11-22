Rain Late Friday Through Early Saturday, Drier End To Weekend
Rounds of rain return to the Susquehanna Valley Friday evening and intensify overnight. Rain chances taper from west to east Saturday morning leading to a dry end to Saturday. Weather stays dry and mild Sunday.
Updated: 11:17 PM EST Nov 21, 2025
Our gloomy stretch of weather continues Friday evening as rain showers begin to move into the Susquehanna Valley from west to east. Best chances for these showers will be south of the Turnpike. Temperatures will hover in the mid to upper 40s. Rounds of rain arrive overnight and continue into the morning on Saturday. Rain chances will be more widespread across the Valley. Scattered showers are still possible through late morning once a cold front passes midday. Total rain amounts will reach between 0.20” and 0.35”. High temperatures Saturday will be around 50 degrees.We’ll see more sunshine on Sunday and Monday. It is mild in the low to mid-50s. If you are getting a head start on traveling for the Thanksgiving Holiday, both days are dry.The next weather maker brings in rain from Tuesday into Wednesday. In the wake of the system, it will be blustery and chilly for Thanksgiving and Black Friday. Highs fall to the 40s to end the week.
Our gloomy stretch of weather continues Friday evening as rain showers begin to move into the Susquehanna Valley from west to east. Best chances for these showers will be south of the Turnpike. Temperatures will hover in the mid to upper 40s.
Rounds of rain arrive overnight and continue into the morning on Saturday. Rain chances will be more widespread across the Valley. Scattered showers are still possible through late morning once a cold front passes midday. Total rain amounts will reach between 0.20” and 0.35”.
High temperatures Saturday will be around 50 degrees.
We’ll see more sunshine on Sunday and Monday. It is mild in the low to mid-50s. If you are getting a head start on traveling for the Thanksgiving Holiday, both days are dry.
The next weather maker brings in rain from Tuesday into Wednesday. In the wake of the system, it will be blustery and chilly for Thanksgiving and Black Friday. Highs fall to the 40s to end the week.