Ligue des champions I FC Bruges – FC Barcelone (4e journée) I Fermin Lopez, l’atout létal du Barça d’Hansi Flick

La standing-ovation en dit long. Dimanche, tout Montjuic s’est levé pour accompagner la sortie de Fermin Lopez sous un tonnerre d’applaudissements. Il y avait de quoi tant le jeune Andalou venait d’étaler toute sa classe face à Elche (3-1). À l’image de ses deux passes décisives : un caviar pour Ferran Torres au bout d’une accélération dévastatrice en entrée, puis une transversale délicieuse pour une conclusion qui ne l’était pas moins de Marcus Rashford en dessert. Le public blaugrana a savouré.

Hansi Flick aussi, même si les éloges sont restés modérés. “Fermín et d’autres joueurs ont fait de très bonnes choses, mais d’autres doivent être améliorées, a estimé l’entraîneur barcelonais. Il a une bonne dynamique et a participé à plusieurs occasions et buts.” La parole est sobre mais le geste voulait tout dire. Si le technicien allemand a sorti Fermin Lopez à une demi-heure du coup de sifflet final, c’était bien pour ne pas prendre le moindre risque avec un élément devenu indispensable.

Décisif toutes les 72 minutes

Déjà parce qu’il est létal. Malgré une blessure qui l’a laissé sur le flanc pendant quatre rencontres, Fermin Lopez affiche six buts au compteur en seulement neuf matches toutes compétitions confondues. Avec ses deux passes décisives face à Elche, le joueur de 22 ans a ainsi été directement impliqué sur 8 buts du Barça en 574 minutes de temps de jeu. Il est décisif toutes les 72 minutes. Ce ratio serait déjà exceptionnel pour un attaquant, alors qu’il est essentiellement aligné à un poste de milieu offensif.

Fermin Torres a égalisé en première période contre le Real Madrid, le 26 octobre 2025. Crédit: Getty Images

Celui qu’il préfère, même si Flick l’utilise parfois sur l’aile gauche. “Je me sens plus à l’aise comme milieu offensif car je peux mieux jouer, marquer des buts et délivrer des passes décisives”, reconnaissait-il au micro de la Movistar après ses trois contre Olympiakos en Ligue des champions (6-1). Un triplé quasiment historique, puisque Fermin Lopez n’était que le troisième joueur espagnol à réaliser cette performance en C1 sous les couleurs du Barça, après Carles Rexach en 1974 et Pichi Alonso en 1986.

“Fantastique sans le ballon”

Un fait symbolique. Fermin Lopez est bien un joueur à part, au-delà de ce qui est quantifiable. Les chiffres mettent en lumière son impact dans la finition, mais pas tout le travail effectué en amont qui lui permet d’être décisif. À commencer par ses déplacements. “On sous-estime beaucoup ceux qui sont comme Fermín, qui bougent sans cesse, expliquait récemment Pedro, l’ancien ailier du Barça. De plus, ceux qui bougent beaucoup ont tendance à arriver dans la surface et à marquer des buts.“

Cette qualité est particulièrement vitale pour un Barça devenu parfois trop lisible pour ses adversaires. Dans une équipe souvent tournée à l’excès vers la possession, même si ce n’était pas le cas contre Elche (49%), Fermin Lopez apporte un mouvement et des prises de risque pour donner cette verticalité qui fait trop souvent défaut à l’équipe d’Hansi Flick. “Pour nous, c’est important de l’avoir dans notre équipe car il est bon avec le ballon, et fantastique sans le ballon aussi, soulignait l’entraîneur barcelonais après la victoire contre Olympiakos. Il nous apporte la dynamique dont nous avons besoin.“

Ses absences se font sentir

Cela se voit notamment quand il n’est pas là. Le Barça a subi deux de ses trois défaites quand Fermin Lopez était absent sur blessure, contre le PSG (1-2) et le FC Séville (4-1). Il a toutes les raisons de se réjouir de l’avoir conservé l’été dernier, alors que Chelsea et Newcastle faisaient le forcing pour l’arracher à son club formateur. Mais dans l’esprit du joueur, partir n’a jamais été une option. “Ma priorité a toujours été de rester au Barça, a-t-il assuré dans une interview pour Mundo Deportivo en septembre. Je suis arrivé à l’âge de 12 ans. C’était mon rêve d’être ici, de pouvoir intégrer l’équipe première.”

Deux mois plus tard, cela paraît même très compliqué de le sortir du onze de départ, malgré la concurrence démentielle dans l’entrejeu du Barça. Fermin Lopez semblait pourtant destiné à jouer les doublures de Dani Olmo mais l’ancien joueur du RB Leipzig, revenu de blessure le week-end dernier, va avoir bien du mal à retrouver sa place de titulaire. “Ferminator”, tel qu’il est surnommé en Catalogne, est devenu une arme beaucoup trop efficace pour que le Barça puisse s’en passer.