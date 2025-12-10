waarom Qarabag een Ajax-lied omarmt

NOS Voetbal• vandaag, 06:19 Arthur Huizinga redacteur NOS Sport Arthur Huizinga redacteur NOS Sport

Qarabag-supporters zingen eigen versie van Ajax-lied ’90 minuten lang’

‘Negentig minuten lang,

voor onze club uit Azerbeidzjan,

gekkenhuis op de tribune,

niemand die ons stoppen kan…’

Azerbeidzjan? Daar moet toch Amsterdam staan? Niet voor de Qarabag-fans die vanavond op de tribune zitten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Ajax.

De fanatieke Qarabag-fan Orkhan Salahov vertaalde het populaire Ajax-spreekkoor en introduceerde het bij de harde kern van de Azerbeidzjaanse club. Het lied biedt houvast aan een club en zijn supporters die zich door drie oorlogen vochten en snakken naar een terugkeer naar de verwoeste thuisstad Agdam.

Salahov (26) heeft het oprichtingsjaar van de club (1951) op de knokkels van zijn vingers laten tatoeëren. In zijn nek prijkt het logo van Qarabag FK, een schild met Karabach-paarden aan weerszijden.

NOS | Arthur Huizinga Orkhan Salahov, de Qarabag-supporter die ’90 minuten lang’ vertaalde in het Azerbeidzjaans.

Toch is hij er vanavond niet bij als Ajax op bezoek komt in Bakoe. Salahov kan het niet meer, sinds zijn beste vriend omkwam aan het front in 2020.

Vluchteling

Ooit was hij zelf een verdienstelijk voetballer in de jeugd van FC Bakoe, tot een botsing met de paal zijn knie en carrière om zeep hielp. Daarna vond hij troost en vriendschap bij Imaret Tayfa, de harde kern van Qarabag FK. Dat was niet toevallig.

“Mijn ouders komen uit Kelbajar, een gebied tussen Nagorno-Karabach en Armenië. In de eerste Karabach-oorlog in de jaren 90 werden ze verdreven door de Armenen, die het gebied bijna dertig jaar lang als bufferzone gebruikten tegen Azerbeidzjaanse offensieven. Wij zijn vluchtelingen, net als de voetbalclub Qarabag.”

In augustus 1993 werd Agdam, een stad van destijds zo’n 40.000 inwoners, door Armeense troepen veroverd. Jarenlang leidde Qarabag een zwervend bestaan. Met minimale middelen hielden ze zich staande in de Azerbeidzjaanse competitie.

Na de toevallige aanstelling van trainer Qurban Qurbanov in 2008 kwamen de successen.

“Mijn eerste wedstrijd was in 2009”, vertelt Salahov. “Ik was acht en ging nog aan de hand van mijn vader. Qarabag, met vooral lokale spelers, won met 1-0 van het Noorse Rosenborg. Nog nooit had een Azerbeidzjaanse club gewonnen van zo’n gevestigde naam in het Europese voetbal. Later ging ik bij de harde kern staan. Het duurde niet lang of zij werden mijn vrienden.”

Alleenheerser

Inmiddels is Qarabag alleenheerser in het Azerbeidzjaanse voetbal. Van de laatste twaalf landstitels won Qarabag er elf. Ook is de club al jaren vaste klant in Europa, in 2017 werd voor het eerst de groepsfase van de Champions League bereikt.

Dat seizoen rolde ’90 minuten lang’ voor het eerst van de tribunes in Bakoe. “Ik liet het horen aan vrienden en bij de eerstvolgende thuiswedstrijd ben ik in mijn eentje gaan zingen”, aldus Salahov. “Ik merkte al snel dat het aansloeg. Dat het zo’n vaart zou lopen, had ik ook nooit gedacht.”

NOS Sinds de val van Agdam in 1993 speelt Qarabag FK zijn wedstrijden vooral in Bakoe, maar terugkeer ligt in het verschiet..

Het succes van de club was een welkom geschenk voor het autoritaire regime in Bakoe. Dat regime was immers al sinds de wapenstilstand van 1995 bezig de geesten rijp te maken voor een heroveringsoorlog in Nagorno-Karabach.

Langzaam maar zeker werd Qarabag omarmd als de nationale trots van Azerbeidzjan. Elke overwinning van Qarabag was immers een herinnering aan ‘de bezetting van Azerbeidzjaans gebied’ door Armenen.

Oorlog en wederopbouw

In september 2020 – terwijl de wereld zich bezighield met de coronapandemie – achtte president Ilham Aliyev het moment gekomen om de militaire overmacht op Armenië te gebruiken. In een 44 dagen durende veldslag werden de districten rondom Nagorno-Karabach en delen van de regio zelf heroverd.

Twee jaar later werd heel Nagorno-Karabach ingenomen en werden vrijwel alle overgebleven Armeense inwoners verdreven. De laatste maanden wordt onderhandeld over een vredesverdrag tussen Azerbeidzjan en Armenië, langzaam worden de onderlinge betrekkingen hersteld.

NOS Uitzicht vanuit de minaret op de spookstad en bouwput Agdam…

Instagram | f.c.qarabagh …waar over enkele jaren een fonkelnieuw Imaret-stadion van Qarabag FK moet verrijzen. Vorige slide Volgende slide

De wederopbouw van Agdam voltrekt zich ondertussen in razend tempo, maar gaat nog jaren duren. De stad komt pas echt tot leven als voetbalclub Qarabag terugkeert.

En die dag zal komen: er wordt gebouwd aan een hypermodern, Champions League-waardig voetbalstadion, dat in luxe kan wedijveren met het Olympisch Stadion in Bakoe.

‘Maga’

De prijs van al die oorlogen was hoog. Naar schatting 40.000 tot 50.000 mensen verloren het leven.

Een van hen was Maga. “Zijn echte naam is Muhammadali Ibrahimli”, vertelt Salahov. “Wij noemden hem Maga. Ik leerde hem kennen bij de harde kern van Qarabag. Hij was mijn beste vriend.”

Zelf hoefde Salahov niet naar het front. Hij werd om medische redenen afgekeurd. Maar hij voelde het wel als zijn plicht, zeker met zijn familieachtergrond als vluchteling. “Toen Maga omkwam in de strijd, raakte ik echt met mezelf in de knoop. Ik kon het niet meer opbrengen om naar een wedstrijd te gaan. Nog steeds niet, trouwens.”

Archief Orkhan Salahov Muhammadali ‘Maga’ Ibrahimli en Orkhan Salahov op de tribune bij Qarabag FK.

NOS Op de plek van het oude Imaret-stadion, op de plek van het paleis (‘Imaret’) van de Khan van Karabach, bevindt zich nu een drafbaan. Vorige slide Volgende slide

Nog elke wedstrijd wordt Maga toegezongen op de tribune, waar zijn gezicht prijkt op vlaggen, spandoeken en hoodies van de harde kern. Ook dat is het werk van Salahov, die de kost verdient als grafisch vormgever.

Maar vanavond zit hij thuis voor de tv in wat zo maar eens een historische avond kan worden. Een zege volstaat vermoedelijk voor Qarabag om door te stoten in de Champions League.