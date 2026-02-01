Real Madrid vs Rayo Vallecano: ¿quiénes están en la convocatoria?

El Real Madrid llega con cuatro bajas para medirse al Rayo Vallecano

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, no recupera a ningún lesionado para el partido de este domingo contra el Rayo Vallecano y contará con cuatro bajas para medirse al cuadro madrileño en el Bernabéu.

Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Trent Alexander-Arnold, que se han entrenado los dos últimos días con el grupo, no entran aún en la convocatoria del Real Madrid.

En la lista de Arbeloa sólo va citado un canterano merengue y es el portero Fran González. Ni Jorge Cestero ni Diego Aguado, que viajaron a Lisboa para jugar contra el Benfica, serán de la partida contra el Rayo.

El regreso de Rüdiger, Mendy y Trent está muy cerca, según cuentan varias fuentes de Valdebebas a ESPN, pero el Madrid ha optado por ser muy cauto con ellos y su vuelta se aplaza una jornada más en Liga.

Arbeloa hace un llamamiento a la afición para ganar al Rayo

“Es un partido importantísimo y fundamental para nuestras aspiraciones en la Liga poder ganar a un equipo que siempre es muy incómodo, presionante y agresivo. Todo el mundo conoce bien la identidad del Rayo Vallecano y la dificultad que nos va a poner. Estamos muy enfocados en salir a dar nuestro máximo nivel para ganar los tres puntos.

“Espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo en el último partido en casa. Saben que los necesitamos. Yo siempre al Bernabéu le pido siempre su apoyo, porque con ellos somos mucho más fuertes.

“Saben que nuestro objetivo, evidentemente, es ganar y seguir en la lucha por la Liga, que estamos peleando muy fuertemente con muchísimas ganas. Si queremos seguir ahí, les necesitamos.

“Cuando estamos unidos, lo que somos capaces de hacer, la confianza que le dan a los jugadores; con ellos (por la afición) es mucho más fácil todo”, declaró Arbeloa.

Trent, Rüdiger y Mendy, cada vez más cerca

El Real Madrid mantiene a sus cuatro lesionados para el encuentro ante el Rayo Vallecano, aunque Trent, Rüdiger y Mendy están prácticamente recuperados de sus lesiones. Algunas voces del club deslizaban que podían regresar ya para este partido, pero lo más seguro es que lo hagan el próximo fin de semana contra el Valencia.

Trent lleva fuera desde el inicio de diciembre, mientras que Rüdiger y Mendy desde la Supercopa de Arabia. En el caso de Éder Militão, aún no hay una fecha marcada para su vuelta, después de su lesión muscular sufrida el pasado 7 de diciembre.