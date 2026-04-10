Real Madrid vs Girona: alineaciones, Jornada 31 de LaLiga

Real Madrid enfrenta al Girona en LaLiga en busca de una victoria después de dos caídas que ponen en riesgo su temporada.

El equipo merengue arranca la actividad de la Jornada 31 de LaLiga española ante el Girona con una misión: volver a ganar después de dos derrotas.

El Real Madrid perdió sorpresivamente ante el Mallorca en la pasada fecha del torneo español, algo que permitió que el Barcelona se alejara a siete puntos en el liderato de la tabla. Posteriormente, los merengues fueron derrotados por el Bayern Munich en el Santiago Bernabéu en la ida de los Cuartos de Final de la Champions League.

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, sorprende al hacer siete cambios en esta fecha de LaLiga respecto al equipo que inició ante el Bayern. Una de las grandes novedades es Éder Militao. El brasileño reapareció unos minutos ante Mallorca después de 14 partidos sin jugar, y posteriormente entró de cambio en el encuentro contra Bayern, pero frente al Girona vuelve a ser titular después de los halagos que recibió por parte del técnico merengue.

Real Madrid enfrenta al Girona en la Jornada 31 de LaLiga. Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

“Cuando está bien, seguramente sea el mejor central del mundo. Físicamente es un jugador dominante, en el uno para uno, defiende mucho espacio a campo abierto, tiene un juego aéreo muy poderoso, una gran salida de balón, su mentalidad, el carácter, la voz de mando… Está fuera de toda duda la importancia para el grupo. Es un privilegio tener un jugador así”, aseveró.

La titularidad de Militao genera una ecuación en la que el sacrificado contra el Girona es Antonio Rüdiger, reservado para la gran cita europea. Porque el foco está en el Allianz Arena, donde el Madrid se juega la temporada.

El equipo merengue aún tiene a Thibaut Courtois, Ferland Mendy y Rodrygo Goes como bajas por lesión de cara a esta jornada.

Por su parte, el Girona, posicionado a mitad de la tabla, enfrentará al Madrid después de ganar en la Jornada 30 al Villarreal con el gol en propia puerta de Pau Navarro.

Alineaciones de Real Madrid y Girona

Real Madrid: Andriy Lunin; Dani Carvajal, Éder Militao, Raúl Asencio, Fran García; Federico Valverde, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga; Brahim Díaz, Kylian Mbappé, Vinícius Jr.

Girona: Paulo Gazzaniga; Martínez Arnau, Vitor Reis, Francés, Alexandre Moreno Lopera; Viktor Tsygankov, Lemar, Axel Witsel, Iván Martín, Echeverri; Ounahi.

Últimos cinco encuentros entre Girona y Real Madrid

Girona 1-1 Real Madrid: LaLiga, noviembre 2025

Real Madrid 2-0 Girona: LaLiga, febrero 2025

Girona 0-3 Real Madrid: LaLiga, diciembre 2024

Real Madrid 4-0 Girona, LaLiga, febrero 2024

Girona 0-3 Real Madrid, LaLiga, septiembre 2023

Fecha y horario del Real Madrid vs Girona

LaLiga, Jornada 31

Fecha: viernes 10 de abril

Horario: 1:00 pm CDMX | 2:00 pm Ecuador, Colombia, Perú | 3:00 pm E.T. | 4:00 pm

Argentina, Chile, Colombia

Lugar: Estadio Santiago Bernabéu

¿Dónde ver? ESPN Deportes en USA; SkySports en México

Con información de EFE.